Ana del Castillo envió mensaje contra Yina Calderón en pleno concierto junto a Andrea Valdiri: “Esa mujer parece una tarasca”

La controversia entre Ana del Castillo, Yina Calderón y Andrea Valdiri ha escalado en las redes sociales tras un episodio reciente, en el que la cantante vallenata, durante un concierto, lanzó comentarios despectivos hacia la empresaria de fajas.

El incidente, que tuvo lugar en presencia de Valdiri, reavivó el debate en torno a la rivalidad surgida semanas atrás durante el evento Stream Fighters, donde Calderón abandonó el enfrentamiento programado con Valdiri.

En el video que circula ampliamente en plataformas digitales, se observa a Ana del Castillo y Andrea Valdiri compartiendo escenario y manifestando abiertamente su postura respecto a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Del Castillo, fiel a su estilo directo, se identificó como Team Machi y no dudó en calificar a Calderón con términos como “tarasca y refea”.

Además, la cantante expresó su incomprensión ante la actitud de Calderón, cuestionando cómo alguien así podía hablar mal de otras personas.

Por su parte, Andrea Valdiri aprovechó la ocasión para recordar el episodio de la renuncia de Calderón en Stream Fighters, enfatizando que, a pesar de su retirada, sí se llevó su “muñequera”. Valdiri remarcó ante el público: “Costeño es costeño pa’ que se respete”, lo que provocó una reacción entusiasta entre los asistentes.

“Esa Ga-Yina se llevó su muñequera, no joda, yo soy Team Machi (Valdiri), para que cean que cada uno da lo que tiene en su corazón, eso es una mujer fea que parece una tarasca, ¿qué hace criticando a los demas?“, dijo Ana, desatando una ola de reacciones.

La repercusión del incidente se trasladó pronto a las redes sociales, donde los internautas expresaron opiniones divididas. Entre los comentarios destacados se encuentran: “La siguiente es darle en la cara, es Ana”, “te amo Ana, esa perra sí es como una tarasca”, “a Yina solo la quieran las hermanas”, “en el nuevo reality también le quieren pegar a Yina”.

Por otro lado, hubo internautas que apoyaron a Calderón y arremetieron contra Ana y La Valdiri. “Yina está en RD y ella hablando de ella”, “la Valdiri quedó ardida porque Yina no dejo que la humillara”, “Ana del castillo suena cada vez que Yina la nombra”, escribieron algunos usuarios en redes sociales.

Hermana de Yina Calderón reaccionó a las palabras de Ana del Castillo

La respuesta de la familia de Calderón no se hizo esperar. Leonela Calderón, hermana de Yina, utilizó las cuentas oficiales de la empresaria para defenderla públicamente.

En sus declaraciones, Leonela criticó duramente a Ana del Castillo, afirmando: “Nadie la escucha” y sugiriendo que la cantante recurre a la polémica para obtener notoriedad cuando su música no logra el impacto esperado. “Cuando una persona no le pega lo que hace, no le suena su música, no la escucha absolutamente nadie, hace ese tipo de comentarios para pegar un poquito, el algo normal que pasa en las redes sociales”, expuso.

“Las Calderón creen que porque mencionan a Yina que quieren su fama cuando ellas solo están respondiendo”, “Leonela es más decente que Yina, pero igual está mal”, “Le toca salir a las hermanas para que les pague el sueldo”, dicen los comentarios tras las palabras de Leonela.

Leonela Calderón también aprovechó la coyuntura para destacar la participación de su hermana en el reality internacional La mansión de Luinny, que se desarrolla en República Dominicana, y solicitó el apoyo de los seguidores para Yina. Además, subrayó que Yina y Karina García son responsables de gran parte del contenido del programa, lo que explicaría la constante atención mediática sobre ellas.

En una transmisión en vivo, Leonela manifestó su respeto por Karina García, asegurando que nunca podría hablar mal de ella debido al apoyo que brindó a Yina antes de que concluyera su amistad.

El cruce de declaraciones entre las protagonistas y la reacción de los usuarios en redes sociales mantienen vigente la polémica, que continúa generando debate y atención en el entorno digital.