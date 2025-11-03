Colombia

Petro insistió en que Colombia debe “salir de la economía ilícita del oro”: “Se hace cambiando el rumbo del código minero de Pastrana”

El mandatario señala que la transformación del sector aurífero es clave para la paz, sugiriendo que la riqueza minera beneficie a la sociedad y no a grupos ilegales o allegados al poder

Guardar
El presidente colombiano plantea modificar
El presidente colombiano plantea modificar la legislación vigente para frenar el control de mafias y multinacionales sobre el oro, buscando que el Estado compre la producción de pequeños mineros - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Cuestionando la propiedad y el manejo tradicional de los recursos mineros en Colombia, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, advirtió que la salida de la economía ilícita del oro es fundamental para la consolidación de la paz nacional e incluso le lanzó un “vainazo” a un expresidente colombiano.

El mandatario puso sobre la mesa la necesidad de modificar el modelo minero heredado del gobierno de Andrés Pastrana, con el objetivo de terminar con el predominio que ejercen, según sus palabras, multinacionales, allegados al poder y grupos mafiosos sobre la riqueza aurífera.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El jefe de Estado insistió en que la riqueza minera debe estar a disposición del conjunto de la sociedad. De acuerdo con su propuesta, el país debe avanzar hacia la titulación de miles de pequeños mineros y establecer que sea el Estado el encargado de comprarles la extracción, desplazando así a los intermediarios y actores ilegales del sector.

“Salir de la economía ilícita del oro es un pilar de la paz, se hace cambiando el rumbo del código minero de Pastrana. No es la multinacional y los amigos del presidente o las mafias las dueñas el oro. Es el pueblo colombiano y por tanto debe titularse a miles de pequeños mineros y es el estado el que debe comprar su extracción”, escribió el primer mandatario del país en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Gustavo Petro dijo que había
Gustavo Petro dijo que había que salir de la economía ilícita del oro - crédito @petrogustavo

El mensaje de Gustavo Petro generó diversas opiniones y respuestas en el ámbito político, reflejando el clima polarizado en torno al debate minero. Una reacción destacada provino de Papo Amín, concejal de Bogotá, quien cuestionó la perspectiva del presidente sobre la paz y la economía minera. Amín expresó su escepticismo acerca de los avances en materia de pacificación y planteó dudas sobre el enfoque del mandatario, sugiriendo que sus políticas podrían estar más alineadas con intereses ilegales que con el fortalecimiento de la seguridad y el orden.

“¿Cómo hacemos para hacerle caer en cuenta que en Colombia NO hay paz? Estamos muy lejos de conseguirla Presidente @petrogustavo. Definitivamente usted parece que le gusta gobernar del lado de la delincuencia”, comentó el servidor público opositor.

Papo Amín contestó a la
Papo Amín contestó a la reciente publicación del presidente Gustavo Petro - crédito @papoaminCD

El 28 de octubre, Gustavo Petro ya había abordado la problemática en torno a la gestión del oro en el país, refiriéndose en ese momento a la actuación del Banco de la República. El mandatario cuestionó a la entidad por optar por la venta del oro nacional en vez de destinar recursos a la compra en regiones productoras dentro del territorio colombiano.

Según Petro, esta política no solo desincentiva el fortalecimiento de la economía local en zonas mineras, sino que además implica consecuencias económicas negativas para las finanzas del Estado.

El mandatario también comunicó que ordenó al Ministerio de Minas proceder con la adquisición de las compañías de oro gestionadas por la SAE y dar inicio de forma inmediata a la compra estatal de oro en las áreas donde se extrae el mineral.

Adicionalmente, Petro subrayó la relevancia de integrar a los pequeños mineros al sistema legal y desplazar a los grupos ilícitos presentes en la minería. Remarcó que quienes actualmente participan en la actividad fuera del marco legal solo tendrán dos alternativas: incorporarse al proceso de formalización o retirarse del sector.

Gustavo Petro criticó al Banco
Gustavo Petro criticó al Banco de la República, por según él vender el oro del país - crédito @petrogustavo

“Que el Banco de la República haya vendido el oro colombiano y no esté comprando el oro en las regiones es un gran descalabro financiero. He ordenado al Ministerio de Minas que compre las empresas de oro de la SAE e inicie de inmediato compra de oro en las regiones productoras de Colombia, titular masivamente pequeños mineros y sacar las mafias del oro. O se legalizan o salen”, escribió en un mensaje de su cuenta de la red social X el primer mandatario del país.

El anuncio de Petro se produce en un contexto de incremento sostenido en el valor del oro, que alcanzó recientemente un máximo que no se observaba en semanas previas. Analistas explican este repunte por el aumento de la incertidumbre vinculada al conflicto comercial entre Estados Unidos y China, junto con expectativas de que las tasas de interés en la economía estadounidense disminuyan próximamente.

Temas Relacionados

Gustavo PetroMinería ColombiaOro en ColombiaOroEconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Testigo revela nuevos detalles del crimen de un coronel del Ejército contra su esposa y su hijo en Pasto: “Pensé que eran bombas”

Un coronel retirado del Ejército disparó contra su exesposa y su hijo durante una celebración de Halloween, generando pánico entre los clientes y retrasos en la atención de emergencias debido al tráfico en la ciudad

Testigo revela nuevos detalles del

Plan retorno EN VIVO, siga el minuto a minuto hoy 3 de noviembre en las principales entradas a la ciudad

Las autoridades de tránsito de la capital del país informan, a través de sus redes sociales, sobre el avance de esta medida que busca facilitar el ingreso de los viajeros

Plan retorno EN VIVO, siga

Sergio Fajardo aclaró si se sumaría a posible coalición de los expresidentes Uribe y Gaviria para las elecciones en 2026

El precandidato presidencial Sergio Fajardo dejó claro que su prioridad es avanzar en su proyecto político y aseguró que “no me voy a desconcentrar un solo minuto”

Sergio Fajardo aclaró si se

Cruzeiro sigue de cerca la ausencia de Neiser Villarreal en los entrenamientos de Millonarios: el caso podría llegar a la FIFA

El delantero debía presentarse a entrenamientos con el cuadro Embajador, pero según el entrenador de la selección Colombia sub-20, viajó a Tumaco para visitar a su familia

Cruzeiro sigue de cerca la

María Fernanda Cabal se sumó a las críticas contra Petro por su hipótesis de la toma del Palacio de Justicia: “No estaría en la Presidencia”

El presidente colombiano aseguró que la muerte de los magistrados no fueron alcanzados por armas del M-19

María Fernanda Cabal se sumó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Organización social denuncia aparición de

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

ENTRETENIMIENTO

La inesperada reacción de Beéle

La inesperada reacción de Beéle tras la polémica por su lugar en el concierto de Shakira en Bogotá

Aida Victoria Merlano se sinceró entre lágrimas sobre la compra de su finca y el drama con Juan David Tejada

“No todo tiene que verse bien para estar bien”: el mensaje de Luisa Fernanda W sobre la autenticidad en redes sociales

Yina Calderón tranquiliza a sus hermanas tras los roces en ‘La mansión de Luinny’: “Estoy bien”

Westcol acusó a Feid de haber saboteado el lanzamiento de su videoclip musical: “Es mi único enemigo”

Deportes

Cruzeiro sigue de cerca la

Cruzeiro sigue de cerca la ausencia de Neiser Villarreal en los entrenamientos de Millonarios: el caso podría llegar a la FIFA

El entrenador de Club León comenzó a asimilar la salida de James Rodríguez: “Se le acaba el contrato”

Cuándo es el partido de vuelta de América de Cali vs. Atlético Nacional por Copa Colombia, luego de la goleada en el Atanasio Girardot

Miguel Borja, blanco de críticas de la prensa y los hinchas luego de fallar penal en la derrota de River Plate contra Gimnasia

Denuncian que Deportivo Pereira estaría incumpliendo suspensión de actividades ordenada por el Gobierno: habrían citado a los futbolistas a entrenar