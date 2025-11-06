Piter Albeiro habló de “destripar a la izquierda” y la senadora Esmeralda Hernández anunció denuncia penal: “El muy cobarde”

La senadora Esmeralda Hernández anunció acciones legales contra el comediante por un comentario en redes sociales que, según ella, incita a la violencia y atenta contra la pluralidad ideológica en Colombia - crédito Colprensa y @PITERALBEIRO

El humorista Piter Albeiro se vio envuelto en críticas durante el proceso electoral colombiano, luego de expresar públicamente su apoyo al candidato de derecha Abelardo de la Espriella.

La polémica surgió por un mensaje que el comediante publicó y borró después, en el que escribió textualmente: “¿Qué tendría de malo destripar a la izquierda y que no existan más?”

El comentario de Piter Albeiro continúa causando controversia en la opinión pública. En respuesta a la situación, la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández anunció que presentará una denuncia en su contra y expresó por medio de un mensaje de su cuenta de X lo siguiente: “El muy cobarde”.

La senadora Esmeralda Hernández, integrante del Pacto Histórico, respondió con firmeza al mensaje publicado y posteriormente borrado por Piter Albeiro.

Hernández señaló que la actitud del humorista, al eliminar su mensaje, demostraba, según ella, “cobardía” y anunció su intención de emprender acciones legales.

Según la legisladora, las palabras de Albeiro no solo constituían una amenaza, sino que también promueven la violencia contra quienes tienen ideas políticas distintas.

La parlamentaria argumentó que llevará el caso ante la justicia, fundamentando su denuncia en los delitos de instigación a delinquir y hostigamiento.

Hernández recalcó la importancia de un debate político basado en argumentos y no en amenazas hacia los opositores.

“El muy cobarde ha eliminado el trino. Iniciaré un denuncia penal contra Piter Albeiro por los delitos de instigación a delinquir y hostigamiento, que promueven actos para provocar daños a quienes piensan diferente a su ideología política. Debata con argumentos, no con amenazas”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Quinta del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Varios representantes de la izquierda política colombiana manifestaron su rechazo ante las declaraciones de Piter Albeiro, además de la senadora Esmeralda Hernández.

Entre quienes hablaron al respecto se encuentra la senadora Sandra Ramírez, quien advirtió sobre el trasfondo de las palabras del humorista. Ramírez sostuvo que el mensaje elimina la posibilidad de debate y representa una expresión violenta típica de sectores radicales de la derecha.

Además, destacó que este tipo de pronunciamientos inciden negativamente en la convivencia y la paz del país. La senadora subrayó el alarmante vínculo que percibe entre el mensaje y la justificación de prácticas graves como el paramilitarismo, al considerar que frases así legitiman la eliminación del adversario político.

“Este trino se le borró a Piter Albeiro, pero lo recuperamos para mostrarle a Colombia el comportamiento de una derecha que sí o sí busca “destripar” y “desaparecer” a quienes pensamos diferente y en la paz de Colombia. Apología a la cultura paramilitar a la orden del día", escribió la congresista afín con el Gobierno de Gustavo Petro.

Tras la controversia desatada por sus palabras, Piter Albeiro decidió aclarar su postura a través de su perfil en X. El humorista se dirigió a aquellos que resultaron agraviados por sus comentarios y les expresó su arrepentimiento, aclarando que no tenía la voluntad de causar malestar. Asimismo, remarcó que las disculpas no eran necesarias para quienes no se sintieron afectados por sus publicaciones.

“Mil disculpas a quienes se han sentido ofendidos con mis trinos, a quienes no se han sentido ofendidos pues mejor porque no tengo que pedir disculpas”, comentó el humorista afín con la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella.

En otra publicación, el humorista planteó lo siguiente a sus seguidores: “Y si digo que es un experimento social?? 😳 para dimensionar el odio por hacer una pregunta, uds me creen?”

En el plano político, el comediante ha manifestado abiertamente su respaldo a Abelardo De La Espriella, quien es candidato por la derecha. Prueba de esta afinidad fue su presencia en un acto de campaña celebrado en el Movistar Arena de Bogotá, donde acompañó al aspirante y se hizo visible su apoyo público.