Amiga de Jaime Moreno desmintió versión de supuesta agresión sexual antes de su homicidio: “Jamás tendría intención de hacerle algo malo a una mujer”

El joven fue agredido mortalmente a la salida de una fiesta de Halloween en un establecimiento nocturno de Bogotá

En medio de la conmoción que ha generado el crimen del joven Jaime Esteban Moreno, la comunidad estudiantil de la Universidad de los Andes y numerosos ciudadanos en Bogotá exigen justicia y claridad.

El joven perdió la vida tras ser brutalmente agredido a la salida de una fiesta de Halloween el viernes 31 de octubre, un hecho que mantiene consternada a la capital y que ha puesto en la mira a un establecimiento nocturno frecuentado esa noche.

La reconstrucción de los últimos momentos de Jaime provino, en gran parte, del testimonio de una amiga cercana, quien compartió con el canal Citytv detalles de aquel encuentro y la dinámica que se vivió en el local.

La joven narró que juntos aguardaron para poder ingresar al establecimiento en lo que parecía una noche de diversión como cualquier otro. La aglomeración, describió, dificultaba moverse, y fue así como terminaron por separarse entre la multitud.

El material, difundido por la cuenta Pasa en Bogotá, se convirtió en una pieza clave para la investigación, pues permitió confirmar la participación de un segundo implicado en la agresión que le costó la vida al estudiante de la Universidad de Los Andes.

“Estuvimos con él haciendo la fila para entrar a la discoteca. Entramos y estuvo un rato con nuestro grupo, pero él venía con otros amigos y en un momento nos dispersamos, porque el lugar estaba muy lleno”, seañaló la joven al medio televisivo.

Durante la conversación, la amiga expresó su incredulidad y el dolor que embarga al círculo más cercano de Jaime, al tiempo que insistió en la urgencia de que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables: “Queremos que haya justicia para él, su alma y su familia”, sostuvo visiblemente afectada.

Sobre las versiones que han circulado respecto a un posible altercado previo o insinuaciones de conducta indebida por parte del estudiante, la joven negó cualquier intento por ‘enlodar’ la memoria del estudiante de la Universidad de los Andes.

“No puedo decir lo que pasó dentro de la discoteca, pero Jaime jamás tuvo comportamientos así”, comentó la amiga a Citytv.

Estas son las imágenes dentro del club nocturno en el que se observaría a los victimarios de Jaime Esteban Moreno - crédito cortesía Before Club

Incluso, la joven describió a Jaime Esteban Moreno como una persona siempre respetuosa y pacífica, sin ningún antecedente de violencia o abusos contra sus compañeras cercanas.

“No me cabe en la cabeza que algo así haya podido pasar. No tengo la certeza, pero sí puedo decir que él jamás sería violento, ni tendría la intención de hacerle algo malo a una mujer”, continuó la joven.

Con relación con Juan Carlos Suárez, identificado como uno de los presuntos responsables del homicidio, la amiga aclaró que nunca lo vio en la universidad y negó cualquier enfrentamiento previo entre ambos jóvenes.

Advirtió, además, que desde que conoció a Jaime en segundo semestre, él se mostró como una persona dócil y conciliadora, alguien que rara vez generaba conflictos: “Él era un alma muy noble”, concluyó.

Las autoridades locales, por su parte, continúan con las investigaciones para esclarecer plenamente los pormenores del caso y determinar todas las responsabilidades.

Entretanto, el abogado Camilo Rincón, representante de la familia de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, afirmó que el estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes intentó evitar el enfrentamiento que derivó en su muerte tras una golpiza ocurrida la madrugada del 31 de octubre en la localidad de Barrios Unidos, según declaraciones a Noticias Caracol.

Durante la audiencia realizada el 1 de noviembre de 2025, María Teresa Cortés, funcionaria del Ministerio Público, calificó el hecho como “una toma de justicia por mano propia”.

En ese contexto, Cortés indicó que los interrogados admitieron haber participado en la riña, argumentando que la agresión se produjo porque Moreno Jaramillo supuestamente intentó abusar sexualmente de Johana Parra Torres dentro de la discoteca.

De acuerdo con Rincón, la agresión fue “miserable” y se produjo después de que Moreno Jaramillo recibiera un golpe que lo dejó inconsciente, momento en el que continuaron los ataques.

“Un golpe certero lo deja inconsciente y ahí, en el suelo, es donde le propinan diferentes golpes en el rostro, en el cráneo y en varias partes del tórax”, relató el abogado.

El presunto responsable, Juan Carlos Suárez Ortiz, fue vinculado formalmente al proceso tras la legalización de su captura. Aunque la detención inicial fue por lesiones personales, la Fiscalía General de la Nación buscará imputar el delito de homicidio, ya que la víctima falleció posteriormente a causa de los golpes.

La audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento intramural está prevista para el 5 de noviembre. Las dos mujeres que acompañaban al capturado quedaron en libertad, luego de que la Fiscalía decidiera no ejercer acción penal en su contra.

Según el abogado de la familia, Moreno Jaramillo no era una persona propensa a la violencia ni frecuentaba entornos conflictivos. “No es de esas personas que frecuentan círculos donde exista un alto grado de probabilidad de que ocurran situaciones lamentables o violentas”, concluyó al medio nacional.