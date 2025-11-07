Colombia

Pipe Bueno sorprendió a Luisa Fernanda W con una cita secreta en un crucero de Disney

El cantante colombiano organizó un momento romántico para su esposa durante el viaje familiar: el amor y la complicidad brillan entre juegos y actividades con los hijos

El romántico gesto de Pipe
El romántico gesto de Pipe Bueno que dejó sin palabras a Luisa Fernanda W en su aventura por el crucero de Disney - crédito @pipebueno/IG

Un gesto inesperado de romanticismo marcó el viaje de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W a bordo de un crucero de Disney, donde el cantante sorprendió a su pareja con una cita especial durante la travesía familiar.

La iniciativa, que tomó por sorpresa a Luisa, mostró una faceta íntima y cercana de la pareja, muy seguida en redes sociales.

La sorpresa comenzó cuando Pipe Bueno, en respuesta a quienes le preguntaban sobre las actividades en el crucero, reveló que había planeado una cita con su futura esposa, de tal forma que pudieran compartir un tiempo a solas y que disfrutaran de otros espacios que tenía el barco, pero que por sus hijos no habían podido conocer o explorar.

Para los que me preguntan qué hacer todos los días en un barco de Disney, pues hoy tengo cita con mi mujer”, expresó el artista, mientras mostraba la ropa que decidió ponerse para salir a tomarse unos vinos con su pareja y los accesorios con los que acompañó su atuendo.

Pipe Bueno sorprende a Luisa Fernanda W con cita romántica en crucero Disney - crédito @pipebueno/IG

“Pantalón y zapatos negros, camisetica blanca, básica, sencillo. Cadenita, gafitas y listo. Vamos a ver”, mencionó el artista.

Además, dejó claro que, aunque el viaje era en familia, había reservado un espacio para compartir a solas con Luisa Fernanda W porque considera que esos momentos también son importantes vivirlos. Así que, sin que ella supiera el plan, Pipe la invitó a encontrarse en un bar del barco, un lugar que ella aún no conocía y que él describió como “espectacular”.

Como ustedes ya saben, estamos en un crucero de Disney con los niños, pero, ¿cómo no sacar un día para nosotros en pareja? Ella no sabe que es el plan de hoy. Le voy a decir que me vea acá en este bar, que está espectacular. Además de que no lo ha visto", contó Pipe Bueno.

Seguido a esto, el cantante mostró el chat en el que extendía la invitación, añadiendo un toque de complicidad y expectativa al momento.

Amorcito lindo, sé que estamos con los niños, pero hoy es el último día en el barco y me gustaría estar un rato contigo, solos. Te amo y búscame en el bar The Rose. Te estoy esperando”, le escribió Pipe Bueno a Luis Fernanda W.

Un gesto inesperado de Pipe
Un gesto inesperado de Pipe Bueno emociona a Luisa Fernanda W en viaje familiar - crédito @luisafernandaW/IG

La reacción de Luisa Fernanda W fue inmediata, pues al llegar al lugar, expresó su entusiasmo con un “Amor, esto está hermoso”, reflejando la emoción y el agradecimiento por el detalle.

El ambiente romántico se intensificó cuando Pipe, satisfecho con la sorpresa, elogió a su pareja y anticipó que la llevaría a otro rincón del barco, aún desconocido para ella.

Mientras Lu se encarga de hacer mucho mamá, yo la voy a sorprender a otro lugar del barco. Ya te llevé a uno, te voy a llevar a otro que sé que no conoces”, comentó Pipe, subrayando la intención de crear recuerdos únicos en pareja dentro del entorno familiar.

El crucero de Disney fue escenario tanto de esta cita como del viaje familiar que la pareja compartió con sus hijos. Aunque la dinámica principal giraba en torno a la familia, Pipe Bueno encontró la manera de equilibrar el tiempo dedicado a los niños con un momento exclusivo para la pareja.

Esta decisión resaltó la importancia de cuidar la relación de pareja incluso en medio de las responsabilidades parentales y las actividades familiares, tal como lo expresó luego la propia Luisa Fernanda W.

Así vivió Luisa Fernanda W la sorpresa que le dio Pipe Bueno en el crucero - crédito @luisafernandaw/IG

“Tuve unos días muy especiales y también sacamos un día en pareja. Y es que el tiempo en pareja es demasiado importante. Compartir, reír, construir juntos... Eso alimenta el amor. Pero también es igual de importante no dejarte a un lado, porque cuando tú estás bien contigo, también puedes dar lo mejor de ti en la relación. No se trata de elegir entre nosotros o yo, sino de entender que una pareja sana se forma de dos personas completas, no de dos mitades buscando llenarse”, expresó Luisa, mientras mostraba un video con el resumen de lo que vivió en la cita preparada por su pareja.

