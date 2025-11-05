Otty Patiño negó que hubo vinculación del narcotráfico con el M-19 para la toma al Palacio de Justicia: “Es una infame mentira”

- crédito Colprensa/Carlos Ortega/EFE

Otty Patiño, actual consejero comisionado de Paz de Colombia, hizo referencia a la conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 de noviembre de 1985.

En diálogo con W Radio, el funcionario, que en ese momento integraba las filas del grupo guerrillero Movimiento 19 de abril o M-19, rechazó las versiones que apuntan una supuesta vinculación del extinto grupo alzado en armas con los carteles del narcotráfico para supuestamente desaparecer archivos que comprometían a los segundos.

“Es una infame mentira, que todavía está en carrera, es que este hecho fue promovido por el narcotráfico con el fin de quemar unos archivos que los comprometían a ellos. Y esa es una leyenda, esa narrativa es una historia falsa”, dijo el comisionado a la cadena radial mencionada.

Adicional a ello, recordó que, para la época, integraba el Comando Superior del M-19, y mencionó que en estos cuarenta años se han escrito varios textos que, según Patiño, se acercan a la realidad del ataque contra el Palacio de Justicia.

“La orden la dio el comandante general, que era Álvaro Fallad, y desde luego, después de la tragedia, nos hicimos corresponsables (…) Sobre los hechos que ocurrieron allá, al interior del Palacio de Justicia, se ha escrito mucho, hay varios libros muy aproximados a la verdad, que muestran tanto lo que pasó allí como la participación de los militares en la retoma”, expresó.

Igualmente, Patiño destacó la importancia de los trabajos realizados para comparecer ante las altas cortes en el marco de la Comisión de la Verdad, y puso como ejemplo el debate impulsado por el presidente Gustavo Petro cuando era congresista, en el que expuso su perspectiva sobre los hechos del Palacio de Justicia.

“Lo hemos repetido muchas veces, que se trató de un error monumental que desde luego afectó la memoria y la historia del M19. Esa autocrítica empezó a plantearla Carlos Pizarro, a decir, que allí en ese hecho habíamos perdido todos, todo el país perdió, empezando por la justicia, la gente que participó en eso, los militares, los policías, la población”, declaró.