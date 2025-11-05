Colombia

‘La rubia inmoral’ defendió con contundente mensaje a ‘Erika en Francia’ por su decisión de separarse y regresarse para Colombia: “¿Por qué solo queremos ver a las mujeres sacrificadas?”

Con un mensaje directo la creadora de contenido defendió a Erika y cuestionó los prejuicios que enfrentan las mujeres que deciden cerrar ciclos y priorizar su bienestar emocional

Guardar
La Rubia Inmoral defiende a
La Rubia Inmoral defiende a Érika en Francia y enciende el debate sobre el empoderamiento femenino - crédito @ErikaMuñoz/Instagram/YouTube

En medio de la ola de críticas que ha recibido la creadora de contenido Erika Muñoz, más conocida en las redes sociales como Erika en Francia, por su decisión de separarse y regresar a Colombia, la influencer Ana María Cardona, conocida en las plataformas digitales como La rubia inmoral, se pronunció con un contundente mensaje en defensa de las mujeres que deciden cerrar ciclos y rehacer su vida.

A través de un video publicado en su perfil de Tiktok, Ana María Cardona reflexionó sobre los juicios que muchas mujeres hacen a otras cuando toman decisiones personales que rompen con los estereotipos tradicionales del amor y el matrimonio.

Su discurso se volvió rápidamente viral por la fuerza de sus palabras y por el tono directo con el que cuestionó la forma en que la sociedad percibe a una mujer que decide ser libre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Me han salido un montón de videos de la gente criticando a ‘Erika en Francia’ y de todos los comentarios que le hacen se me quedó grabado uno y es que: ‘no hay nada más fastidioso que una mujer recién divorciada’”, comenzó diciendo “La Rubia Inmoral”, visiblemente indignada ante las reacciones que ha despertado la historia de la creadora.

El poderoso mensaje de La Rubia Inmoral que aplauden en redes: basta de juzgar a las mujeres que reescriben su historia - crédito @larubiainmoral/tiktok

A partir de esa frase, la influenciadora desarrolló una profunda reflexión sobre la forma en que, históricamente, se ha normalizado el sufrimiento femenino y se ha castigado la independencia emocional de las mujeres.

Siempre me voy a preguntar por qué a las mujeres nos gusta tanto ver a las mujeres sacrificadas, ver a las mujeres en relaciones que obviamente la están pasando maluco, y cuando eso cambia, cuando esa persona decide irse y decide contar su historia y decide transitarla como se le dé la gana, nos molesta”, expresó Cardona.

La creadora fue más allá y lanzó una crítica directa hacia lo que consideró una falta de empatía entre mujeres.

¿Hay acaso ahí un tris de envidia? ¿Que nosotras no tengamos la valentía de terminar la relación en la que ya no la estamos pasando bueno sencillamente porque nos dijeron que eso tenía que durar para toda la vida?”, cuestionó la creadora de contenido.

En su mensaje, “La Rubia Inmoral” también defendió el derecho de las mujeres a sentirse seguras, atractivas y libres de mostrar sus procesos de transformación, tanto emocional como física, algo que está haciendo actualmente Erika Muñoz en su faceta de empoderamiento y muestra de nueva faceta.

La Rubia Inmoral desafía estereotipos
La Rubia Inmoral desafía estereotipos y defiende a mujeres que cierran ciclos - crédito @larubiainmoral/IG

¿Por qué nos molesta tanto que una mujer se reconozca sexy? Que quiera mostrar su progresión en el gimnasio, que quiera mostrar su cuerpo. ¿Qué nos quita eso a nosotras?”, agregó Ana María Cardona.

Sus palabras apuntaron a una crítica más profunda sobre los patrones culturales que, según ella, han fomentado la desconexión entre las mujeres y su autoestima.

¿Es acaso que como nos enseñaron a tenernos tanto asco y a estar tan desconectadas de nuestro propio placer y de nosotras mismas, darnos los aplausos y hacer las cosas para nosotras? ¿Nos molesta que otras mujeres sí tengan la valentía? ¿Es acaso esto una crítica más bien a nosotros y nos está triqueñeando que nosotras no tenemos la valentía de hacer de nuestra vida algo que realmente nos guste?”, finalizó la influenciadora.

El mensaje ha sido ampliamente aplaudido en redes sociales, donde cientos de usuarios resaltaron la valentía de “La Rubia Inmoral” al poner sobre la mesa un debate que pocas se atreven a abordar y también por defender a Erika Muñoz.

Viral el discurso de La
Viral el discurso de La Rubia Inmoral sobre independencia femenina y críticas a Érika en Francia - crédito @erikaenfrancia/ TikTok

“Lastimosamente, hay mujeres a las que el brillo ajeno les incomoda, cuando podrían dejarse inspirar por él”, “Yo tampoco entiendo que es lo que tanto dicen malo. Si está divina y se ve súper feliz“, ”Me parece divino que la apoyes”, “Porque se proyectan, ellas quieren tener la valentía de esas mujeres que son capaces de elegirse antes de seguir en un matrimonio o en una relación donde ya no se sienten cómodas”, dicen algunos de los comentarios.

Temas Relacionados

La rubia inmoralErika MuñozErika en FranciaEsposo Erika en FranciaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Estas son las peleas presuntamente “clandestinas” en Before Club, discoteca donde estuvo el estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno antes de morir

Los eventos de ‘War Night Rave’, que combinan peleas de ‘dirty boxing’, música y fiestas, han ganado atención luego del asesinato del estudiante de los Andes

Estas son las peleas presuntamente

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

El equipo portugués, dirigido por Jose Mourinho, es penúltimo en la tabla de posiciones sin puntos y buscará de local la primera victoria en la edición 2025-2026 de la Liga de Campeones

EN VIVO Benfica vs. Bayer

En video quedó violento asalto en avenida Caracas: ladrones rompieron ventana de un carro y se metieron de cuerpo entero, en pleno trancón

En el atraco, que quedó registrado en video, los tres delincuentes lograron hurtar celulares y otros objetos personales de los pasajeros del carro

En video quedó violento asalto

Otty Patiño negó que hubo vinculación del narcotráfico con el M-19 para la toma al Palacio de Justicia: “Es una infame mentira”

El consejero para la Paz desmiente versiones sobre la financiación por parte del Cartel de Medellín y enfatiza en la responsabilidad interna del movimiento guerrillero

Otty Patiño negó que hubo

Bomberos controlan incendio presentado en el sótano del Palacio de Justicia de Medellín

La emergencia se presentó en donde se encuentran los archivos de la entidad y los calabozos de judiciales, pero no causó heridos entre los empleados y visitantes

Bomberos controlan incendio presentado en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Beéle habría presumido el inicio

Beéle habría presumido el inicio de una nueva relación con reconocida modelo paisa: esto se sabe

Yina Calderón reaccionó a revelaciones de que La Toxi Costeña la habría traicionado: “Habló mal de mí”

Gio y Leo, del ‘Desafío Siglo XXI’, sufrieron un aparatoso accidente en uno de los retos: podrían no seguir en competencia

Mariana Zapata llegó a ‘La casa de Alofoke’ tras polémica salida de Valka: así fue su ingreso

Mejor amigo de Baby Demoni aseguró que “estaba premeditado” lo que ocurrió con la creadora de contenido: “Me lo manifestó en la llamada”

Deportes

Rival de Luis Díaz en

Rival de Luis Díaz en el partido PSG vs. Bayern Múnich defendió al colombiano tras la dura patada a Achraf Hakimi: “No es un chico maloso”

Esta es la lesión que Luis Díaz le provocó a Achraf Hakimi en el partido de Champions League entre PSG vs. Bayern Múnich

Compañero de Luis Díaz “agradeció” al colombiano tras la fuerte entrada a Achraf Hakimi en el PSG vs. Bayern: “No se disculpó”

Mane Díaz gritó a más no poder los goles de Luis Díaz antes de ser expulsado frente al PSG en Champions League: “Te lo dije”

Así quedó el tobillo de Achraf Hakimi después de la violenta patada de Luis Diaz en el PSG vs. Bayern Múnich