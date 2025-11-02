Colombia

Hermana de Karol G se sometió a cirugía plástica para cambiar su apariencia: reveló los detalles en un video

Verónica Giraldo compartió su proceso de recuperación y recibió mensajes llenos de cariño y apoyo por parte de sus seguidores en Instagram

Hermana de Karol G sorprende
Hermana de Karol G sorprende con el resultado de su nueva cirugía estética y recibe una ola de elogios en redes sociales

La transformación física de Verónica Giraldo, hermana de la cantante Karol G, ha generado una ola de reacciones en redes sociales tras compartir el resultado de su reciente intervención estética.

La influenciadora, que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, publicó un video en el que mostró el cambio logrado mediante una mastopexia, procedimiento que implica el levantamiento, elevación y reafirmación del busto, además de la reducción del tamaño de los implantes mamarios.

Giraldo explicó a sus seguidores que optó por reemplazar sus implantes de 350 cc por unos de 200 cc, buscando un aspecto más natural y acorde a sus expectativas actuales.

La creadora de contenido expresó su satisfacción con el resultado, recordando que su primera cirugía de este tipo la realizó cuando tenía veinticinco años y ahora tomó la decisión de practicársela con toda la seguridad, ya que en la descripción de su publicación, agradeció al profesional responsable de la intervención y manifestó su alegría por el resultado obtenido.

El cambio de Verónica Giraldo:
El cambio de Verónica Giraldo: así luce la hermana de Karol G tras reducir el tamaño de sus implantes mamarios

Gracias y mil gracias doc por devolverme más sutilidad a mi busto y por reconstruirlo después de un embarazo y un postparto, volver al tamaño de antes y verlos ahora como están de pequeños, elegantes y como los soñaba, qué felicidad siento. Hiciste un excelente trabajo”, escribió Verónica Giraldo, junto al video en que mostró la operación.

La influenciadora, originaria de Medellín, es madre de Sophia, la única sobrina de Karol G, a quien suele mostrar en sus redes sociales, generando ternura entre sus seguidores.

Tras la publicación de su cambio físico, Giraldo recibió miles de mensajes y reacciones positivas, en los que sus admiradores la felicitaron por el resultado y le desearon una pronta recuperación, incluso, muchos de estos comentarios destacaron el impacto positivo del procedimiento y la animaron a seguir compartiendo su proceso de recuperación.

Actualmente, Verónica Giraldo sigue las indicaciones médicas y permanece en su domicilio en Medellín, donde continúa informando a sus seguidores sobre su evolución postoperatoria, según se pudo conocer.

Verónica Giraldo sorprende con su nueva imagen tras cirugía estética

Mientras tanto, Karol G mantiene su agenda profesional enfocada en su próxima gira Tropicoqueta, tras el éxito de su más reciente álbum, que ha recibido una notable acogida a nivel internacional y participando de diferentes eventos al rededor del mundo.

Por ejemplo, la visita que hizo en el centro de San Miguel de Allende durante la celebración del Día de Muertos en México, que generó un notable revuelo en redes sociales, pues de manera inesperada apareció recorriendo la ciudad acompañada de su equipo de seguridad.

Mientras la intérprete colombiana caminaba, compartió con sus seguidores: algunos lograron acercarse para saludarla, otros le solicitaron fotografías y varios le entregaron obsequios, lo que provocó una oleada de videos que rápidamente se viralizaron en distintas plataformas digitales.

Hasta la fecha, la artista no ha emitido declaraciones públicas sobre los motivos de su visita a México. Sin embargo, la revista Quién difundió un video que documenta su participación en un evento privado realizado en San Miguel de Allende.

Karol G sorprende en San
Karol G sorprende en San Miguel de Allende con el lanzamiento de su propio tequila durante el Día de Muertos

Según la información publicada por Quién, la cantante asistió a la presentación oficial de su tequila, denominado 200 Copas, un nombre que rinde homenaje a una de sus canciones más reconocidas.

Durante el evento, Karol G compartió detalles sobre el proceso de creación de la bebida: “Este proyecto que nos tomó los últimos tres años de nuestra vida (...) Todo ese tiempo me guardé para que pasara precisamente cuando esto ya estuviera físico, que lo pudiéramos celebrar, que pudiéramos festejar aquí. Así que es un honor”, declaró la artista al medio.

En relación con el perfil sensorial del tequila, añadió: “Me imaginaba un poco el sabor de este producto. Yo decía: Yo quiero que esto para la gente sea recuerdos, memorias, que la gente cuando esté teniendo su tequila, esto tú lo pruebes y te haga sentir lo que yo sentí cuando probé por primera vez Casa Dragones”.

