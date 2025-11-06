Patricia Grisales fue eliminada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ por un “imperdonable” error: en qué falló

MasterChef Celebrity Colombia: Patricia Grisales deja la competencia tras un reto de alta exigencia - crédito cortesía Canal RCN

La tensión y la emotividad dominaron la reciente jornada de Masterchef Celebrity Colombia, donde Patricia Grisales se convirtió en la nueva eliminada tras un reto de eliminación que puso a prueba tanto la destreza culinaria como la fortaleza emocional de las participantes.

La salida de Grisales, marcada por un plato de pasta que generó opiniones divididas entre los jurados, dejó una huella de gratitud y compañerismo en la competencia.

El desafío de eliminación reunió a tres de las concursantes más experimentadas: Carolina Sabino, Violeta Bergonzi y Patricia Grisales.

La dinámica del reto permitió a cada una elegir libremente el plato a preparar, con acceso total a la despensa, lo que elevó las expectativas y la presión. Desde el inicio, la atmósfera estuvo cargada de nerviosismo y sensibilidad, ya que solo dos de ellas avanzarían al codiciado Top 7 y podrían vestir la anhelada filipina.

Antes de encender los fogones, Claudia Bahamón dedicó palabras de aliento a las participantes, resaltando el esfuerzo y las cualidades que las habían llevado hasta esa instancia.

Patricia, visiblemente conmovida, compartió un mensaje de unión: “Lo bonito es que todas nos queremos mucho, no tenemos rivalidad; pareciera que no estuviéramos en una competencia”.

Por su parte, Violeta Bergonzi, entre risas y lágrimas, bromeó sobre la naturaleza del programa: “Me engañaron, esto no es un reality de cocina, ¡es de convivencia!”, provocando carcajadas entre los presentes.

Durante la preparación, los contratiempos no tardaron en aparecer. Patricia, quien optó por trabajar con pasta, enfrentó dificultades técnicas cuando la máquina no funcionó correctamente. A pesar de la frustración y el dolor físico en una costilla, la concursante se mantuvo en la competencia, aunque en un momento estuvo a punto de rendirse a solo diez minutos del cierre. El chef Nicolás de Zubiría intervino para motivarla y ayudarla a continuar, gesto que resultó decisivo para que pudiera presentar su plato.

Mientras tanto, en el lounge, otros participantes y la presentadora observaban la competencia mientras degustaban un helado, en un contraste marcado con la tensión que se vivía en la cocina.

Carolina Sabino también atravesó momentos de crisis, al complicarse con múltiples preparaciones y ver cómo una de ellas se quemaba, lo que la llevó a recibir ayuda de Nicolás y a confesar que no logró ejecutar el plato que había planeado.

En los minutos finales, la presión se intensificó. Los chefs Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, junto a Claudia Bahamón, salieron a apoyar a las tres cocineras en el emplatado, un gesto poco habitual que reflejó la dificultad del reto. La ausencia de la chef Belén Alonso dejó la evaluación en manos de Rausch y De Zubiría, quienes asumieron la responsabilidad de deliberar sobre el destino de las participantes.

La primera en presentar su creación fue Violeta Bergonzi, quien apostó por una pasta con chontaduro en lugar de queso parmesano.

A pesar de los nervios, logró emplatar la salsa y recibió comentarios positivos, sin errores destacados. Carolina Sabino, en cambio, no obtuvo ni elogios ni críticas directas, aunque en el lounge algunos compañeros consideraron que su plato no había convencido a los jueces.

El turno de Patricia Grisales llegó con una mezcla de expectativa y emoción. Su plato, aunque sencillo, fue elogiado por el emplatado. “Es el mejor que ha hecho en la competencia”, le reconoció Jorge Rausch, aunque también señaló que la pasta presentaba una cocción ligeramente pasada, un detalle técnico que resultó determinante y imperdonable en la evaluación final. Este pequeño error, en un contexto de alto nivel culinario, inclinó la balanza en su contra.

La deliberación de los chefs fue especialmente reñida. Violeta fue la primera en recibir el pase al balcón, mientras que la decisión final se debatió entre Carolina y Patricia. La eliminada fue Patricia Grisales, quien recibió la noticia con serenidad y gratitud. “Me voy muy contenta con el trabajo que he hecho acá. Me siento privilegiada al estar aquí, los quiero mucho”, expresó Grisales al despedirse.

El episodio estuvo marcado por la intervención directa de los chefs en el reto, un hecho que sorprendió a las concursantes y evidenció la dificultad del desafío. La salida de Patricia dejó un mensaje de compañerismo y aprendizaje. “Aquí tienen una amiga siempre”, afirmó Grisales, quien agradeció la oportunidad de haber vivido la experiencia, de aprender y de soportar el ritmo de la competencia.

Claudia Bahamón, visiblemente emocionada, le confesó a Patricia su admiración: “Yo te veo a ti y me da esperanza saber que aún existen mujeres con esos valores que tienes tú, te veo y me generas ese ‘Quiero ser como tú cuando sea grande’”, mensaje que concluyó con un abrazo a la actriz.