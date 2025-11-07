Raúl Ocampo y la familia de Alejandra Villafañe siguen enfrentados por las últimas declaraciones del participante de “MasterChef”: “Tu historia merece ser recordada con verdad”

Claudia Villafañe responde con fuerza a Raúl Ocampo y enciende el debate sobre la memoria de Alejandra Villafañe - crédito @ocamporao/Instagram

El reciente pronunciamiento de Claudia Villafañe, prima de la fallecida actriz Alejandra Villafañe, ha reavivado el debate en redes sociales sobre la memoria de la actriz y modelo, que murió en octubre de 2023 tras enfrentar un agresivo cáncer.

La familia de la artista ha manifestado su desacuerdo con las declaraciones públicas de Raúl Ocampo, expareja de Alejandra, generando una ola de reacciones entre seguidores y usuarios de plataformas digitales.

La controversia surgió después de que el actor y actualmente participante en Masterchef Celebrity 2025, compartiera detalles íntimos sobre los últimos momentos de Villafañe durante una entrevista con Juan Pablo Raba en el pódcast Los hombres sí lloran.

Ocampo relató con franqueza y, según su experiencia, cómo vivió la pérdida de su pareja y el proceso de acompañarla hasta el final, lo que provocó una respuesta inmediata de la familia de la actriz, que consideró inexactas algunas de sus afirmaciones.

El mensaje de Claudia Villafañe que sacude las redes tras las palabras de Raúl Ocampo sobre Alejandra Villafañe - crédito Canal RCN y @alejavillafañe/Instagram

En primer lugar la tía de Alejandra Villafañe, Alicia Villafañe, hizo duro pronunciamiento contra Raúl Ocampo refiriéndose a lo que habría sucedido en los últimos momentos de la actriz y pidiendo que le deje de mencionar.

"Queremos que sepan que... no fue tan hermoso como lo dice en todas sus entrevistas, ya déjala que descanse en paz. Nuestra niña se lo merece“, escribió la mujer.

Pero después llegó una nueva publicación que llamó la atención de los internautas y fue la de la prima de la fallecida actriz, Claudia Villafañe, la cual utilizó su cuenta personal de Instagram para emitir un mensaje directo y crítico hacia Ocampo y que su tía aprovechó para repostear.

En su publicación, la prima de Alejandra expresó: “Si ves todo lo falso que se ha dicho, no te preocupes que entre donde tú estás y donde yo estoy, no hay nada oculto. Y un día se sabrá lo que sí fue y lo que solo existió en una mente fantasiosa y una boca mentirosa. Te adoro, mi alma bonita. Tu historia merece ser recordada con verdad”, escribió, dejando en claro su postura sobre la veracidad de los relatos difundidos por el actor.

Familia de Alejandra Villafañe responde a Raúl Ocampo tras declaraciones en pódcast - crédito @aliciavillafanevidal/IG

El mensaje de Claudia Villafañe, que rápidamente circuló en redes sociales, fue interpretado por muchos como una acusación directa hacia Raúl Ocampo, aunque la familiar no especificó cuáles declaraciones en particular consideraba falsas o distorsionadas.

Esta intervención pública intensificó el debate entre quienes apoyan la versión de Ocampo y quienes respaldan la posición de la familia de la actriz.

Sin embargo, gran parte de los seguidores de la pareja se pusieron del lado de Raúl y le enviaron mensajes de apoyo a través de las plataformas digitales.

“Yo siento que él ha hablado desde lo que a él lo marcó en el proceso, lo que él vivió con ella, ninguna persona está preparada para transitar ese dolor con su pareja, si no estuvo en algunos momentos duros con ella, no se le debería juzgar, no es fácil para nadie”, “No sé, pero el último video que publicó Aleja dice un montón de cosas y Aleja estuvo totalmente de acuerdo, así que me quedo con eso”, “Yo le creo a Raúl, siento que habla desde el corazón”, “No deberían juzgar, nadie sabe lo que él estaba viviendo”, dicen algunos de los comentarios.

Redes sociales arden por disputa entre familia Villafañe y Raúl Ocampo - crédito @ocamporao/Instagram

Hasta el momento, Raúl Ocampo no ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones de la familia de Alejandra Villafañe, lo que mantiene la expectativa sobre cómo evolucionará este conflicto público.

La muerte de Alejandra Villafañe dejó una profunda huella en el ámbito artístico colombiano y entre sus allegados.

Su lucha contra el cáncer, que comprometió gravemente varios de sus órganos, fue seguida de cerca por sus seguidores y por figuras del espectáculo.