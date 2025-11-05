Colombia

Vicky Dávila se solidarizó con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum tras episodio de acoso: “A las mujeres nos toca más duro en la vida”

La precandidata presidencial pidió a la justicia mexicana que el hombre involucrado en el acto reprochable contra la mandataria sea puesto tras las rejas por acoso sexual

Guardar
La precandidata Vicky Dávila envió
La precandidata Vicky Dávila envió un mensaje de solidaridad a la presidenta de México - crédito red social X/Colprensa

Un día después de que se difundiera en las redes el video del hombre que agredió físicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desde Colombia no paran los mensajes de solidad hacia la mandataria.

De hecho, en la mañana del miércoles 5 de noviembre, la precandidata presidencial Vicky Dávila se refirió al hecho reprochable en el que un ciudadano intentó tocar y besar de forma indebida a Sheinbaum.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de su cuenta de X, la periodista aseguró que lo ocurrido en ese país representa el diario vivir para muchas mujeres en varias partes del mundo, asegurando que su salida a las calles es más riesgosa que para un hombre.

Sin embargo, la precandidata aseguró que, pese a los reiterados ataques hacia las mujeres, su fuerza las lleva a continuar adelante y detener los casos de abuso que se viven en diferentes zonas.

Vicky Dávila se solidarizó con
Vicky Dávila se solidarizó con Claudia Sheinbaum tras episodio de acoso sexual captado en video - crédito red social X

Finalmente, Dávila pidió a las autoridades mexicanas ya a la sociedad que sancionen al responsable del acto violento contra la mandataria.

En México, un hombre acosó en público a la presidente Claudia Sheinbaum. Las imágenes son perturbadoras. El acosador debería ir a la cárcel y la sociedad debería también sancionarle. A las mujeres definitivamente nos toca más duro en la vida. Pero somos fuertes y firmes”, escribió Vicky Dávila en su cuenta de X.

El mensaje de la precandidata se da después de que se viralizara el video en redes sociales donde se muestra a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, siendo víctima de acoso por parte de un hombre durante una actividad pública en el Zócalo de la Ciudad de México.

El incidente, captado mientras la mandataria saludaba a simpatizantes, generó reacciones inmediatas y debates sobre la seguridad de las mujeres en espacios públicos.

Claudia Sheinbaum revela que sí levantó denuncia tras episodio de acoso que vivió afuera de Palacio Nacional - crédito red social X

La difusión de las imágenes provocó respuestas de organizaciones feministas y representantes parlamentarios, quienes señalaron la gravedad del acoso sexual en México.

Por ejemplo, la congresista María Fernanda Carrascal expresó su preocupación en su cuenta de X: “Si a ella le pasa, ¿Qué queda para el resto de nosotras?”. Carrascal destacó que la experiencia de una presidenta en un espacio público evidencia la magnitud y normalización de este problema en la sociedad.

En el registro audiovisual, Sheinbaum aparece entre la multitud cuando un individuo, aparentemente bajo los efectos del alcohol, irrumpe el protocolo y establece un contacto físico inapropiado.

A pesar de que la presidenta intentó mantener la calma y pidió tranquilidad, el hombre insistió en acercarse para abrazarla. Posteriormente, las fuerzas de seguridad informaron que el responsable, identificado como Uriel Rivera, fue arrestado y puesto a disposición de la fiscalía especializada en delitos sexuales.

La representante Carrascal condenó el acoso y el abuso, afirmando: “El acoso y el abuso no se justifican ni se niegan por cálculos políticos. No tienen partido: son expresión de la misoginia y de un sistema patriarcal que nos cosifica y nos violenta”.

Añadió que la violencia de género trasciende ideologías y partidos, y responde a una estructura social que perpetúa la agresión hacia las mujeres.

De acuerdo con la legislación mexicana, el Código Penal Federal establece en su artículo 259 Bis que el hostigamiento o acoso sexual puede ser castigado con penas de seis a diez años de prisión y multas de hasta 200 días si se considera abuso sexual agravado.

El Código Penal de la Ciudad de México también prevé sanciones de uno a tres años de cárcel y multas de 100 a 200 días para casos de contacto físico sin consentimiento. En algunas regiones, el acoso sexual en espacios públicos puede implicar también sentencias de hasta ocho años de prisión y multas de hasta 500 días.

Temas Relacionados

Vicky DávilaClaudia SheinbaumVideo Claudia SheinbaumAcoso sexualPresidenta MéxicoColombia MéxicoColombia-noticias

Más Noticias

Cañón del Chicamocha: esto es lo que puedes hacer en este majestuoso lugar en un solo día

Consejos prácticos, horarios y recomendaciones para aprovechar al máximo la experiencia en uno de los lugares más emblemáticos de Santander

Cañón del Chicamocha: esto es

Paloma Valencia cuestionó la millonada que gastó el Gobierno Petro en el Ministerio de Igualdad

La precandidata presidencial Paloma Valencia planteó cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos en recientes declaraciones

Paloma Valencia cuestionó la millonada

Iván Cepeda formalizó la invitación a la consulta del Frente Amplio para marzo de 2026: “Debe ser un bloque de fuerzas”

Frente a la Casa de Nariño, Iván Cepeda propuso conformar un Frente Amplio para la contienda presidencial de 2026 e instó a partidos, organizaciones sociales y sectores gremiales a sumarse a esta alianza

Iván Cepeda formalizó la invitación

Violeta Bergonzi genera suspenso antes del capítulo de eliminación en ‘Masterchef Celebrity’ con su posible salida

La presentadora sorprendió a sus seguidores con palabras llenas de nostalgia antes del episodio del 5 de noviembre, y su mensaje dejó a sus fans preguntándose si será su adiós del programa

Violeta Bergonzi genera suspenso antes

Quedó en video cómo aparente supervisor del Sitp agredió verbalmente a operador del sistema: “Socio, lo destruyo de un golpe”

El agresor verbal se sentó en una silla del bus y desde ahí lanzó improperios en contra del conductor, pero fue denunciado porque sus ofensas fueron publicadas en redes sociales

Quedó en video cómo aparente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi genera suspenso antes

Violeta Bergonzi genera suspenso antes del capítulo de eliminación en ‘Masterchef Celebrity’ con su posible salida

Westcol opinó sobre la colaboración de Daddy Yankee con Bizarrap y pidió que no fuera “un tema cristiano”: “Ya la juventud no tiene remedio”

Lina Tejeiro les pidió disculpas a las mujeres que maltrató cuando “era una ex loca” y habló sobre esa etapa de su vida

Valentino Lázaro habría revelado detalles de la última llamada que tuvieron Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada

Lina Tejeiro se refirió al encuentro con Felipe Saruma y aclaró si mantuvieron una relación: “Lo teníamos pendiente”

Deportes

EN VIVO Benfica vs. Bayer

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

Juan Pablo Montoya dijo que Franco Colapinto estaba en F1 solo por los patrocinadores y le llovieron críticas

Compañero de Luis Díaz defendió al colombiano tras la expulsión que recibió en el PSG 1-2 Bayern Múnich: “Trató de sacar la pelota”

Así será el nuevo estadio Atanasio Girardot de Medellín: 60.000 espectadores y una inversión aproximada de $750.000 millones

Rival de Luis Díaz en el partido PSG vs. Bayern Múnich defendió al colombiano tras la dura patada a Achraf Hakimi: “No es un chico maloso”