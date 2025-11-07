Niño de seis años murió ahogado en un pozo al intentar salvar a su hermano menor, que se encuentra en estado crítico

El menor de 4 años fue rescatado con vida y permanece hospitalizado en estado crítico - crédito Freepik

Una lamentable tragedia se conoció el viernes 7 de noviembre en Turbo (Antioquia), luego de que un menor de seis años muriera ahogado en un acto heroico hacia su hermano.

El accidente ocurrió en el corregimiento de Currulao, en el Urabá antioqueño, cuando el niño cayó accidentalmente a un pozo de agua mientras intentaba ayudar a su hermano menor, de cuatro años, que permanece hospitalizado en estado crítico.

Así ocurrió la tragedia

El accidente ocurrió cuando ambos menores salieron de su vivienda para reunirse con amigos y jugar fútbol.

De acuerdo con las versiones, decidieron tomar un atajo y se aproximaron a una zona donde se encuentra un pozo profundo, hecho que, según relataron los habitantes, pudo estar motivado por la curiosidad.

Gladis Paola Ortiz, vecina del sector, declaró a La FM: “Los niños no se iban a bañar, estaban pasando. De pronto, por mirar o por curiosidad, se le fue el cuerpo a uno, y el otro intentó rescatarlo, pero también terminó ahogándose”.

La comunidad intentó rescatar a los menores. Wilfrido Torres Martínez, tío de los niños, explicó a Teleantioquia que un adolescente de 14 años dio aviso a un adulto, quien logró sacar a los hermanos del agua. “Cuando él llega ve al niño allá ahogándose, a uno solo que era el que más se movía. Ya el otro no se movía. El más grande estaba ahogado. Entonces él corrió a avisar y un señor fue el que logró sacarlos”.

El niño de cuatro años fue trasladado de urgencia a un centro médico en Turbo, mientras que el mayor no pudo ser reanimado.

El hecho provocó consternación en Currulao. Manuel Torreglosa, residente del corregimiento, indicó al medio anteriormente citado: “Aquí hay muchos niños pequeños y ese lugar es muy peligroso. Las mamás no siempre pueden vigilarlos y ellos se van a jugar cerca del pozo”.

Otras mujeres, también entrevistadas señalaron que el pozo suele ser usado como piscina y que ya han tenido que intervenir en ocasiones anteriores para evitar tragedias.

La Secretaría de Gobierno de Turbo informó que están verificando la información y, junto a las autoridades locales, iniciaron las investigaciones respectivas para esclarecer los detalles del accidente y definir medidas preventivas en la zona.

Joven de 24 años murió ahogado por salvar a su papá

Una jornada de ocio terminó en tragedia para una familia originaria de Antioquia durante su estadía en Coveñas (Sucre), el sábado 11 de octubre de 2025, cuando varios integrantes de la familia disfrutaban de un baño en la Segunda Ensenada de Coveñas, específicamente en un sector conocido como La Marta.

De acuerdo con los relatos de testigos, el ambiente se tornó crítico cuando un hombre, padre de familia, comenzó a experimentar dificultades al intentar mantenerse cerca de la orilla. El fuerte oleaje complicó la situación y comenzó a arrastrarlo mar adentro, poniendo en riesgo su vida y provocando la angustia entre quienes presenciaban la escena.

En ese momento, Raymon Alexander Ossa, de 24 años e hijo del hombre afectado, tomó la decisión de ingresar al mar para tratar de rescatar a su padre. El joven nadó contra la corriente y luchó varios minutos contra el intenso oleaje. Finalmente, consiguió llevar a su padre hasta una zona desde donde este último pudo llegar a la orilla por sus propios medios, ya fuera de peligro inmediato.

El desenlace, sin embargo, fue devastador. El esfuerzo realizado y el incesante movimiento de las olas impidieron que Raymon Alexander pudiera regresar a la playa. A pesar de los intentos de su familia y de varios turistas presentes, nada pudieron hacer para evitar que el joven fuera arrastrado por el mar, viéndose obligados a presenciar cómo desaparecía entre las aguas.

Tras conocerse la desaparición, los organismos de socorro iniciaron una operación de búsqueda que se prolongó hasta la noche de ese día sin éxito. Las labores se retomaron en la mañana del domingo 12 de octubre, cuando las autoridades encontraron el cuerpo del joven, que fue llevado hasta la orilla ante la consternación y dolor de su familia.