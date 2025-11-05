Colombia

Habrá juicio para la mujer que habría asesinado a su hija de dos años en Manizales: la defensa pidió que sea declarada inimputable

Silvana Torres, de 19 años, se encuentra recluida en la cárcel de máxima seguridad La Picaleña, en Ibagué


El crimen ocurrió en el barrio San Sebastián de la capital del departamento de Caldas - crédito Grupo de difusión/Facebook

El futuro judicial de Silvana Torres, la joven de 19 años acusada de asesinar a su hija de dos años y diez meses, dependerá de los resultados de las evaluaciones psiquiátricas y psicológicas que se conocerán en marzo de 2026. La defensa sostiene que la acusada podría ser declarada inimputable, lo que modificaría sustancialmente el tipo de sanción que enfrentaría por el crimen, ocurrido a finales de julio de 2025 en el barrio San Sebastián de Manizales.

Durante la audiencia de acusación celebrada en un juzgado de Manizales, la Fiscalía imputó a Torres el delito de homicidio agravado, una figura que contempla una pena de hasta 50 años de prisión. La gravedad del caso se acentúa porque la víctima era su propia hija, lo que, según la legislación colombiana, excluye cualquier posibilidad de rebaja de pena.

El abogado defensor de Silvana Torres argumentó que la joven no era consciente de sus actos en el momento de los hechos y solicitó que se le declare inimputable. Para sustentar esta petición, informó que se están realizando valoraciones psiquiátricas y psicológicas que podrían demostrar que la acusada actuó bajo un episodio de alteración mental, presuntamente desencadenado por la ruptura sentimental con el padre de la niña. Además, el defensor solicitó medidas de protección especial para su clienta, alegando que ha recibido amenazas desde que se conoció el caso.


Autoridades informaron que Torres, tras el ataque, intentó suicidarse - crédito Silvana Torres

Desde el día del crimen, Silvana Torres permanece privada de la libertad. Fue encontrada herida por autolesiones junto al cuerpo de su hija, quien falleció minutos después en un centro asistencial. Actualmente, la joven se encuentra recluida en la cárcel de máxima seguridad La Picaleña, en Ibagué.

La audiencia de preparación del juicio oral quedó fijada para marzo de 2026. En esa instancia, se presentarán los dictámenes médicos que serán determinantes para establecer si la acusada puede ser considerada inimputable.


La defensa de la acusada busca demostrar incapacidad mental, mientras expertos analizan los requisitos legales y médicos para exonerar a una persona en casos de homicidio bajo alteración emocional - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales crédito Colprensa

Según la normativa colombiana, una persona declarada inimputable no recibe una condena de prisión ordinaria, sino una medida de internamiento en un centro de salud mental por un periodo máximo de veinte años. No obstante, si los especialistas concluyen que la persona se ha recuperado antes de ese plazo, podría obtener la libertad de manera inmediata.

Días después del suceso, un informe médico reveló que Silvana Torres confesó haber asesinado a su hija en un momento de “enceguecida ira”, según el testimonio que entregó a los especialistas que la atendieron.

El padre de la niña aseguró que Silvana lo hizo por hacerle daño a él


Silvana Torres no habría mostrado comportamientos de violencia o maltrato con su hija, según vecinos - crédito Captura de pantalla Testigo Directo/YoutTube

Juan Camilo López, padre de Antonella, la niña de dos años asesinada presuntamente por su madre en Manizales, rompió el silencio para relatar el impacto de esta tragedia familiar. A su vez, reveló la causa por la que su expareja habría cometido el ataque contra la menor de edad.

De igual manera, explicó que la relación con Silvana Torres, madre de la menor, se deterioró tras el nacimiento de su hija, incrementando los conflictos familiares.

En conversación con el medio local La Patria, el padre aseguró que Silvana actuó para causarle daño: “Lo hizo por hacerme daño a mí. La niña era mi vida y esa fue su venganza”. Describió una convivencia marcada por constantes discusiones y situaciones de maltrato emocional, en las que, según sus palabras, se le dificultaba compartir y ver a su hija.

Por ahora, la comunidad y la familia paterna de Antonella esperan que se haga justicia y se refuercen las medidas de prevención para casos similares. Bajo la misma línea, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) expuso la urgencia de reforzar la prevención de la violencia intrafamiliar y la atención a la salud mental.
















