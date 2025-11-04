Subsidios de vivienda en Bogotá: compra, arriendo o mejoramiento con ayudas económicas superiores a los $10 millones

Esta iniciativa da prioridad tanto a familias residentes en zona urbana como a hogares rurales - crédito Alcaldía de Bogotá

Miles de familias en Bogotá enfrentan dificultades para cumplir el objetivo de adquirir vivienda propia.

Las barreras económicas y las condiciones exigidas por el sistema financiero han pospuesto ese propósito para buena parte de los habitantes de la capital.

Ante esta realidad, la Alcaldía de Bogotá creó siete programas enfocados en otorgar 75.000 subsidios para acceso, mejoramiento o arriendo de vivienda en la ciudad durante los próximos cuatro años.

De esas ayudas, sesenta mil se asignarán a la compra de vivienda y quince mil a mejoras o arrendamiento.

Vanessa Velasco, secretaria distrital del Hábitat, explicó que “el programa está dirigido a familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales” o incluso cuatro en algunos casos, buscando garantizar alternativas habitacionales a quienes cuentan con menores capacidades de pago.

Para entender el volumen del impacto, la administración distrital señala que el 42% de las viviendas que hoy inician su construcción en Bogotá reciben algún tipo de apoyo de estos subsidios, una proporción que casi triplica el 16% observado en periodos anteriores.

¿Cuáles son los subsidios de vivienda que entrega la Alcaldía de Bogotá?

A continuación, se describen los programas, sus objetivos y los montos aproximados de los subsidios que están disponibles para quienes cumplen los requisitos en la capital.

<b>Oferta Preferente</b>

Es el esquema focalizado en los hogares más vulnerables, permitiendo acceder a viviendas VIP (Vivienda de Interés Prioritario) y VIS (Vivienda de Interés Social) en 32 proyectos previamente identificados.

El auxilio puede ir de diez hasta treinta salarios mínimos, es decir entre $14.235.000 y $42.705.000, aplicable a familias cuyos ingresos no superan los cuatro salarios mínimos legales ($5.200.000).

Para postularse, la persona cabeza de hogar debe ser mayor de edad y ningún integrante del hogar debe ser propietario de vivienda en Colombia ni haber recibido un subsidio similar con anterioridad.

Reactiva tu Compra

El apoyo se dirige a quienes están a punto de adquirir vivienda nueva, pero requieren un impulso final para completar el cierre financiero. El valor del subsidio asciende a $17.082.000 y está disponible para familias cuyos ingresos totales no superen los cuatro salarios mínimos mensuales.

La concurrencia con otros subsidios nacionales o de cajas de compensación es posible, siempre que la suma ayude a acceder a la misma vivienda.

Reduce tu Cuota

Busca aliviar el peso del crédito hipotecario o del leasing habitacional tras la adquisición de una nueva vivienda VIS o VIP. El auxilio, de hasta $19.929.000, se distribuye en 48 pagos mensuales que la Secretaría del Hábitat transfiere directamente a la entidad financiera.

Es importante resaltar que este beneficio solo aplica a quienes cumplen los requisitos de ingreso y no han recibido coberturas de tasa de interés por parte del Gobierno nacional.

Ahorro para mi Casa

Para quienes aún no están listas para comprar casa propia, este programa ofrece un auxilio de arriendo de hasta $10.590.840 pagados en un año, con el propósito de facilitar el ahorro para avanzar hacia la compra.

Tu Ingreso, Tu Casa

Esta iniciativa garantiza un subsidio de arriendo de COP 300.000 a 350.000 mensuales, junto a un aporte adicional que proviene del programa anterior.

En el eje de recuperación urbana y habitacional, el programa Reúsa y Revitaliza convoca a propietarios y gestores inmobiliarios interesados en revitalizar inmuebles subutilizados, principalmente en el centro de Bogotá.

Mejora tu Casa

Es el esquema móvil de obras para mejorar condiciones básicas de habitabilidad, desde baños y cocinas hasta ampliaciones estructurales. Según la modalidad, se pueden obtener subsidios entre COP 21.352.500 y COP 99.645.000 para obras locativas, estructurales o incluso la construcción de nuevas viviendas rurales.

Requisitos generales

Para la mayoría de estos subsidios, los requisitos incluyen:

Sumar ingresos del hogar no mayores a cuatro salarios mínimos legales vigentes.

No tener propiedad en Colombia

No haber recibido subsidios previamente.

Dependiendo del programa, se exige contar con cierre financiero, un crédito hipotecario aprobado o probar la destinación del auxilio al cumplimiento del objetivo determinado (compra, arriendo, mejoramiento).

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría Distrital del Hábitat, durante ferias recientes se atendieron 26.000 familias, se aprobaron créditos y precréditos por cerca de $1 billón y ya se han cerrado más de 5.000 viviendas bajo las nuevas modalidades de subsidio.

La entidad anunció, además, que próximamente se pondrán en marcha proyectos localizados cerca a estaciones del Metro de Bogotá y del sistema TransMilenio, mientras avanzan gestiones para la Ventanilla Única de la Construcción, que según la alcaldía reduciría en un 20 % los tiempos de trámites.

Los programas, según la cobertura diseñada por la administración Galán, priorizan a las familias más vulnerables y buscan que la política de subsidios se traduzca en resultados concretos de equidad urbana.

La administración distrital mantiene abiertas las inscripciones en su página web y en ferias sectoriales, esperando que, si la demanda y el cumplimiento de requisitos se sostiene, las próximas adjudicaciones superen los niveles históricos de acceso a vivienda para hogares en Bogotá.