Miguel Uribe Londoño recordó cuando su hijo propuso no pagarles a docentes que participen en paros de Fecode: “Por eso lo mataron”

El precandidato presidencial del Centro Democrático aseguró que, de llegar a la Presidencia, cumplirá la propuesta de su hijo que falleció en agosto de 2025 - crédito Colprensa

Miguel Uribe Londoño, padre del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ―quien fue asesinado en Bogotá tras ser víctima de un ataque sicarial durante un mitin político―, rememoró una de las propuestas que su hijo presentó durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2026.

En sus redes sociales, el actual precandidato presidencial del Centro Democrático hizo referencia a una ocasión en la que el fallecido político colombiano cuestionó la participación de docentes en las manifestaciones lideradas por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). Incluso había sostenido que, de llegar a ser elegido como sucesor de Gustavo Petro en la Presidencia, suspendería el pago de los salarios a dichos funcionarios.

“Conmigo en el gobierno se acaban los paros de Fecode. Día que hagan paro, día que no les pagamos el día de trabajo. ¡Se acaban!”, había manifestado Uribe Turbay durante un encuentro de precandidatos del Centro Democrático.

Ante ello, Miguel Uribe Londoño resaltó la propuesta de su fallecido hijo, al considerar que fue una de las razones de su asesinato, y ratificó que, de ganar la contienda presidencial del año entrante, cumplirá dicha propuesta.

“Miguel tenía razón. Siempre tenía razón. Por eso lo silenciaron, por eso lo mataron. A los profesores de Fecode que no trabajen, yo también no les pagaré. Porque hay que proteger los niños de Colombia, porque tienen que cumplir y tienen que educar los niños”, expresó el hoy aspirante presidencial en sus redes sociales.