Colombia

Reportan grave incendio en una fábrica de Bogotá: los bomberos evacuaron residentes por riesgos de inhalación de humo

Las autoridades aseguraron que no hubo víctimas en el hecho que se registró en el barrio 12 de Octubre

Guardar
Incendio en el barrio 12 de Octubre en Bogotá - crédito X

El 5 de noviembre de 2025, las llamas se propagaron en la Calle 76 con Carrera 53 en el barrio 12 de Octubre, lo que obligó a evacuar a los residentes de viviendas cercanas, mientras los equipos de emergencia trabajaban intensamente en contener el incendio.

El Cuerpo Oficial de Bomberos informó que la magnitud del siniestro quedó registrada en imágenes que muestran la gravedad de la situación y la labor de los organismos de socorro en el lugar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“Controlamos un incendio estructural en una bodega, en la Calle 76 con Carrera 53. Situación en desarrollo”, se lee en un primer reporte de los organismos de emergencias.

A medida que avanzaba la noche, los bomberos junto a organismos de emergencia lograron avances significativos en el control del fuego. Hacia las 8:00 p. m., las autoridades comunicaron que la emergencia estaba controlada en un 80%, lo que permitió reducir el riesgo para las viviendas aledañas y continuar con las labores de enfriamiento y aseguramiento del sector.

Las autoridades aseguraron que no
Las autoridades aseguraron que no hubo víctimas en el hecho que se registró en el barrio 12 de Octubre - crédito @BomberosBogota/X

En el mismo reporte, la institución anunció la activación del Equipo de Investigación de Incendios con el objetivo de establecer el origen del incendio. “Se activa al Equipo de Investigación de Incendios para determinar el origen y causa”, según el texto.

Una hora después de los primeros reportes, los bomberos afirmaron que la conflagración había sido controlado en su totalidad.

Residentes fueron evacuados por riesgo de inhalación de humo - crédito X

Una vez que se controlaron casi en su totalidad las llamas, residentes de la zona publicaron en redes sociales que la conflagración ocurrió en una bodega de espuma que estaba ubicada en la zona residencial. No hubo víctimas en el hecho que se registró en el barrio 12 de Octubre, pero sí hubo personas afectadas por inhalación de humo.

Incendio en fábrica de colchones en Patio Bonito

El hecho se registró en inmediaciones de la calle 40 B sur con carrera 89, donde las llamas se propagaron rápidamente por el inmueble. De acuerdo con las versiones preliminares que circulan a través de las redes sociales, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá y otros grupos de emergencia se desplazaron de inmediato hasta el lugar para intentar controlar la conflagración.

El hecho causó preocupación por
El hecho causó preocupación por la enorme columna de humo que se vio desde varios sectores - crédito @FelipeRP75 / X

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá desplegó sus equipos especializados, debido a la magnitud del fuego y el riesgo que representaba para las edificaciones cercanas y la comunidad, teniendo en cuenta que curiosos se acercaron al sector para captar lo ocurrido con sus celulares. Sin embargo, los expertos pidieron precaución por la presencia de materiales altamente inflamables en el interior del establecimiento.

Los primeros informes sobre lo ocurrido indican que el personal de bomberos de las estaciones de Kennedy, Bosa, Central, Fontibón y Puente Aranda acudieron al lugar para controlar la emergencia y evitar que continuara generando afectaciones en las estructuras aledañas.

Los uniformados de la Policía establecieron un perímetro de seguridad en la zona, con el fin de restringir el paso vehicular y peatonal. Incluso, los organismos de socorro solicitaron a la ciudadanía evitar acercarse al área afectada para facilitar las labores de extinción y prevenir posibles accidentes tras el intento por controlar las llamas.

No hubo reportes de personas lesionadas, Sin embargo, esta información será confirmada con el balance oficial de los organismos de socorro. Entre tanto, se confirmó que las causas del incendio aún se investigan, y las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre el origen del fuego, por lo que continúan indagando a los residentes.

Cabe mencionar que el balance preliminar de daños materiales aún no ha sido cuantificado, pero se estima que la fábrica de colchones sufrió pérdidas significativas, por lo que las autoridades hicieron una recomendación a los empresarios del sector para que se encarguen de revisar las medidas de seguridad y prevención de incendios en sus instalaciones y así evitar que hechos como este se vuelvan a presentar en la ciudad.

Temas Relacionados

IncendioBogotáFabricaBomberosEvacuaciónBarrio 12 de OctubreHeridosColombia-Noticias

Más Noticias

Toma del Palacio de Justicia: 40 años de una masacre televisada que sigue fracturando a Colombia

A pesar de la publicación de varios informes oficiales sobre lo registrado entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, siguen las dudas sobre el margen de responsabilidad del Estado en el hecho

Toma del Palacio de Justicia:

Daniel Quintero acusó al registrador Hernán Penagos de impedir a propósito la inscripción del comité de firmas de su campaña: anunció medidas en su contra

El exalcalde de Medellín, que afronta graves acusaciones por la presunta participación en un entramado de corrupción en la capital antioqueña, insistió en la teoría de que desde el órgano electoral quieren torpedear la posibilidad de presentar su nombre en la consulta del Frente Amplio

Daniel Quintero acusó al registrador

Selección Colombia convocaría a seis jugadores de la Liga BetPlay: estos son los nombres y los clubes afectados

En medio de las finales del Torneo Finalización y la Copa BetPlay, hay equipos que perderían a sus figuras en noviembre por los amistosos de la Tricolor ante Nueva Zelanda y Australia

Selección Colombia convocaría a seis

Salario mínimo de 2026: así subiría el precio de los arriendos y de otros productos con la propuesta del ministro del Interior

Expertos coincidieron en que la medida que dio a conocer Armando Benedetti llegaría en mal momento para el presente económico del país, aunque los trabajadores la respaldaron

Salario mínimo de 2026: así

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Según explicaron las autoridades, el detenido buscaba llegar hasta una vivienda en Ipiales para entregar parte del arsenal de guerra que tenía en su poder

Golpe a las Autodefensas Unidas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las Autodefensas Unidas

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

Mamá de Lyan Hortúa, niño secuestrado en Jamundí, relató como vivió el rapto de su hijo y los señalamientos en redes sociales

Policía Nacional confirmó la desaparición de un patrullero: habría sido secuestrado por disidencias de las Farc

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

ENTRETENIMIENTO

Andrea Serna reveló si Gio

Andrea Serna reveló si Gio continúa o no en el ‘Desafío Siglo XXI’ y esta fue la reacción de sus compañeros

Lina Tejeiro habló sin filtros sobre su decisión de no tener relaciones íntimas: “Cumpliré otro año en celibato”

Estas son las películas que están de moda y se roban la atención del público en Netflix Colombia

‘La casa de los famosos 2026′: este es el novio de Alexa Torres, participante de la tercera temporada del ‘reality’

Raúl Ocampo hizo llorar a Juan Pablo Raba al recordar a su novia: “Quiero que sepas que si me muero, te amo”

Deportes

Deportivo Cali sufriría una barrida

Deportivo Cali sufriría una barrida de cara al 2026: estos jugadores no continuarían en el club

Selección Colombia convocaría a seis jugadores de la Liga BetPlay: estos son los nombres y los clubes afectados

Richard Ríos se siente frustrado con el Benfica por su mal momento en Champions: “Se complicó aún más”

Juan Fernando Quintero tendrá ‘Muñeco’ para rato: River Plate anunció renovación de Gallardo hasta diciembre de 2026

Esta sería la fecha para la presentación de la camiseta suplente de la selección Colombia para el mundial de 2026