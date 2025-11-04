Colombia

Exparticipante del ‘Desafío Siglo XXI’ se sometió a una intervención estética

Cami, que fue una de las primeras eliminadas del concurso, reveló detalles de la operación que tanto quería

Cami pasó por la edición
Cami pasó por la edición de 2025 del concurso y ganó gran cantidad de seguidores - crédito @desafiocaracol/Instagram

La decisión de someterse a una intervención estética suele estar acompañada de expectativas y dudas. Precisamente, eso fue lo que le pasó a Cami, la reconocida capitana de Alpha en el Desafío Siglo XXI, pues la joven compartió recientemente con sus seguidores en TikTok el proceso que la llevó a optar por una cirugía para corregir una zona de su cuerpo que le generaba incomodidad.

La deportista relató que, desde hace tiempo, sentía molestia por un “gordito” en la parte superior del pecho, especialmente visible al usar camisas strapless, y que esta situación la motivó a buscar asesoría profesional.

En su testimonio, Cami explicó que la inquietud por la apariencia de esa zona la llevó a consultar a varios cirujanos. Según relató, el especialista que finalmente eligió le transmitió confianza y tranquilidad, además de contar con la recomendación de amigas que ya se habían operado con él.

“La paz y tranquilidad que me dio, se nota que sabe mucho y tengo amigas que se han operado con él. Les estaré publicando cómo me va, el postoperatorio, los resultados, en fin todo”, afirmó la exconcursante.

La participante es recordada porque
La participante es recordada porque tuvo que cumplir el reto de cortarse su largo cabello durante su paso por el concurso - crédito Instagram

La deportista detalló que, aunque siempre se consideró de contextura delgada, la práctica constante de ejercicio físico no resolvía el aspecto que le preocupaba. Al consultar con el cirujano sobre la posibilidad de eliminar la grasa localizada, recibió una sugerencia inesperada: “El cirujano me dijo, que cuando me iba a quitar esa grasita de ahí, me dijo que iba a quedar más plana. Me dijo que la solución era ponerme unos implantes pequeños, algo lindo que sea vea natural. Y yo dije, ¿por qué no?”, relató Cami en su video.

El día de la operación, la exintegrante del Desafío mostró a sus seguidores el kit que el médico le envió para que no le faltara nada durante el procedimiento. Antes de ingresar al quirófano, realizó una videollamada con una amiga mientras se preparaba con la bata y la cofia reglamentarias, con el fin de disminuir los nervios y sentirse acompañada en el proceso.

Cami compartió que la intervención transcurrió sin complicaciones y que, aunque experimentó dolor en los brazos durante las primeras horas, la recuperación ha sido favorable: “Al principio sí me dolieron los brazos, pero en estos días de recuperación, me he sentido mucho mejor”, expresó.

Durante todo el proceso, su madre Vicky la acompañó y estuvo pendiente de su bienestar, llevándole un buñuelo cuando recibió la autorización para comer tras la cirugía. Aunque hasta el momento Cami no ha mostrado los resultados finales de la intervención, sus seguidores permanecen atentos a las actualizaciones sobre su evolución y los cambios obtenidos.

La joven ha cambiado su
La joven ha cambiado su vida tras su paso por el concurso - crédito Instagram

