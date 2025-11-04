Colombia

Bruce Mac Master denuncia ante la Cidh un “patrón sostenido y sistemático de hostigamiento” de las más altas autoridades del Estado

En un informe presentado a la Cidh, Bruce Mac Master asegura que los ataques afectan la integridad, la honra y la libertad de asociación de los miembros de la Andi, y solicita medidas urgentes para protegerlos

Bruce Mac Master, presidente de
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, presentó un informe ante la Cidh en el que denuncia un patrón de hostigamiento y agresión contra los dirigentes de la organización gremial - crédito Presidencia/Colprensa

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en la que expone una situación de riesgo que afecta a su persona y a los miembros de la organización gremial.

En el documento, remitido a la secretaria ejecutiva de la Cidh, Tania Reneaum Panszi, Mac Master sostiene que “las acciones recientes del Estado colombiano han derivado en un patrón de hostigamiento, estigmatización y agresión, lo que compromete gravemente la integridad personal, la honra y la libertad de asociación de los integrantes de la Andi, además de representar un peligro inminente para sus vidas”.

En su comunicación, el presidente de la Andi solicita que la Cidh “tome nota de esta información, conmine al Estado a que se pronuncie sobre estos hechos y cese inmediatamente las amenazas y la violación a nuestros derechos”.

Además, pide que la información presentada sea incluida de manera prioritaria en los mecanismos de seguimiento y diálogo del organismo con el Estado colombiano, así como en las relatorías temáticas sobre Colombia, libertad de expresión y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca).

Fragmento del comunicado de Bruce
Fragmento del comunicado de Bruce Mac Master remitido a la Cidh, en el que denuncia amenazas y vulneración de derechos contra la Andi y sus dirigentes - crédito red social X

El documento describe los ataques como “directos, sistemáticos, desproporcionados e infundados” y señala que se han producido tanto en espacios digitales como físicos.

Mac Master afirma que estos hechos constituyen “una grave situación de riesgo cierto y actual como consecuencia de un patrón sostenido y sistemático de hostigamiento, estigmatización y agresión (…) que han afectado la integridad personal, la honra, la libertad de asociación y ponen en peligro grave e inminente la vida tanto de quien suscribe este documento como de los integrantes de la Andi”.

Según el escrito, “las más altas autoridades del Estado colombiano han sostenido un patrón de señalamientos y actividades intimidatorias contra las organizaciones empresariales y sus dirigentes durante un período prolongado y reciente”.

Por ello, considera relevante que la Cidh tenga conocimiento de estos hechos para su inclusión en los mecanismos de seguimiento y diálogo con el Estado.

El informe detalla que los ataques han afectado de manera directa “la vida, la integridad y la libertad de asociación de los dirigentes de la Andi”, y solicita que la Cidh “inste al Estado colombiano a cesar de inmediato las amenazas y violaciones de derechos”. Además, enfatiza que esta información debe ser considerada “de manera prioritaria en los informes y mecanismos de seguimiento del organismo internacional”.

La Cidh, organismo internacional que
La Cidh, organismo internacional que recibió el comunicado de Bruce Mac Master sobre la situación de riesgo de los dirigentes de la Andi - crédito Human Right Watch

Mac Master explica que su presentación se hace “en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 41 de la Convención Americana” y que busca informar a la Comisión sobre hechos recientes que podrían ser relevantes para el seguimiento del Estado colombiano en materia de respeto y garantía de los derechos humanos.

Con la denuncia, el presidente de la Andi busca que la Cidh tome medidas preventivas y de protección frente a lo que considera un patrón sostenido de agresiones. Según el documento, los hechos se han documentado y se presentan “bajo la gravedad del juramento”, y reflejan un riesgo actual y concreto que afecta tanto a Mac Master como a otros miembros del gremio.

La presentación ante un organismo internacional refleja la preocupación del sector empresarial frente a lo que consideran un ambiente de hostigamiento y agresión por parte de las autoridades estatales, y busca garantizar “el respeto y la protección de los derechos fundamentales de los miembros de la Andi”, en un contexto que, según el informe, pone en riesgo su seguridad y capacidad de asociación.

No es el primer llamado de atención de Mac Master contra el mandatario colombiano. En octubre, la controversia se intensificó tras la publicación de una retractación que genera dudas sobre su cumplimiento efectivo.

Bruce Mac Master, dirigente de
Bruce Mac Master, dirigente de la Andi, cuya denuncia ante la Cidh describe un patrón sistemático de hostigamiento y violación de derechos - crédito @Andi_Colombia/X

El Consejo de Estado había ordenado eliminar un mensaje de marzo de 2025, en el que Petro acusaba a la organización de “destruir el gobierno por literal odio étnico” y “defender el esclavismo”, por exceder la crítica política.

La retractación presidencial, editada tras comentarios sobre su redacción inicial, mantiene que sus expresiones eran un recurso político, no literal. Bruce Mac Master valoró la intención, pero cuestionó la suficiencia de la respuesta.

