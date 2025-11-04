Por situación entre Estados Unidos y Gustavo Petro, líderes de la Unión Europea no asistirán a la cumbre de la Celac

Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Reuters/Colprensa

El 9 y 10 de noviembre de 2025, Santa Marta será la sede la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE).

El objetivo es reforzar las relaciones entre la Celac y la UE en temas como energías limpias, gobernanza digital, financiamiento tecnológico e innovación tecnológica.

Sin embargo, información revelada por Financial Times, la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, no asistirán a la cumbre de la Celac.

La decisión estaría motivada por la reciente inclusión de Gustavo Petro a la Lista Clinton, así como las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo colombiano.

Fuentes consultadas por La República, precisaron que cinco líderes europeos y tres de América Latina y el Caribe han confirmado su presencia.

Según el citado medio de comunicación, la limitada asistencia se atribuye en parte a la postura más firme adoptada por Washington en la región.

Además de las decisiones contra Gustavo Petro, el mandatario estadounidense ha incrementado sus advertencias militares hacia Venezuela.

Según La República, el portavoz del canciller alemán, Stefan Kornelius, envió un correo en donde confirma que Merz no tiene previsto acudir “por la reducida participación de otros jefes de Estado y de gobierno”.

El medio citado precisó que el portavoz de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, no respondió de forma inmediata a la solicitud de comentarios.

El 9 de octubre, el presidente Gustavo Petro confirmó que Colombia será la sede de la cumbre de la Celac. En ese momento, el mandatario colombiano invitó a repensar las relaciones entre Europa y América Latina desde una perspectiva más humana y equitativa.

“Nuestro encuentro, Europa, América Latina y el Caribe, fue violentísimo. Fue también un genocidio. ¿Cómo volver eso, en el siglo XXI, un proceso de reconstrucción real del encuentro de la humanidad sin divisiones?”, expresó Petro, al llamar a transformar los antiguos vínculos coloniales en “uniones reales de la humanidad“, aseveró Petro.

Qué es la Celac

La Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) es una reunión de jefes de Estado y de Gobierno que busca fortalecer la integración política y económica entre los países de América Latina y el Caribe.

Celac fue fundada en 2010 y reúne a 33 países de la región, manteniéndose como un foro intergubernamental que excluye a Estados Unidos y Canadá.

Durante las cumbres, los líderes discuten temas de interés común, como la cooperación en materia de desarrollo económico, salud, educación, seguridad, migración, cambio climático y defensa de la democracia en la región.

El objetivo central de la Celac es fomentar la unidad y la concertación política regional, ofreciendo una plataforma alternativa frente a otras organizaciones hemisféricas como la Organización de Estados Americanos (OEA).

Las decisiones que resultan de estas cumbres suelen materializarse en declaraciones conjuntas y planes de acción, que buscan articular políticas coordinadas entre los países miembros.

Entre los logros atribuidos a la Celac se encuentra el impulso a acuerdos sobre seguridad alimentaria, estrategias conjuntas frente a desastres naturales, cooperación en salud pública y la promoción de la paz y el diálogo en la región.

La Celac ha buscado también posicionarse como interlocutor en el diálogo internacional, estableciendo acercamientos con la Unión Europea, China y Rusia, entre otros actores globales. Su papel ha adquirido relevancia al abordar temas como la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y la promoción de una recuperación económica inclusiva.

Cada cumbre tiene sede rotativa y se realiza anualmente o de manera extraordinaria, dependiendo de la coyuntura y las necesidades políticas de la región. Esta dinámica le permite adaptarse a los desafíos contemporáneos y fortalecer consensos latinoamericanos y caribeños.