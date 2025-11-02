Jorge Colmenares criticó los memes que se han viralizado tras la muerte de su hermano Luis Andrés: “Me aterra”

Durante Halloween, el nombre del joven que murió en 2010 fue tendencia en redes sociales - crédito Colprensa/RedesSociales

Lo registrado con el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven estudiante de la Universidad de los Andes en la madrugada del 31 de octubre de 2025 en Bogotá, ha provocado que se recuerde, por la similitud de los hechos, la muerte de Luis Andrés Colmenares, registrada el mismo día, pero en 2010.

Al respecto, el padre y el hermano de Luis Andrés Colmenares han expresado su postura en redes sociales, pidiendo justicia para la familia de Jaime Esteban y señalando que este hecho les hizo sentir que tuvieron que volver al pasado.

“Hoy me desperté más tranquilo con solo el hecho de saber que era primero de octubre, porque ha sido difícil atravesar este mes desde el fallecimiento de Luis Andrés. Pero cuando empecé a revisar las redes sociales, me enteré del caso de Jaime Esteban y, al conocer los detalles, todo se me empezó a revolver como si hubiera regresado quince años atrás. Pensé en la familia del joven, relacioné la situación por la que debían estar pasando… en fin, todo ha sido difícil”, declaró a Infobae Colombia el padre de Luis Andrés, Luis Colmenares.

Hermano de Luis Andrés Colmenares cuestionó los memes sobre la tragedia de su familia

El caso de la muerte de Andrés Colmenares sigue siendo mencionado en Colombia porque han pasado 15 años sin que existan avances en el proceso judicial en el que se sigue sin tener claridad cómo se registró la muerte del estudiante de Los Andes.

A pesar de que se trata de una historia trágica, que en voz de los familiares de Andrés Colmenares, marcó trágicamente a todos sus cercanos, en redes sociales se hicieron virales varios memes con chistes sobre lo registrado.

De hecho, en algunos casos, personas expusieron fotografías para mostrar que se habían disfrazado de la misma forma que Andrés Colmenares lo hizo en 2010, horas antes de morir en el Virrey.

Cansado de la tendencia de los memes sobre la muerte de su hermano, Jorge Colmenares publicó un mensaje en el que cuestionó ese tipo de “humor”.

Criticó especialmente que, mientras la familia de Jaime Esteban Moreno Jaramillo está de luto y atraviesa un dolor profundo, haya personas que se burlen de la situación, asegurando que ese tipo de acciones le “aterran”.

“Mientras en las últimas horas hemos vivido la crueldad de que se repita un caso tan doloroso como el que vivimos como familia con el asesinato de Jaime Esteban Moreno, me aterra que sigan circulando ‘memes’ o ‘chistes’ sobre lo que sucedió con mi hermano y, ahora, sobre esta situación”, escribió Jorge Colmenares.

¿Qué pasó con el caso Colmenares?

El avance más reciente en el caso de Luis Andrés Colmenares en 2025 se relaciona con una denuncia presentada por su familia contra la Unidad Nacional de Protección (UNP) en octubre. La familia aseguró que las medidas de protección adoptadas tras recibir amenazas han sido insuficientes. Por su parte, la UNP rechazó las acusaciones y aseguró que las acciones tomadas corresponden al nivel de riesgo establecido.

Paralelamente, al cumplirse 15 años de la muerte de Colmenares, su madre compartió un mensaje en memoria de su hijo, y su padre reafirmó que continuarán buscando justicia, convencidos de que fue víctima de homicidio y no de un accidente.

En agosto de 2024, la Corte Suprema de Justicia cerró el proceso contra el exfiscal Antonio González Navarro, quien estuvo a cargo de la investigación del caso, al no encontrarse pruebas en su contra.

Mientras el proceso sigue sin avanzar, la familia de Andrés Colmenares ha vuelto a pronunciarse exclusivamente para enviar mensajes de apoyo a los cercanos de Esteban Moreno en este nuevo hecho que ha generado indignación en todo el país.