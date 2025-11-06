Creador de ‘La casa de Alofoke’ le dijo mentirosa a Karina García: “No conozco su talento”

Dijo que nunca la convocó a su reality show en República Dominicana - crédito @similu/TikTok

La controversia en torno a la supuesta invitación de Karina García al reality La casa de Alofoke ha cobrado fuerza por recientes declaraciones públicas de ambos protagonistas.

La creadora digital antioqueña explicó los motivos que la llevaron a preferir su participación en La mansión de Luinny en lugar de sumarse al proyecto del locutor dominicano La casa de Alofoke, lo que desencadenó una respuesta directa de este último y reavivó el debate sobre la veracidad de las versiones.

Durante una conversación telefónica entre Alofoke y Dímelo King, el tema central giró en torno a si tanto Karina García como Yina Calderón habían recibido invitaciones formales para integrarse al reality del streamer dominicano.

En ese intercambio, Elkin -integrante de Dímelo King- intervino para señalar la existencia de clips de ambas figuras, a lo que Alofoke respondió con contundencia: “Ella mintió diciendo que yo le ofrecí, no conozco su talento, a lo mejor es una gran estrella. Nunca le ofrecí un peso, y nunca ha tenido una comunicación conmigo”, según diferentes portales de entretenimiento.

Esta afirmación se convirtió rápidamente en tendencia y generó dudas sobre la autenticidad de las versiones previas. La conversación dejó cierta ambigüedad inicial respecto a cuál de las dos creadoras se refería el locutor.

Sin embargo, al ser consultado directamente, Alofoke precisó que sus palabras aludían a Karina García y no a Yina Calderón. En el caso de Calderón, el dominicano sí reconoció que existió un contacto entre ella y su equipo, aunque finalmente descartó su participación por motivos personales.

“Yina no, Karina Karina. Yina habló con Jessica Pereira (…) Yina de corazón a mí no me dio mucha buena vibra desde un inicio. Y cuando vi lo que le hizo a Westcol, esa falta de respeto, mucho menos. Ahí mi instinto me dijo ‘tenías la razón’”, declaró Alofoke a Elkin de Dímelo King, dejando claro que la decisión de no incluir a Calderón se debió a percepciones negativas sobre su actitud.

Por su parte, Karina García expuso públicamente las razones que la llevaron a declinar cualquier posibilidad de sumarse a La Casa de Alofoke, argumentando que su decisión estuvo motivada por el trato que el locutor dispensaba a los participantes de su programa.

“La verdad por la manera de tratar a los participantes, yo vi muchas veces el trato hacia los participantes y eso no me parece correcto (…) Yo no voy a ir a un lugar para que me traten mal”, afirmó la antioqueña a las cámaras de Luinny Corporán.

Esta postura alimentó la percepción de que existió, al menos, una invitación o acercamiento previo, algo que Alofoke niega de manera categórica.

La polémica ha dejado en el aire la pregunta sobre si realmente existió una propuesta formal de Alofoke a Karina García para participar en su reality, ya que mientras el locutor insiste en que nunca hubo contacto ni ofrecimiento económico alguno, la creadora digital sostiene que su elección se debió a consideraciones personales sobre el ambiente del programa. La discusión continúa abierta, con ambas partes defendiendo versiones opuestas sobre los hechos.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos internautas y haters de Karina no tardaron en aparecer: “TOMAAAAAA, ADORO LOS FINALES FELICES LAS MASCARAS SE CAEN”; “Lástima que no pusieron las caras de la Yaya u del otro tipo😅😂“, entre otros.

Qué ha pasado con Karina García en ‘La mansión de Luinny’

La paisa hasta el momento ha tenido pocos enfrentamientos con sus compañeros, además, se ha mantenido al margen con Yina Calderón para evitar todo tipo de comentarios. Sumado a esto, recientemente recibió una sanción por utilizar el Sida como insulto a una de sus compañeras, lo que provocó llanto en la paisa.