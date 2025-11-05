Vicky Dávila se solidarizó con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum tras episodio de acoso: “A las mujeres nos toca más duro en la vida”

La precandidata Vicky Dávila envió un mensaje de solidaridad a la presidenta de México - crédito red social X/Colprensa

Un día después de que se difundiera en las redes el video del hombre que agredió físicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desde Colombia no paran los mensajes de solidad hacia la mandataria.

De hecho, en la mañana del miércoles 5 de noviembre, la precandidata presidencial Vicky Dávila se refirió al hecho reprochable en el que un ciudadano intentó tocar y besar de forma indebida a Sheinbaum.

A través de su cuenta de X, la periodista aseguró que lo ocurrido en ese país representa el diario vivir para muchas mujeres en varias partes del mundo, asegurando que su salida a las calles es más riesgosa que para un hombre.

Sin embargo, la precandidata aseguró que, pese a los reiterados ataques hacia las mujeres, su fuerza las lleva a continuar adelante y detener los casos de abuso que se viven en diferentes zonas.

Vicky Dávila se solidarizó con Claudia Sheinbaum tras episodio de acoso sexual captado en video - crédito red social X

Finalmente, Dávila pidió a las autoridades mexicanas ya a la sociedad que sancionen al responsable del acto violento contra la mandataria.

“En México, un hombre acosó en público a la presidente Claudia Sheinbaum. Las imágenes son perturbadoras. El acosador debería ir a la cárcel y la sociedad debería también sancionarle. A las mujeres definitivamente nos toca más duro en la vida. Pero somos fuertes y firmes”, escribió Vicky Dávila en su cuenta de X.

El mensaje de la precandidata se da después de que se viralizara el video en redes sociales donde se muestra a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, siendo víctima de acoso por parte de un hombre durante una actividad pública en el Zócalo de la Ciudad de México.

El incidente, captado mientras la mandataria saludaba a simpatizantes, generó reacciones inmediatas y debates sobre la seguridad de las mujeres en espacios públicos.

Claudia Sheinbaum revela que sí levantó denuncia tras episodio de acoso que vivió afuera de Palacio Nacional - crédito red social X

La difusión de las imágenes provocó respuestas de organizaciones feministas y representantes parlamentarios, quienes señalaron la gravedad del acoso sexual en México.

Por ejemplo, la congresista María Fernanda Carrascal expresó su preocupación en su cuenta de X: “Si a ella le pasa, ¿Qué queda para el resto de nosotras?”. Carrascal destacó que la experiencia de una presidenta en un espacio público evidencia la magnitud y normalización de este problema en la sociedad.

En el registro audiovisual, Sheinbaum aparece entre la multitud cuando un individuo, aparentemente bajo los efectos del alcohol, irrumpe el protocolo y establece un contacto físico inapropiado.

A pesar de que la presidenta intentó mantener la calma y pidió tranquilidad, el hombre insistió en acercarse para abrazarla. Posteriormente, las fuerzas de seguridad informaron que el responsable, identificado como Uriel Rivera, fue arrestado y puesto a disposición de la fiscalía especializada en delitos sexuales.

La representante Carrascal condenó el acoso y el abuso, afirmando: “El acoso y el abuso no se justifican ni se niegan por cálculos políticos. No tienen partido: son expresión de la misoginia y de un sistema patriarcal que nos cosifica y nos violenta”.

Añadió que la violencia de género trasciende ideologías y partidos, y responde a una estructura social que perpetúa la agresión hacia las mujeres.

De acuerdo con la legislación mexicana, el Código Penal Federal establece en su artículo 259 Bis que el hostigamiento o acoso sexual puede ser castigado con penas de seis a diez años de prisión y multas de hasta 200 días si se considera abuso sexual agravado.

El Código Penal de la Ciudad de México también prevé sanciones de uno a tres años de cárcel y multas de 100 a 200 días para casos de contacto físico sin consentimiento. En algunas regiones, el acoso sexual en espacios públicos puede implicar también sentencias de hasta ocho años de prisión y multas de hasta 500 días.