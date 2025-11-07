Colombia

Niño de seis años murió ahogado en un pozo al intentar salvar a su hermano menor, que se encuentra en estado crítico

El accidente ocurrió en Turbo, Antioquia, cuando los hermanos se dirigían a jugar fútbol y tomaron un atajo por un terreno considerado como “peligroso”

Guardar
El menor de 4 años
El menor de 4 años fue rescatado con vida y permanece hospitalizado en estado crítico - crédito Freepik

Una lamentable tragedia se conoció el viernes 7 de noviembre en Turbo (Antioquia), luego de que un menor de seis años muriera ahogado en un acto heroico hacia su hermano.

El accidente ocurrió en el corregimiento de Currulao, en el Urabá antioqueño, cuando el niño cayó accidentalmente a un pozo de agua mientras intentaba ayudar a su hermano menor, de cuatro años, que permanece hospitalizado en estado crítico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así ocurrió la tragedia

El accidente ocurrió cuando ambos menores salieron de su vivienda para reunirse con amigos y jugar fútbol.

El accidente ocurrió cuando los
El accidente ocurrió cuando los hermanos se dirigían a jugar fútbol y tomaron un atajo por un terreno peligroso - crédito Eric Gay/ AP Foto

De acuerdo con las versiones, decidieron tomar un atajo y se aproximaron a una zona donde se encuentra un pozo profundo, hecho que, según relataron los habitantes, pudo estar motivado por la curiosidad.

Gladis Paola Ortiz, vecina del sector, declaró a La FM: “Los niños no se iban a bañar, estaban pasando. De pronto, por mirar o por curiosidad, se le fue el cuerpo a uno, y el otro intentó rescatarlo, pero también terminó ahogándose”.

La comunidad intentó rescatar a los menores. Wilfrido Torres Martínez, tío de los niños, explicó a Teleantioquia que un adolescente de 14 años dio aviso a un adulto, quien logró sacar a los hermanos del agua. “Cuando él llega ve al niño allá ahogándose, a uno solo que era el que más se movía. Ya el otro no se movía. El más grande estaba ahogado. Entonces él corrió a avisar y un señor fue el que logró sacarlos”.

El niño de cuatro años fue trasladado de urgencia a un centro médico en Turbo, mientras que el mayor no pudo ser reanimado.

El hecho se registró en
El hecho se registró en el corregimiento de Currulao, en Turbo (Antioquia) - crédito Jalal Morchidi/EFE/EPA

El hecho provocó consternación en Currulao. Manuel Torreglosa, residente del corregimiento, indicó al medio anteriormente citado: “Aquí hay muchos niños pequeños y ese lugar es muy peligroso. Las mamás no siempre pueden vigilarlos y ellos se van a jugar cerca del pozo”.

Otras mujeres, también entrevistadas señalaron que el pozo suele ser usado como piscina y que ya han tenido que intervenir en ocasiones anteriores para evitar tragedias.

La Secretaría de Gobierno de Turbo informó que están verificando la información y, junto a las autoridades locales, iniciaron las investigaciones respectivas para esclarecer los detalles del accidente y definir medidas preventivas en la zona.

Joven de 24 años murió ahogado por salvar a su papá

Una jornada de ocio terminó en tragedia para una familia originaria de Antioquia durante su estadía en Coveñas (Sucre), el sábado 11 de octubre de 2025, cuando varios integrantes de la familia disfrutaban de un baño en la Segunda Ensenada de Coveñas, específicamente en un sector conocido como La Marta.

Joven de 24 años murió
Joven de 24 años murió al intentar salvar a su papá - crédito Alcaldía Coveñas

De acuerdo con los relatos de testigos, el ambiente se tornó crítico cuando un hombre, padre de familia, comenzó a experimentar dificultades al intentar mantenerse cerca de la orilla. El fuerte oleaje complicó la situación y comenzó a arrastrarlo mar adentro, poniendo en riesgo su vida y provocando la angustia entre quienes presenciaban la escena.

En ese momento, Raymon Alexander Ossa, de 24 años e hijo del hombre afectado, tomó la decisión de ingresar al mar para tratar de rescatar a su padre. El joven nadó contra la corriente y luchó varios minutos contra el intenso oleaje. Finalmente, consiguió llevar a su padre hasta una zona desde donde este último pudo llegar a la orilla por sus propios medios, ya fuera de peligro inmediato.

El desenlace, sin embargo, fue devastador. El esfuerzo realizado y el incesante movimiento de las olas impidieron que Raymon Alexander pudiera regresar a la playa. A pesar de los intentos de su familia y de varios turistas presentes, nada pudieron hacer para evitar que el joven fuera arrastrado por el mar, viéndose obligados a presenciar cómo desaparecía entre las aguas.

Tras conocerse la desaparición, los organismos de socorro iniciaron una operación de búsqueda que se prolongó hasta la noche de ese día sin éxito. Las labores se retomaron en la mañana del domingo 12 de octubre, cuando las autoridades encontraron el cuerpo del joven, que fue llevado hasta la orilla ante la consternación y dolor de su familia.

Temas Relacionados

Rescate Pozo de aguaMuerte ahogamiento Currulao Turbo AntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

María José Pizarro reflexionó sobre las declaraciones de Abelardo de la Espriella contra el petrismo: “Poco talante democrático”

La senadora de la República por el Pacto Histórico aseguró que la estrategia de campaña del togado parece más una copia que un ejercicio desde su propio lugar político

María José Pizarro reflexionó sobre

Experto en finanzas destapó las verdaderas razones detrás del alto costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo en Colombia

El profesor colombiano desmontó las viejas fórmulas de ahorro y explicó cómo cambió la relación entre ingresos, consumo y vivienda

Experto en finanzas destapó las

Corte Constitucional ordenó al Congreso avanzar en una ley que proteja integralmente a los cuidadores en Colombia

El alto tribunal reiteró la urgencia de que el Gobierno también implemente una política pública que garantice el derecho al cuidado, especialmente para las personas mayores y sus familias

Corte Constitucional ordenó al Congreso

Sayco y ocho directivos fueron sancionados por la SIC con millonaria multa: esta fue la razón

La sanción fue interpuesta tras identificarse prácticas restrictivas en la administración de derechos patrimoniales por parte de la entidad recaudadora, interfiriendo en la gestión individual de obras musicales

Sayco y ocho directivos fueron

El 30% de financiación para el Tren de Cercanías del Valle está listo: se vence el plazo para asegurar el 70% que dependen del Gobierno

La firma de la cofinanciación protege recursos locales y fija condiciones para avanzar en la obra, a la espera del respaldo financiero antes de la Ley de Garantías, plazo que vence el 8 de noviembre

El 30% de financiación para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Paola Jara y Jessi Uribe

Paola Jara y Jessi Uribe presentan nueva canción juntos y reflexionan sobre la paternidad: “Es como esa cita a ciegas para conocer el amor de mi vida”

Las películas favoritas del público en Netflix Colombia

Estas son las series de moda en Netflix Colombia hoy

Las series más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

Deportes

Millonarios dio por terminada la

Millonarios dio por terminada la temporada 2025: oficialmente quedó eliminado de la Liga BetPlay

Hugo Rodallega descartó la llegada de Farías a Santa Fe y anticipó que el Cardenal jugará los cuadrangulares

Así fue como Néstor Lorenzo le hizo un favor a Atlético Nacional y América de Cali: todo por la convocatoria de selección Colombia

Juan Pablo Montoya relató lo que hubo detrás del boicot a la Fórmula 1 en el GP de Estados Unidos de 2005: “No fue un pacto”

Así va la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana en 2026