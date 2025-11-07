Colombia

Armando Benedetti será llamado como testigo en el caso contra Nicolás Petro: esta es la razón

El ministro del Interior es investigado por la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de esclarecer los espacios y la cantidad de dinero que le habría entregado al hijo del presidente Gustavo Petro

Armando Benedetti, ministro del Interior,
Armando Benedetti, ministro del Interior, es señalado de dar dinero a Nicolás Petro, que es investigado por enriquecimiento ilícito - crédito Colprensa

Todo está listo para iniciar el juicio contra Nicolás Petro, exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro, acusado por presunto enriquecimiento ilícito, debido a la cantidad de dinero que estaba gastando superaba sus ingresos cuando trabajaba en la Asamblea Departamental.

Uno de los llamados a responder es nada menos que el ministro del Interior, Armando Benedetti, el cual deberá aclarar espacios y en qué momento entregó al exdiputado dinero, que incluso habría usado para una fiesta privada con dos cantantes vallenatos.

De otro lado, la Fiscalía investiga a una fundación que habría servido para recibir dinero de terceros y que tenía contratos con la Gobernación del Atlántico, en la que aparece involucrada Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro y ficha clave en el caso de la supuesta financiación irregular para la campaña del ahora presidente Petro.

“La Fiscalía llama a Armando Benedetti en el juicio”

Durante la audiencia de preparación de pruebas para el juicio contra el exdiputado del Atlántico, el juez Hugo Carbonó Ariza aceptó que se llame al ministro del Interior, con el objetivo de esclarecer la cantidad de dinero que le habría dado a Nicolás Petro y las fechas.

“Aseverando en la acusación que un grupo de personas ya mencionadas, que están llamadas como testigos, le suministraban dinero al procesado para que lo ingresara, y eso es lo que quiere saber la Fiscalía, con qué finalidad se daban los dineros y si el testigo 36 (Benedetti), tiene conocimiento de ello para aclarar la situación”, dijo.

Armando Benedetti fue designado como
Armando Benedetti fue designado como embajador de Colombia en Venezuela por Gustavo Petro, con el fin de trabajar en el reestablecimiento de las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro (Reuters)

El juez del caso explicó que, “por eso el juzgado lo encuentra pertinente y lo admite, para que la Fiscalía en el juicio llame a Armando Alberto Benedetti Villaneda“, que está a la espera de la fecha en que se presentará en el juicio para dar su versión en el caso de enriquecimiento ilícito del hijo de Gustavo Petro.

Sumado a eso, se investiga si ese dinero a Nicolás Petro fue usado en una fiesta privada con cantantes vallenatos, por lo que llamaron a Abel De Jesús Ahumada y Julio César Rojas, músicos contratados para que revelen las fechas y los eventos para los que fueron contratados.

Previamente, Nicolás Petro se declaró
Previamente, Nicolás Petro se declaró inocente de dos cargos imputados por la Fiscalía en su contra, tras ser acusado de recibir dinero ilícito en 2022 durante la campaña presidencial de su padre - crédito Asamblea del Atlántico

“La Fiscalía en estos anexos busca, en el fondo, tratar de, en su teoría del caso, evidenciar que los gastos del procesado eran sobrepasados a su patrimonio y sus ingresos, por eso el juzgado lo encuentra pertinente”, fueron las palabras del juez Carbonó.

Añadió que “el testigo fungió como un cantante en alguna de las ocasiones de fiestas que se celebraron y que fue contratado por el señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Este testigo, como cantante, dará cuenta a sus señorías, dice la Fiscalía, en audiencia de juicio oral, sobre la circunstancia de tiempo, modo y lugar que rodearon esos contratos que existieron para que el testigo actuara en algunas reuniones”.

Day Vásquez también va a juicio

El juez Hugo Carbonó Ariza decretó que los elementos probatorios vinculados a la Fundación Conciencia Social (Fucoso) serán tenidos en cuenta en la investigación sobre el presunto ingreso de dineros ilícitos a través de esta organización, que mantenía contratos con la Gobernación del Atlántico.

Entre los hallazgos destacados, se identificó una posible sobrefacturación en los recursos facturados a la Gobernación, ya que los empleados de la fundación recibían sueldos inferiores a los reportados oficialmente. Esta diferencia habría permitido el desvío de fondos.

Day Vásquez ha denunciado en
Day Vásquez ha denunciado en varias ocasiones la manera como su expareja, Nicolás Petro, empezó a recibir recursos de manera irregular - crédito @dayvasquezcdd/Instagram / @nicolaspetrob/Instagram

El juez explicó que la Fiscalía busca demostrar que Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, gestionaba los asuntos de la fundación, lo que habría facilitado que Petro Burgos recibiera dineros de origen ilícito. Los montos involucrados superarían los honorarios que Nicolás Petro percibía como diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico.

