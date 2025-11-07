Colombia

Colombia brilla en las nominaciones para los Grammy anglo 2026: Paola Jara, Feid, Karol G, Andrés Cepeda, J Balvin entre el talento nacional destacado

Los artistas nacionales participan en álbumes destacados de pop latino, música mexicana y géneros urbanos, sumándose a la competencia, junto a figuras como Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny

La próxima ceremonia tendrá a Karol G, Paola Jara, Feid y J Balvin compitiendo en categorías clave, consolidando la presencia nacional en la escena internacional y en una edición con alta diversidad musical - crédito Foto AP/Julio Cortez, archivo @karolg @paolajara @feid/ Instagram

El próximo 1 de febrero, la industria musical internacional volverá a centrar su atención en la ceremonia de los Grammy 2026, que se transmitirá en vivo desde Estados Unidos a través de CBS y Paramount+ y HBO Max a partir de las 8:00 p.m. hora Colombia.

En esta edición, la expectación se ha multiplicado no solo por la presencia de figuras globales, como Kendrick Lamar, quien encabeza la lista con nueve nominaciones, sino también por el destacado papel de los artistas colombianos, que han logrado posicionarse en categorías clave de la premiación.

Entre los nombres más destacados de la lista de nominados, Lady Gaga se consolida como una de las favoritas al obtener siete nominaciones, superando su propio récord y empatando con los productores Jack Antonoff y Cirkut.

Por su parte, Bad Bunny ha conseguido seis nominaciones, incluyendo su presencia en las tres categorías principales: álbum, grabación y canción del año, un logro que lo coloca junto a Lamar, Gaga y Sabrina Carpenter como los únicos artistas con posibilidades de conquistar los máximos galardones de la noche.

Lady Gaga, Bad Bunny y Kendrick Lamar entre los artistas más nominados de la gala - crédito Photo by Charles Sykes/Invision/AP)

Además, la revelación de la temporada, Leon Thomas, iguala en número de nominaciones a figuras como Sabrina Carpenter y el propio Bad Bunny, confirmando la diversidad de géneros y propuestas que compiten este año.

En este contexto de pluralidad y reconocimiento internacional, el talento colombiano brilla con fuerza en la edición 2026 de los Grammy. Karol G, Paola Jara, Feid, J Balvin, Grupo Niche, Aterciopelados, Bomba Estéreo y Andrés cepeda han sido seleccionados en categorías de gran relevancia, consolidando la presencia de Colombia en la escena musical global.

Karol G compite en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino con su trabajo Tropicoqueta, una producción que ha recibido elogios tanto de la crítica como del público y que la posiciona como una de las voces más influyentes del pop latino actual.

'Tropicoqueta' de Karol G entre los colombianos nominados para los Grammy 2026 - crédito @karolg / Instagram

En la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana (incluyendo tejano), Paola Jara destaca con Sin Rodeos, un disco que ha marcado tendencia en la música regional y que la sitúa entre las principales exponentes del género a nivel internacional.

En el ámbito tropical, el legendario Grupo Niche recibe una nominación en Mejor Álbum Tropical Latino por Clásicos 1.0, compitiendo con Rubén Blades, Gloria Estefan, Alain Pérez y Gilberto Santa Rosa, lo que reafirma su vigencia y prestigio en la salsa internacional.

El panorama del rock y la música alternativa también cuenta con representación nacional. Aterciopelados ha sido nominado a mejor álbum de rock o alternativo latino por Genes Rebeldes, mientras que Bomba Estéreo, en colaboración con Rawayana, compite en la misma categoría con ASTROPICAL. Estas nominaciones reflejan la capacidad de los artistas colombianos para innovar y trascender fronteras, fusionando sonidos tradicionales con propuestas contemporáneas.

En la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino, Andrés Cepeda suma una nominación por Bogotá, consolidando su trayectoria y aportando variedad al abanico de propuestas colombianas en la gala.

Paola Jara recibe su primera nominación a los Grammy anglo con su proyecto 'Sin rodeos' - crédito @paolajara/IG

El género urbano colombiano también tiene una representación notable. Feid ha sido nominado a Mejor Álbum de Música Urbana por FERXXO VOL X: Sagrado, reafirmando su ascenso en la industria y su capacidad para conectar con audiencias globales. En la misma categoría, J Balvin compite con Mixteip, consolidando su estatus como uno de los artistas más influyentes del reguetón y la música urbana a nivel mundial. La presencia de ambos en esta categoría subraya la fortaleza y la innovación del movimiento urbano colombiano.

Las categorías y artistas en los que compite el talento colombiano

Mejor álbum de música urbana

  • Bad Bunny — DeBÍ TiRAR MáS FOToS
  • J Balvin — Mixteip
  • Feid — FERXXO VOL X: Sagrado
  • Nicki Nicole — NAIKI
  • Trueno — EUB DELUXE
  • Yandel — SINFÓNICO (En Vivo)

Mejor álbum pop latino

  • Rauw Alejandro — Cosa Nuestra
  • Andrés Cepeda — Bogotá (Deluxe)
  • Karol G — Tropicoqueta
  • Natalia Lafourcade — Cancionera
  • Alejandro Sanz — ¿Y ahora qué?

Mejor álbum de alternativo o rock

La agrupación bogotana recibió nominación a los grammy anglo por su proyecto Genes Cruzados - crédito Nicolas Caballero
  • Aterciopelados — Genes Rebeldes
  • Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL — ASTROPICAL
  • CA7RIEL & Paco Amoroso — PAPOTA
  • Los Wizzards — ALGORHYTHM
  • Fito Paez — Novela

