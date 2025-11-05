Violeta Bergonzi generó suspenso antes del capítulo de eliminación en ‘Masterchef Celebrity’ con su posible salida: “Estoy tristonga”

Violeta Bergonzi enciende las redes con un mensaje que suena a despedida de MasterChef Celebrity Colombia - crédito Cortesía Canal RCN

La presentadora y participante de Masterchef Celebrity Colombia, Violeta Bergonzi, dejó a sus seguidores con el corazón en la mano luego de publicar un mensaje que muchos interpretaron como una despedida anticipada del reality culinario de Canal RCN.

Horas antes del capítulo de eliminación del 5 de noviembre, en el que se enfrentará junto a Carolina Sabino y Patricia (Patty) Grisales, Bergonzi apareció en sus redes sociales con un tono nostálgico, reconociendo que se trataba de un episodio muy difícil y dejando entrever que podría ser el final de su paso por la competencia.

Aunque primero, en su característico estilo alegre, pero con un toque de melancolía, la presentadora saludó a su comunidad digital con su ya tradicional entusiasmo, después la conversación tuvo un giro importante.

“¡Hooola, mis amooores! ¿Cómo amaneció mi equipo violeta? Hermoso y precioso. Mis haters (como les dice a las personas que nos les gusta su contenido y forma de ser y le tiran comentarios negativos) también, ¿cómo amanecen? Que yo sé que son los primeros en aparecer por acá”, comenzó diciendo con una sonrisa que no logró ocultar su sentimiento de tristeza y preocupación.

El emotivo mensaje de Violeta Bergonzi antes de la eliminación en MasterChef Celebrity Colombia deja a sus fans en vilo - crédito @violetabergonzi/IG

Sin embargo, lo que está dando de qué hablar fue lo que mencionó después en su video de las historias de Instagram, ya que compartió la razón de su tono reflexivo.

“Bueno, mmm... Estoy tristonga porque, pues, el capítulo de hoy es bastante difícil. Estamos a puertas de salir Carolina Sabino, Patricia y yo”, indicó la participante del programa de cocina presentado en el Canal RCN.

La presentadora, que se ha ganado el cariño del público por su autenticidad y carisma dentro y fuera de la cocina, aprovechó el mensaje para agradecer a quienes la han acompañado durante su paso por el programa y, al mismo tiempo, dejar clara su satisfacción por el esfuerzo realizado, lo que aumentó más las sospechas de los fans por una posible salida en la noche del 5 de noviembre.

“Paso por aquí para decirles que si llego a salir, pues salgo con el corazón roto, pero con la paz del deber cumplido... Dándolo todo hasta el final”, dijo Violeta Bergonzi.

Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Patricia Grisales: la noche más tensa de MasterChef Celebrity Colombia está por llegar - crédito @violetabergonzi/Instagram

A pesar del tono emotivo, Violeta también adelantó que continúa activa en otros proyectos laborales, mencionando que se dirigía a las instalaciones de RCN para una nueva producción, la cual espera poder mostrarles a sus seguidores.

“Pero bueno, voy para RCN porque tenemos un proyecto espectacular el día de hoy. Así que si es que me dejan, les mostraré un poquito para que estén pendientes ahorita que esté en el canal”, concluyó Bergonzi, enviando un beso a sus seguidores.

Las declaraciones encendieron las redes, donde decenas de fanáticos comenzaron a especular sobre el resultado del capítulo, pues muchos interpretaron su mensaje como una sutil despedida, mientras otros aseguraron que podría tratarse de una estrategia para mantener la expectativa antes de la emisión.

Lo cierto es que el episodio del miércoles 5 de noviembre promete ser uno de los más emotivos de la temporada, pues reúne a tres figuras muy queridas por el público colombiano y de las que más se han destacado en el programa con sus preparaciones: la cantante Carolina Sabino, la modelo y presentadora Violeta Bergonzi, y la actriz Patricia Grisales, quienes competirán por mantenerse en la recta final del concurso.

Violeta Bergonzi conmueve con mensaje previo a eliminación en MasterChef Celebrity - crédito @violetabergonzi/IG

Competencia fuerte que dejó clara Violeta en una siguiente historia, ya que puso la foto de las tres celebridades que se enfrentaran en el reto de eliminación e indico: “Si me voy esta noche, me voy peleando con las más duras. Las amo”.

Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los seguidores del programa, quienes se preparan para descubrir si las palabras de Violeta eran una simple expresión de nervios antes de la prueba… o el anuncio de su salida definitiva de la cocina más famosa de Colombia.