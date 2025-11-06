Reportan grave incendio en una fábrica de Bogotá: los bomberos evacuaron residentes por riesgos de inhalación de humo

Incendio en el barrio 12 de Octubre en Bogotá - crédito X

El 5 de noviembre de 2025, las llamas se propagaron en la Calle 76 con Carrera 53 en el barrio 12 de Octubre, lo que obligó a evacuar a los residentes de viviendas cercanas, mientras los equipos de emergencia trabajaban intensamente en contener el incendio.

El Cuerpo Oficial de Bomberos informó que la magnitud del siniestro quedó registrada en imágenes que muestran la gravedad de la situación y la labor de los organismos de socorro en el lugar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“Controlamos un incendio estructural en una bodega, en la Calle 76 con Carrera 53. Situación en desarrollo”, se lee en un primer reporte de los organismos de emergencias.

A medida que avanzaba la noche, los bomberos junto a organismos de emergencia lograron avances significativos en el control del fuego. Hacia las 8:00 p. m., las autoridades comunicaron que la emergencia estaba controlada en un 80%, lo que permitió reducir el riesgo para las viviendas aledañas y continuar con las labores de enfriamiento y aseguramiento del sector.

Las autoridades aseguraron que no hubo víctimas en el hecho que se registró en el barrio 12 de Octubre - crédito @BomberosBogota/X

En el mismo reporte, la institución anunció la activación del Equipo de Investigación de Incendios con el objetivo de establecer el origen del incendio. “Se activa al Equipo de Investigación de Incendios para determinar el origen y causa”, según el texto.

Una hora después de los primeros reportes, los bomberos afirmaron que la conflagración había sido controlado en su totalidad.

Residentes fueron evacuados por riesgo de inhalación de humo - crédito X

Una vez que se controlaron casi en su totalidad las llamas, residentes de la zona publicaron en redes sociales que la conflagración ocurrió en una bodega de espuma que estaba ubicada en la zona residencial. No hubo víctimas en el hecho que se registró en el barrio 12 de Octubre, pero sí hubo personas afectadas por inhalación de humo.

Incendio en fábrica de colchones en Patio Bonito

El hecho se registró en inmediaciones de la calle 40 B sur con carrera 89, donde las llamas se propagaron rápidamente por el inmueble. De acuerdo con las versiones preliminares que circulan a través de las redes sociales, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá y otros grupos de emergencia se desplazaron de inmediato hasta el lugar para intentar controlar la conflagración.

El hecho causó preocupación por la enorme columna de humo que se vio desde varios sectores - crédito @FelipeRP75 / X

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá desplegó sus equipos especializados, debido a la magnitud del fuego y el riesgo que representaba para las edificaciones cercanas y la comunidad, teniendo en cuenta que curiosos se acercaron al sector para captar lo ocurrido con sus celulares. Sin embargo, los expertos pidieron precaución por la presencia de materiales altamente inflamables en el interior del establecimiento.

Los primeros informes sobre lo ocurrido indican que el personal de bomberos de las estaciones de Kennedy, Bosa, Central, Fontibón y Puente Aranda acudieron al lugar para controlar la emergencia y evitar que continuara generando afectaciones en las estructuras aledañas.

Los uniformados de la Policía establecieron un perímetro de seguridad en la zona, con el fin de restringir el paso vehicular y peatonal. Incluso, los organismos de socorro solicitaron a la ciudadanía evitar acercarse al área afectada para facilitar las labores de extinción y prevenir posibles accidentes tras el intento por controlar las llamas.

No hubo reportes de personas lesionadas, Sin embargo, esta información será confirmada con el balance oficial de los organismos de socorro. Entre tanto, se confirmó que las causas del incendio aún se investigan, y las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre el origen del fuego, por lo que continúan indagando a los residentes.

Cabe mencionar que el balance preliminar de daños materiales aún no ha sido cuantificado, pero se estima que la fábrica de colchones sufrió pérdidas significativas, por lo que las autoridades hicieron una recomendación a los empresarios del sector para que se encarguen de revisar las medidas de seguridad y prevención de incendios en sus instalaciones y así evitar que hechos como este se vuelvan a presentar en la ciudad.