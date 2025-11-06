Sobreviviente de bombardeo a lancha en aguas del Caribe fue dejado en libertad y Gustavo Petro lo defendió: “No puede investigar sin la evidencia”

Joel González/Presidencia

En la mañana del jueves 6 de noviembre de 2025, se conoció que las autoridades colombianas dejaron en libertad al ciudadano Jeison Obando Pérez, hombre que sobrevivió a un bombardeo contra un submarino en aguas del Caribe, que presuntamente estaba empleado para el tráfico de drogas.

Según información revelada por NTN24, la justicia colombiana no encontró ninguna investigación o cargos asociados en contra del ciudadano.

Ante el anuncio de la liberación del pescador samario, el presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto y enfatizó en que las autoridades judiciales nacionales no pueden ahondar en las investigaciones sin tener clara la evidencia de los cargos imputados.

“La fiscalía de Colombia, independiente al gobierno, no puede investigar sin la evidencia”, escribió Petro en su cuenta de X.

Así mismo, el mandatario colombiano recalcó que “miles de personas que capturamos en lanchas con la cocaína incautada, son juzgadas en Colombia, pero el método de matarlos y no incautar la evidencia, no permite juicios, solo se recoge si acaso cadáveres, sin saber en realidad qué transportaban”.

Noticia en desarrollo...