Crimen de Jaime Esteban Moreno | La congresista y propietaria de Before Club, María del Mar Pizarro, denunció negligencia de las autoridades: “Nos tocó a nosotros acercarnos”

Pizarro aseguró que las autoridades no fueron a pedirles los videos del bar para poder identificar al segundo agresor, que permanece libre - crédito @pasaen_bogota/IG | @mariadelmarpizarro/IG | Redes sociales | Cortesía Before Club

Luego de que se conoció que la propietaria de Before Club, el bar y sitio de eventos (en su mayoría fiestas de música electrónica), es María del Mar Pizarro (representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico) la congresista se pronunció de manera oficial.

El bar es administrado por la pareja sentimental de Pizarro, el empresario Andrés Solano Bautista.

En la mañana del martes 4 de noviembre, Pizarro conversó con el periodista Daniel Coronell en entrevista a W Radio, y confirmó que ella es la dueña del 100% del establecimiento.

“Yo quisiera decir que nos solidarizamos con la familia de Jaime Esteban. Queremos darle nuestro más profundo pésame a sus amigos, a su familia y a la comunidad universitaria. Nosotros desde que esos jóvenes estuvieron en el bar y que conocimos de los eventos que pasaron a pocas cuadras (cuatro) cuando ellos salieron del bar, nos pusimos a buscar el material en las cámaras para ver con quién había salido”, inició su intervención Pizarro.

Pizarro aseguró que luego de cuatro días las autoridades no han solicitado los videos de las cámaras de seguridad, donde se ve al único capturado hasta el momento (Juan Carlos Suárez Ortiz), además de las dos jóvenes que fueron arrestadas en principio con Suárez - crédito cortesía Before Club

Asimismo, y como había señalado el mismo Coronell sobre las demoras en la atención del caso por parte de los investigadores (que se definirá entre Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación), la congresista Pizarro sostuvo que las autoridades no han hecho presencia en el establecimiento para pedirles los videos de las cámaras de seguridad que ayuden a identificar al segundo agresor, y que se reveló la mañana del mismo martes 4 de noviembre: un joven de nacionalidad venezolana que llevaba las orejas conejo color negro, igual que el pantalón y la camiseta, que tenía una inscripción en el frente de color azul.

Ese mismo sujeto es que el aparece corriendo para atestarle un segundo golpe a Jaime Esteban Moreno, que había salido del bar con uno de los amigos que fue a la fiesta “Relaja La Pelvis: Villains” (en total el grupo de Jaime era de quince personas).

“Nosotros llevamos desde el jueves esperando a que las autoridades, la alcaldía, la Fiscalía, vayan a requerir esta información, pero no ha sido posible y nos tocó a nosotros acercarnos a los entes para qué, para decirles: ‘Venga, nosotros tenemos este material, por favor, úsenlo en la investigación’”.

Se conoció el rostro del segundo agresor - crédito @pasaen_bogota/IG | Redes sociales | Cortesía Before Club