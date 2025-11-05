Colombia

Así fue el regaño del juez a la fiscal del caso de Jaime Esteban Moreno: “Lo que se quiere aquí es que la comunicación sea clara”

En la imputación de cargos realizada este miércoles, la autoridad destacó insuficiencia en la sustentación, obligando a la fiscal a modificar los argumentos por la muerte de Jaime Esteban Moreno

Guardar
Regaño de juez a fiscal durante audiencia de imputación contra Juan Carlos Suárez Ortiz - crédito Captura de video

La audiencia por el crimen del estudiante universitario Jaime Esteban Moreno avanzó hacia un momento tenso cuando el juez de garantías, José Alejandro Hofmann, realizó un firme llamado de atención a la fiscal encargada del caso en Bogotá.

La diligencia comenzó este miércoles, teniendo como acusado a Juan Carlos Suárez Ortiz, único capturado por estos hechos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La intervención ocurrió después de que Camilo Rincón, representante legal de la familia de la víctima, expresara preocupación por la falta de precisión en la formulación de los cargos.

Francisco Bernate será el abogado
Francisco Bernate será el abogado representante de las víctimas y apoderado de la familia de Jaime Esteban Moreno - crédito cortesía

“Se están usando conceptos gaseosos. Lo que se quiere aquí es que la comunicación de la Fiscalía sea clara”, afirmó el abogado durante la sesión, señalando la necesidad de mayor exactitud en las exposiciones del ente acusador.

Ante la solicitud de un receso para replantear los argumentos, el juez Hofmann accedió, donde resaltó: “La labor de nosotros como jueces de control de garantías es evitar la mala praxis de la Fiscalía a partir de una conducta poner otras”.

El juez cuestionó la falta de claridad sobre los motivos del crimen, indicando: “Se limita a hacer una suposición de los motivos por los que se dieron los hechos. No están claros cuáles fueron los móviles de la acción”.

La fiscal Heidy Milena Ruiz Sánchez solicitó entonces 10 minutos adicionales para revisar su exposición. Tras la pausa, la Fiscalía ajustó parte de la imputación, pero la explicación continuó generando dudas en el despacho judicial.

Por ello, el ente acusador pidió rehacer por completo la formulación de cargos, lo que fue rechazado por el juez: “Usted no puede volver a realizar la imputación, porque la imputación es una sola. Lo que puede es realizar una aclaración para explicarla de la mejor manera posible”.

El juez cuestionó la falta
El juez cuestionó la falta de claridad sobre los motivos del crimen - crédito cortesía | Mebog | @pasaen_bogota/IG | cortesía Before Club

En su explicación, la fiscal reiteró que la acusación contra Suárez Ortiz es por homicidio agravado, indicando que la víctima fue sorprendida y atacada por varios sujetos con fuerza desproporcionada, lo que la dejó completamente vulnerable y sin posibilidad de defenderse.

Este planteamiento se sustenta en la premisa de que Moreno se encontraba en estado de indefensión durante el hecho.

Las autoridades estiman que, de resultar culpable, Suárez Ortiz enfrentaría una sentencia de entre 40 y 50 años de cárcel. El llamado del juez a la fiscal marcó el ritmo de la diligencia y estableció exigencias de mayor rigurosidad en la presentación de los hechos por parte de los organismos de investigación.

Detalles de la audiencia

En la audiencia celebrada el miércoles, la Fiscalía General formuló cargos formales por homicidio agravado contra Juan Carlos Suárez Ortiz, señalándolo como presunto coautor del asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes. El caso se tramita bajo los artículos 103 y 104 del Código Penal, los cuales establecen penas de entre 40 y 50 años de prisión para este delito.

El proceso ha avanzado bajo estricta reserva debido a las restricciones impuestas por el juez sobre la difusión de información relacionada con testigos y pruebas sensibles. Durante la audiencia, el juez verificó que Suárez Ortiz comprendiera los cargos. Este manifestó no entender completamente los hechos atribuidos en el proceso, lo que llevó a la fiscal a exponer nuevamente las acusaciones de manera clara y sencilla. Tras esta explicación, el imputado aseguró comprender los cargos, aunque rechazó aceptarlos en esta etapa del proceso.

El proceso ha avanzado bajo
El proceso ha avanzado bajo estricta reserva debido a las restricciones impuestas por el juez sobre la difusión de información relacionada con testigos y pruebas sensibles. Durante la audiencia, el juez verificó que Suárez Ortiz comprendiera los cargos - crédito captura de pantalla

El juez dejó constancia de la negativa de Suárez Ortiz a admitir responsabilidad y procedió a informarle sobre sus derechos, incluidos el de no incriminarse ni declarar contra familiares, acceder a asesoría legal, conocer y rebatir las pruebas, y contar con tiempo suficiente para organizar su defensa. Además, recordó que el proceso debe resolverse en un plazo de veinte años y que, en la audiencia de acusación, el acusado podrá analizar el material probatorio presentado por la Fiscalía. El procedimiento garantiza un juicio imparcial, contradictorio y público.

Temas Relacionados

Juicio Jaime estaban morenoCaso Jaime Esteban MorenoJaime Esteban MorenoImputación de cargos a Juan Carlos SuárezColombia-Noticias

Más Noticias

Santiago Botero presentó ante la Registraduría 1.200.000 firmas para avalar su candidatura presidencial: “Ni Uribe, ni Petro me van a dar órdenes”

La Registraduría tiene la responsabilidad de revisar la autenticidad de las firmas y determinar cuántas cumplen con los requisitos para definir si Botero sigue como aspirante a la Presidencia de Colombia

Santiago Botero presentó ante la

La toma del Palacio de Justicia desde el cine, el teatro y la literatura: así se construyó la memoria del momento que cambió el país

Durante 40 años, distintas formas y enfoques protagonizaron la narrativa de los hechos ocurridos entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985

La toma del Palacio de

En imágenes: así fue la conmovedora despedida de los amigos de Juan Esteban Moreno en la Universidad de los Andes: “Que algo así no vuelva a repetirse”

La comunidad se unió en oración en un momento solemne donde recordaron a su amigo de carrera, asesinado durante la celebración de Halloween en Bogotá

En imágenes: así fue la

Daniel Quintero le envió fuerte mensaje al nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani: “Van a tratar de comprarte o destruirte”

El precandito presidencial se despachó contra la fuerza política de derecha de Estados Unidos, asegurando que intentarán dañar su reputación, según él, como ya le pasó durante su alcaldía en Medellín

Daniel Quintero le envió fuerte

Una impresionante pelea se registró en una estación de Transmilenio: la empresa de transporte se pronunció

La circulación de un video en redes sociales volvió a poner atención sobre la situación en el sistema de transporte masivo en Bogotá, tras un episodio que generó reacciones entre los usuarios y autoridades

Una impresionante pelea se registró
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi genera suspenso antes

Violeta Bergonzi genera suspenso antes del capítulo de eliminación en ‘Masterchef Celebrity’ con su posible salida

Westcol opinó sobre la colaboración de Daddy Yankee con Bizarrap y pidió que no fuera “un tema cristiano”: “Ya la juventud no tiene remedio”

Lina Tejeiro les pidió disculpas a las mujeres que maltrató cuando “era una ex loca” y habló sobre esa etapa de su vida

Valentino Lázaro habría revelado detalles de la última llamada que tuvieron Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada

Lina Tejeiro se refirió al encuentro con Felipe Saruma y aclaró si mantuvieron una relación: “Lo teníamos pendiente”

Deportes

EN VIVO Benfica vs. Bayer

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

Juan Pablo Montoya dijo que Franco Colapinto estaba en F1 solo por los patrocinadores y le llovieron críticas

Compañero de Luis Díaz defendió al colombiano tras la expulsión que recibió en el PSG 1-2 Bayern Múnich: “Trató de sacar la pelota”

Así será el nuevo estadio Atanasio Girardot de Medellín: 60.000 espectadores y una inversión aproximada de $750.000 millones

Rival de Luis Díaz en el partido PSG vs. Bayern Múnich defendió al colombiano tras la dura patada a Achraf Hakimi: “No es un chico maloso”