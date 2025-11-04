Colombia

Pipe Bueno hizo confesión que se volvió viral: así fue el insólito comienzo de su historia de amor con Luisa Fernanda W

El cantante y la ‘influencer’ revelaron, entre risas, cómo el cansancio jugó un papel inesperado en el inicio de su relación: falló en tres ocasiones

Pipe Bueno contó cómo fue
Pipe Bueno contó cómo fue su primera vez con Luisa Fernanda W - crédito @pipebueno/IG

La espontaneidad y el humor marcaron el relato de Pipe Bueno sobre su experiencia más íntima junto a Luisa Fernanda W, una confesión que no solo sorprendió a los presentes, sino que también desató carcajadas entre los seguidores del cantante y la influencer.

Durante una entrevista realizada por el creador de contenido colombiano Cristian Pasquel, conocido por abordar temas personales con celebridades, el artista de música popular compartió detalles inéditos sobre el inicio de su relación con la madre de sus dos hijos.

El paisa contó los inconvenientes que tuvo con la madre de sus hijos en ese primer encuentro - crédito @crispasquel/TikTok

En el encuentro, Pipe Bueno relató que su “primera vez” con Luisa Fernanda W estuvo lejos de ser convencional. El cantante explicó que, a pesar de su entusiasmo y disposición, el cansancio le jugó una mala pasada: en pleno acto amoroso y afectivo, terminó quedándose dormido.

Esta situación, lejos de ser un hecho aislado, se repitió en tres ocasiones, lo que llevó a Luisa Fernanda W a tomar una decisión inesperada.

Según el propio Pipe, en la tercera oportunidad, su entonces pretendiente, algo frustrada, optó por continuar mientras él dormía, ya que, en palabras del cantante, “tenía todas las herramientas para hacerlo”.

El propio Pipe Bueno reflexionó con humor sobre el episodio, asegurando que si la relación dependiera únicamente de su energía en aquel momento, probablemente no habría prosperado.

“Es gracias a que mi cuerpo respondió así yo estuviera dormido que ahora es mi esposa, porque si fuera por mi energía, seguramente la habría perdido”, afirmó el cantante durante la entrevista con Pasquel.

Pipe Bueno asiste con emoción,
Pipe Bueno asiste con emoción, acompañado por Luisa Fernanda W - crédito pipebueno / Instagram

Esta anécdota, recogida en video, generó risas tanto en el entrevistador como en su equipo, y rápidamente se viralizó entre los internautas, quienes manifestaron su asombro y diversión ante la naturalidad con la que Pipe abordó el tema.

A pesar de la sorpresa que causó la confesión, muchos usuarios destacaron la capacidad del artista para compartir aspectos tan personales sin reservas, lo que contribuyó a humanizar aún más la imagen pública de la pareja.

La reacción positiva se extendió a quienes valoraron la sinceridad y el sentido del humor de Pipe Bueno al narrar una situación que, para otros, podría resultar embarazosa:

“Me encanta la manera en la que estos dos llevan su relación, sin tapujos y cuando hablan lo hacen tranquilos”; “sinceramente no esperaba menos de Pipe, tener la valentía de confesar que se quedó dormido no está mal”; “Pipe siendo Pipe, de esos hombres a los que no les da pena hablar”, entre otros.

Luisa Fernanda W y Pipe
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno son una de las más comentadas en redes sociales - crédito pipebueno / Instagram

Por su parte, Luisa Fernanda W también ha compartido detalles sobre el inicio de su vínculo con el cantante. La influencer confesó que, tras la muerte de su expareja, no tenía intención de enamorarse nuevamente.

“Yo no me iba a volver a enamorar”, declaró en su momento, haciendo referencia al proceso de duelo que atravesaba con Legarda. Sin embargo, la relación con Pipe surgió de una amistad que fue evolucionando de manera gradual.

En palabras de Luisa: “Nos conocimos y tuvimos mucha empatía, una conexión muy bacana… Pipe comenzó a endulzarme el oído, pero de una manera superrespetuosa”.

Luisa Fernanda W y Pipe
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se radicaran en México en mayo del 2024 - crédito @pipebueno/Instagram

La influencer subrayó que la conquista no fue inmediata, sino el resultado de sentirse cómoda y escuchada. Destacó la personalidad, el humor y el respeto de Pipe Bueno hacia su proceso personal como factores determinantes para el inicio de la relación.

Con el tiempo, la pareja formalizó su compromiso: la pedida de mano se realizó en Dubái, con anillo incluido, consolidando así sus planes de matrimonio y el proyecto familiar que hoy comparten junto a sus hijos Máximo y Dómenic. Mientras tanto, residen en México para expandir los horizontes musicales del colombiano en su género,

