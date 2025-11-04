Amigos de Jaime Esteban Moreno y la comunidad estudiantil de la Universidad de Los Andes realizan acto para recordarlo: “Para acompañar y honrar su vida”

Por el crimen del joven de 20 años ya hay un capturado y se reveló un video donde se observa el rostro del segundo presunto atacante - crédito red social Facebook | Uniandinos / sitio web

A partir del mediodía del martes 4 de noviembre toda la comunidad estudiantil de la Universidad de los Andes, donde Jaime Esteban Moreno cursaba su Licenciatura en Ingeniería de Sistemas e Informática, se reunió para realizar un acto en homenaje por la vida del joven de 20 años, que murió a raíz de la golpiza que recibió por parte de dos hombres.

El ataque mortal contra Jame Esteban fue a cuatro cuadras del bar Before Club, en el que se llevó a cabo la fiesta de Halloween a la que asistió la víctima.

La cita se dio a partir de las 12:00 p. m. en la plazoleta Lleras (cerca al edificio Alberto Lleras Camargo), y allí algunos de los jóvenes con los que más compartía se unieron en un momento solemne en el que recordaron a uno de los suyos, además de pedir justicia en el caso, que avanza con su investigación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que las pesquisas apuntan a que cada vez está más cerca la captura del segundo presunto agresor que, junto a Juan Carlos Suárez Ortiz (el único detenido y cuya audiencia de imputación de cargos será el miércoles 5 de noviembre de 2025), sería un joven de nacionalidad venezolana, y cuyo rostro se difundió a través de redes y medios de comunicación la mañana del mismo martes, tras la publicación que hizo la firma de abogado que defiende al bar, cuya propietaria es la congresista María del Mar Pizarro (Pacto Histórico).

El encuentro fue en la plazoleta Lleras - crédito red social Facebook

Noticia en desarrollo...