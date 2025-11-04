Colombia

Amigos de Jaime Esteban Moreno y la comunidad estudiantil de la Universidad de Los Andes realizan acto para recordarlo: “Para acompañar y honrar su vida”

En la plazoleta Lleras amigos y conocidos del estudiante se dieron cita para mantener vivo el recuerdo del joven que fue asesinado luego de recibir una brutal golpiza de dos hombres, uno de ellos ya capturado

Guardar
Por el crimen del joven
Por el crimen del joven de 20 años ya hay un capturado y se reveló un video donde se observa el rostro del segundo presunto atacante - crédito red social Facebook | Uniandinos / sitio web

A partir del mediodía del martes 4 de noviembre toda la comunidad estudiantil de la Universidad de los Andes, donde Jaime Esteban Moreno cursaba su Licenciatura en Ingeniería de Sistemas e Informática, se reunió para realizar un acto en homenaje por la vida del joven de 20 años, que murió a raíz de la golpiza que recibió por parte de dos hombres.

El ataque mortal contra Jame Esteban fue a cuatro cuadras del bar Before Club, en el que se llevó a cabo la fiesta de Halloween a la que asistió la víctima.

La cita se dio a partir de las 12:00 p. m. en la plazoleta Lleras (cerca al edificio Alberto Lleras Camargo), y allí algunos de los jóvenes con los que más compartía se unieron en un momento solemne en el que recordaron a uno de los suyos, además de pedir justicia en el caso, que avanza con su investigación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que las pesquisas apuntan a que cada vez está más cerca la captura del segundo presunto agresor que, junto a Juan Carlos Suárez Ortiz (el único detenido y cuya audiencia de imputación de cargos será el miércoles 5 de noviembre de 2025), sería un joven de nacionalidad venezolana, y cuyo rostro se difundió a través de redes y medios de comunicación la mañana del mismo martes, tras la publicación que hizo la firma de abogado que defiende al bar, cuya propietaria es la congresista María del Mar Pizarro (Pacto Histórico).

El encuentro fue en la
El encuentro fue en la plazoleta Lleras - crédito red social Facebook

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Jaime Esteban MorenoJaime Esteban Moreno JaramilloEstudiante de Los Andes muertoMuerte de estudiante de Los AndesUniversidad de Los AndesHomenaje a Jaime Esteban MorenoPlazoleta LlerasColombia-Noticias

Más Noticias

Abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno revela cuántos años de cárcel pagaría Juan Carlos Suárez Ortiz por el asesinato del estudiante de los Andes

El defensor de las víctimas espera que al principal sospechoso, capturado en el lugar de los hechos, se le impute por homicidio doloso y agravado, y le den cárcel intramural

Abogado de la familia de

Esta sería la fecha en la que se publique la convocatoria de la selección Colombia para los partidos contra Nueva Zelanda y Australia

Los dos últimos partidos de la Tricolor en el 2025 serán ante dos de las selecciones oceánicas clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026: podría tener varias sorpresas

Esta sería la fecha en

Exministro Mauricio Cárdenas retó a Iván Cepeda a debatir con polígrafo: “Si está dispuesto a decir la verdad, lo reto públicamente”

El precandidato invitó públicamente al senador a aceptar una conversación en la que ambos respondan preguntas clave y sus respuestas sean evaluadas con un detector de mentiras

Exministro Mauricio Cárdenas retó a

PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Champions League, con Luis Díaz en acción

“Los Gigantes de Baviera” buscan extender su racha positiva de partidos con triunfos, ante el último rival que lo venció en el Mundial de Clubes

PSG vs. Bayern Múnich EN

Petro, con video de niño árabe que perdió sus brazos por la guerra, habló de conflicto en Gaza: “Por codicia que vuelve fascista el corazón”

El presidente colombiano emitió la pieza gráfica en la que él mismo fue grabado visitando a los niños árabes en su paso por el Medio Oriente

Petro, con video de niño
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona la finca ‘resort’

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Tras la polémica con Miss

Tras la polémica con Miss México en Tailandia siendo minimizada como mujer por director de una franquicia, Miss Universe Colombia se pronunció: “Sin ofender, ni subyugar”

Patty hizo broma sobre la edad de su hermana Amparo Grisales en medio de un reto de ‘MasterChef’: “Ella tiene como 300 años”

El actor Lincoln Palomeque se enfureció por el crimen de Jaime Esteban Moreno en Bogotá: “Qué mier...”

Shakira hace historia con su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ y recibe el premio ‘Global Touring Icon’ de Billboard

Pipe Bueno hizo confesión que se volvió viral: así fue el insólito comienzo de su historia de amor con Luisa Fernanda W

Deportes

Esta sería la fecha en

Esta sería la fecha en la que se publique la convocatoria de la selección Colombia para los partidos contra Nueva Zelanda y Australia

PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Champions League, con Luis Díaz en acción

Iván Mejía Álvarez se volvió a ir en contra de los directivos del América de Cali tras la goleada de Atlético Nacional en la Copa Colombia: “Mercaderes de ilusiones

Alemania vs. Colombia: La Tricolor remó con un gol en contra desde los 15 segundos para empatar en el debut de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia en el Mundial Sub-17: la Tricolor se juega la clasificación a octavos de final