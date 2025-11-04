Aida Victoria destapó el fuerte comentario de su expareja Juan David Tejada que impulsó a recuperar su cuerpo tras el embarazo: “Ya no me veía como mujer”

Aida Victoria Merlano posteó una sería de fotos en redes sociales en las que presumió su recuperación a solo días de convertirse en madre y detalló la historia detrás de las publiaciones - crédito @aidavictoriam/ Instagram

La influencer Aida Victoria Merlano volvió a referirse a aspectos privados de su relación con Juan Tejada, conocido como “el Agropecuario”, tras la ruptura que ambos protagonizaron meses atrás.

La creadora de contenido abordó el tema en una entrevista para La poción, donde relató cómo el fin del vínculo y los desencuentros posteriores al nacimiento de su hijo Emiliano influyeron en su ánimo y en la forma de afrontar su proceso personal.

De acuerdo con lo que contó la hija de la excongresista, Tejada le hizo un comentario que la marcó profundamente pocos días después del parto.

“Cuando terminé mi relación el man me dijo ‘igual yo ya no te veía como mujer’, cuando ese man me dijo eso yo dije ¿sabes una cosa? Esta frase o me puedo tumbar en el subsuelo y me puede enredar en mis cobijas y volverme nada o va a ser el motor por el que yo me voy a poner más buena”, afirmó Merlano.

La decisión de recomponer su rutina llegó casi de inmediato. Según narra, al día siguiente de esa conversación retomó la dieta y la actividad física, a pesar de estar todavía en etapa de recuperación posparto y experimentando incomodidad al tener que usar el pañal propio de ese proceso.

Aida Victoria Merlano sorprendió en redes sociales al mostrar su figura posparto y habló de la historia detras de estas publicaciones - crédito @aidavictoriam/Instagram

"Andar en pañal es una sensación superhumillante y dije, me voy a poner para mí. Un 2 de agosto me dijo eso y un 4 de agosto mucha gente me decía ‘este post parece de mujer resentida’. Claro que era un post de mujer resentida, obvio, era como ‘ah, ¿no me ves como mujer?’ Venga, y tiré mi post cuando me veía divina”, añadió la creadora de contenido.

Tras la separación, Aida Victoria ha utilizado sus redes sociales para expresar su versión sobre la ruptura y las dificultades que enfrentó junto a Juan Tejada.

Ha señalado que, después del nacimiento de Emiliano, se hizo responsable en solitario de todos los gastos económicos relacionados con su hijo. Además, denunció públicamente a su expareja por supuestos comportamientos violentos y por una presunta estafa durante la compra de una finca para el menor.

La empresaria barranquillera aseguró que recuperó rápidamente su figura tras comentarios despectivos de su ex - crédito @aidavictoriam/ Instagram

Aida Victoria Merlano reveló el drama financiero y emocional tras la compra de su finca en medio de su embarazo

El relato de Aida Victoria Merlano sobre las dificultades que atravesó durante la compra de una finca mientras cursaba su embarazo ha generado un intenso debate en redes sociales, especialmente tras la publicación de conversaciones privadas con Juan David Tejada, su expareja.

En diálogo con el mismo Pódcast compartió entre lágrimas los desafíos emocionales y financieros que enfrentó en ese periodo, lo que ha puesto en el centro de la discusión la transparencia y la presión que experimentan los influencers al exponer su vida personal.

Merlano relató que la adquisición de la finca coincidió con su embarazo, lo que la obligó a mantener una actividad laboral constante hasta etapas avanzadas de la gestación. Según explicó, trabajó hasta la semana treinta y ocho para poder cumplir con los pagos del inmueble. “Yo trabajé hasta la semana 38 porque estaba pagando la finca. Todo este esfuerzo va a valer la pena, todo este trabajo. No sabes todo lo que yo lloré, abrumada por esa deuda, pero decía: ‘No importa, voy para adelante, tengo fuerza’”, expresó la influencer.

La relación entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada atraviesa un momento crítico tras la divulgación de mensajes en los que la influenciadora señala la falta de contacto y apoyo económico del padre de su hijo - crédito montaje @aidavictoriam/ Instagram

El peso de la deuda y el desgaste emocional se hicieron evidentes cuando, al recordar ese periodo, Merlano no pudo contener las lágrimas al narrar cómo se desarrolló la situación con el llamado “agropecuario”. En la conversación, la creadora de contenido reflexionó sobre el impacto de las pérdidas personales y el dolor que se sumaron a la carga financiera, señalando la importancia de no centrarse únicamente en las dificultades. “En medio de mis pérdidas, mis dolores, mis tristezas, yo me pongo a pensar y digo: ‘Yo no me quiero enfocar en esto’”, afirmó durante la entrevista.

La controversia en torno a la finca se intensificó tras la difusión de chats privados con Juan David Tejada. En esas conversaciones, Aida Victoria Merlano buscaba que la propiedad quedara oficialmente a su nombre para poder venderla y desvincularse de cualquier compromiso compartido con su expareja.