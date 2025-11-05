‘La rubia inmoral’ defendió con contundente mensaje a ‘Erika en Francia’ por su decisión de separarse y regresarse para Colombia: “¿Por qué solo queremos ver a las mujeres sacrificadas?”

La Rubia Inmoral defiende a Érika en Francia y enciende el debate sobre el empoderamiento femenino - crédito @ErikaMuñoz/Instagram/YouTube

En medio de la ola de críticas que ha recibido la creadora de contenido Erika Muñoz, más conocida en las redes sociales como Erika en Francia, por su decisión de separarse y regresar a Colombia, la influencer Ana María Cardona, conocida en las plataformas digitales como La rubia inmoral, se pronunció con un contundente mensaje en defensa de las mujeres que deciden cerrar ciclos y rehacer su vida.

A través de un video publicado en su perfil de Tiktok, Ana María Cardona reflexionó sobre los juicios que muchas mujeres hacen a otras cuando toman decisiones personales que rompen con los estereotipos tradicionales del amor y el matrimonio.

Su discurso se volvió rápidamente viral por la fuerza de sus palabras y por el tono directo con el que cuestionó la forma en que la sociedad percibe a una mujer que decide ser libre.

“Me han salido un montón de videos de la gente criticando a ‘Erika en Francia’ y de todos los comentarios que le hacen se me quedó grabado uno y es que: ‘no hay nada más fastidioso que una mujer recién divorciada’”, comenzó diciendo “La Rubia Inmoral”, visiblemente indignada ante las reacciones que ha despertado la historia de la creadora.

A partir de esa frase, la influenciadora desarrolló una profunda reflexión sobre la forma en que, históricamente, se ha normalizado el sufrimiento femenino y se ha castigado la independencia emocional de las mujeres.

“Siempre me voy a preguntar por qué a las mujeres nos gusta tanto ver a las mujeres sacrificadas, ver a las mujeres en relaciones que obviamente la están pasando maluco, y cuando eso cambia, cuando esa persona decide irse y decide contar su historia y decide transitarla como se le dé la gana, nos molesta”, expresó Cardona.

La creadora fue más allá y lanzó una crítica directa hacia lo que consideró una falta de empatía entre mujeres.

“¿Hay acaso ahí un tris de envidia? ¿Que nosotras no tengamos la valentía de terminar la relación en la que ya no la estamos pasando bueno sencillamente porque nos dijeron que eso tenía que durar para toda la vida?”, cuestionó la creadora de contenido.

En su mensaje, “La Rubia Inmoral” también defendió el derecho de las mujeres a sentirse seguras, atractivas y libres de mostrar sus procesos de transformación, tanto emocional como física, algo que está haciendo actualmente Erika Muñoz en su faceta de empoderamiento y muestra de nueva faceta.

“¿Por qué nos molesta tanto que una mujer se reconozca sexy? Que quiera mostrar su progresión en el gimnasio, que quiera mostrar su cuerpo. ¿Qué nos quita eso a nosotras?”, agregó Ana María Cardona.

Sus palabras apuntaron a una crítica más profunda sobre los patrones culturales que, según ella, han fomentado la desconexión entre las mujeres y su autoestima.

“¿Es acaso que como nos enseñaron a tenernos tanto asco y a estar tan desconectadas de nuestro propio placer y de nosotras mismas, darnos los aplausos y hacer las cosas para nosotras? ¿Nos molesta que otras mujeres sí tengan la valentía? ¿Es acaso esto una crítica más bien a nosotros y nos está triqueñeando que nosotras no tenemos la valentía de hacer de nuestra vida algo que realmente nos guste?”, finalizó la influenciadora.

El mensaje ha sido ampliamente aplaudido en redes sociales, donde cientos de usuarios resaltaron la valentía de “La Rubia Inmoral” al poner sobre la mesa un debate que pocas se atreven a abordar y también por defender a Erika Muñoz.

“Lastimosamente, hay mujeres a las que el brillo ajeno les incomoda, cuando podrían dejarse inspirar por él”, “Yo tampoco entiendo que es lo que tanto dicen malo. Si está divina y se ve súper feliz“, ”Me parece divino que la apoyes”, “Porque se proyectan, ellas quieren tener la valentía de esas mujeres que son capaces de elegirse antes de seguir en un matrimonio o en una relación donde ya no se sienten cómodas”, dicen algunos de los comentarios.