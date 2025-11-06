La Fiscalía reveló testimonio de testigo que estaba en el Oxxo donde agredieron a Jaime Esteban Moreno: “Yo le hubiera pegado más”

Según el testimonio, los presuntos agresores acusaron a Jaime Esteban de acosar mujeres en la discoteca - crédito captura de pantalla juicio

La reconstrucción de los hechos en torno al asesinato de Jaime Esteban Moreno ha sumado un nuevo elemento clave: el testimonio de un hombre que presenció la primera agresión en el Oxxo cercano al lugar del crimen, según reveló la Fiscalía durante la audiencia de imposición de medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez.

Este relato, protegido bajo reserva de identidad, aporta detalles inéditos sobre la dinámica previa al ataque y las motivaciones de los implicados.

El testigo relató que, tras salir del bar Before, se dirigió al Oxxo donde observó a Jaime Esteban y a su acompañante, ambos disfrazados de Tyler Durden y del otro protagonista de El club de la pelea.

En ese momento, un hombre calvo y rostro pintado de rojo y negro, se acercó y, sin mediar palabra, golpeó en la nuca al joven disfrazado de Tyler.

El material, difundido por la cuenta Pasa en Bogotá, se convirtió en una pieza clave para la investigación, pues permitió confirmar la participación de un segundo implicado en la agresión que le costó la vida al estudiante de la Universidad de Los Andes.

Poco después, llegaron las mujeres que posteriormente serían capturadas, quienes le gritaron a la víctima: “ahí tiene para que siga acosando”. La situación generó inquietud entre los presentes.

El testigo indicó que una de sus amigas se acercó para preguntar qué había ocurrido. La respuesta fue directa: “el chico disfrazado de Tyler Durden estaba acosando mujeres”.

El testigo aseguró que escuchó a Juan Carlos Suárez expresar dudas sobre si debía perseguir a la víctima, diciendo: “¿Será que lo persigo?, aliéntenme”.

Una de las mujeres lo incitó con la frase: “¿No que mucho kick boxing?, yo le hubiera pegado más”, lo que, de acuerdo con la Fiscalía, resultó determinante para que Suárez decidiera actuar.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que Juan Carlos Suárez, salió corriendo por la calle 15 con la intención de interceptar a los dos jóvenes.

La Fiscalía subrayó que este testimonio no solo describe la secuencia de los hechos, sino que también revela la conversación entre los implicados y la influencia que ejercieron las acusaciones de acoso sobre la decisión de Juan Carlos Suárez de perseguir y agredir a la víctima.

Según la intervención de la Fiscalía, los relatos de los testigos entrevistados como parte del caso coinciden en la secuencia de los acontecimientos, lo que refuerza la versión oficial sobre lo sucedido.

En especifico uno de los testigos, identificado por las iniciales A.I., relató que, tras salir del bar Before, se dirigió a un Oxxo donde observó a Jaime Esteban y su acompañante, ambos caracterizados como los protagonistas de El club de la pelea.

En ese momento, presenció la llegada de un hombre calvo, de tez blanca, contextura atlética y musculosa, con el rostro pintado de rojo y negro. Según la representante de la Fiscalía, este individuo propinó un golpe en la nuca al joven disfrazado de Tyler Durden. Poco después, varias mujeres, que posteriormente fueron capturadas, se acercaron a la víctima y le gritaron: “ahí tiene para que siga acosando”.

El testigo también indicó que, ante la conmoción generada por el incidente, una de sus amigas se dirigió a una mujer vestida de negro para preguntarle qué había ocurrido. La respuesta fue que “el chico disfrazado de Tyler Durden estaba acosando mujeres”, y que Juan Carlos y sus acompañantes discutieron sobre lo que acababa de suceder.

En ese contexto, el testigo aseguró que el capturado expresó: “¿Será que lo persigo?, aliéntenme”. Ante esta pregunta, una de las mujeres le respondió: “¿No que mucho kick Boxing?, yo le hubiera pegado más”, lo que, según el relato, motivó al hombre a atacar nuevamente a la víctima.

Otra testigo, citada por la jurista, aportó que, tras la primera agresión, Juan Carlos, manifestó: “Deme ánimos y yo lo hago, porque yo sé que puedo acabar con ese man si yo quiero”. Impulsado por el aliento de sus compañeros, el agresor, como quedó registrado en los videos de las cámaras de seguridad, salió corriendo por la calle quince para interceptar a los dos afectados.

El testigo A.I. relató que, al ver la escena desde la distancia, utilizó su teléfono para hacer zoom y observar cómo el hombre disfrazado de rojo asestó un puñetazo al joven disfrazado de Tyler Durden, quien perdió el equilibrio y cayó al suelo. Este relato coincide con las imágenes difundidas en los días previos.

La Fiscalía, tras exponer estos testimonios, argumentó que existen elementos suficientes para imponer una medida de aseguramiento a Suárez Ortíz.