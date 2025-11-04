Esta es la imagen del segundo agresor de Jaime Esteban Moreno: sería un extranjero que vende perros calientes en el centro de Bogotá

El segundo joven que agredió con puños y patadas al estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno, es de nacionalidad venezolana - crédito captura de pantalla Reporte Coronel / W Radio

En un informe que reveló la mañana del martes 4 de noviembre de 2025 el periodista Daniel Coronell en la emisora W Radio se conoció la imagen del segundo agresor (de un total de cuatro personas que aparecen como los señalados) del estudiante de la Universidad de Los Andes Jaime Esteban Moreno.

El joven universitario falleció la madrugada del 31 de octubre de 2025, luego de asistir la noche del 30 de octubre a una fiesta de Halloween en el centro de eventos y bar Before Club, ubicado en la localidad de Chapinero.

En los dos videos de cámaras de seguridad que se conocieron días después del crimen que se presentó a cuatro cuadras del bar, se observa que además del primer capturado (Juan Carlos Suárez Ortiz), un segundo atacante aparece corriendo y ataca a Moreno.

Este agresor llega cuando Moreno se levantaba del suelo luego de que el amigo que lo acompañaba separó a Suárez Ortiz (mientras lo golpeaba).

El venezolano, que llega corriendo directo hacia la víctima, y le lanzó un golpe a alta velocidad. Moreno murió luego de permanecer internado en una UCI a raíz de la golpiza que recibió.

Coronell señaló tras revelar el video de una de las cámaras de seguridad que estaba dentro de Before Club, que en el lugar donde se celebró una fiesta organizada por un grupo de estudiantes y egresados de la facultad de Diseño de la Los Andes (Relaja La Pelvis —RLP—) sí estuvo el segundo joven que atacó a Moreno Jaramillo, y que llevaba unas orejas de conejo color negro cuando salió corriendo hacia el estudiante de 20 años.

Como un hombre de nacionalidad extranjera (venezolano) y que trabaja por el sector de San Victorino (centro de Bogotá) vendiendo perros calientes, fue señalado el joven que sigue en libertad por el periodista, que de pasó calificó como “negligentes” a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, debido a que como él mismo indicó, ya han pasado cuatro días desde que se presentaron los hechos y aún no se han hecho presentes en el bar para pedir videos de cámaras de seguridad.

Qué dijo uno de los propietarios de Before Club: pareja de la congresista María del Mar Pizarro

Uno de los dueños de Before Club, establecimiento al que asistió Jaime Esteban Moreno Jaramillo antes de perder la vida, reveló nuevos detalles sobre la noche del crimen en un video difundido el 3 de noviembre.

En la grabación, Andrés Solano Bautista, propietario del lugar junto a la pareja de la representante a la Cámara María del Mar Pizarro (que confirmó a W Radio que es dueña del 100% del bar), lamentó el desenlace fatal que vivió el estudiante de la Universidad de Los Andes.

“Primero quiero enviarle un mensaje a la familia de Jaime Esteban, de verdad, de corazón, que lamentamos mucho lo que pasó”, expresó Solano Bautista en un video que compartió desde las redes sociales de Before Club.

Según Solano, Moreno Jaramillo abandonó el club hacia las dos y cuarenta de la madrugada acompañado de un amigo.

“Jaime sale como a las dos y cuarenta de acá, de Before, se va caminando por esta franja, por acá se va caminando tranquilamente (por la av. Caracas hacia el sur). Y la verdad no entiendo por qué coge hacia mano izquierda, que sabemos muy bien que hacia abajo de la Caracas, pues es algo muy solo, muy peligroso. Pero él, él coge hacia abajo de la Caracas, se va caminando como con un amigo”, detalló Solano.

El empresario confirmó que el deceso no ocurrió en inmediaciones de Before Club, sino varias cuadras más abajo de la avenida Caracas.

El único detenido hasta el momento, Juan Carlos Suárez Ortiz, enfrenta cargos por homicidio culposo, y en la misma grabación Solano también detalló que dentro del club no se registraron altercados ni enfrentamientos que anticiparan la tragedia: “Desde Before no pasó nada, ni peleando allá, ni se vinieron peleando”, sostuvo.

El testimonio revela además la preocupación por la falta de transporte público durante la madrugada en Bogotá y el riesgo que afrontan quienes buscan regresar a sus casas después de salir.

“A las tres de la mañana es muy complicado coger un Uber, un taxi... Todo el mundo sale a esa hora y no hay otros medios de transporte públicos como un Transmilenio que ayuden a la movilidad”, aseguró el empresario, y argumentó que esto fuerza a muchos a caminar trayectos prolongados, exponiéndose a situaciones de peligro.

“Estaremos pendientes de la investigación. Before estará presto a las cámaras, a todo lo que necesiten. Hemos estado en contacto full con las autoridades”, cerró Solano.

