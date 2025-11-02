Colombia

Gobernación de Antioquia “le bajó el pulgar” a Álvaro Uribe: desestimó solicitud para suspender proyecto ambiental en Envigado; “Ese lote se vendió”

El expresidente aseguró que el lote donde se construye la obra fue comprado durante su periodo como gobernador de Antioquia para la construcción de un parque

Guardar
En simultáneo, desde el Instituto
En simultáneo, desde el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), se reiteró que la actual administración no participó en la venta del predio - crédito Colprensa/Gobernación de Antioquia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo una solicitud pública al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para detener el avance del proyecto inmobiliario Quantum, ubicado en el sector de Las Palmas, en el municipio de Envigado.

Según el exmandatario, el lote donde se construye la obra fue comprado durante su periodo como gobernador de Antioquia para construir un parque, aunque tiempo después “se vendió a particulares”, hecho que lamentó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Le pedimos al gobernador de Antioquia, Dr. Andrés Julián Rendón, que pare la construcción en Manantiales, Alto de las Palmas, que infortunadamente viene de antes de su gobernación. Durante mi ejercicio de gobernación ese terreno se compró para un parque, para un centro de reuniones, y no para que se lo vendan a particulares”, escribió Uribe en X.

Pese a la solicitud de
Pese a la solicitud de Uribe, desde la Gobernación de Antioquia indicaron que "no es competencia del gobernador Andrés Julián suspender la construcción mencionada o entregar licencias de construcción" - crédito @AlvaroUribeVel/X

Sin embargo, la Gobernación de Antioquia aclaró que carece de competencia legal para intervenir en el desarrollo de la obra, ya que ni el predio ni las facultades de suspensión recaen bajo su jurisdicción, según informó la entidad a El Colombiano.

El predio en cuestión, situado en el Parque Manantiales, fue vendido hace más de una década, en administraciones anteriores, y no pertenece actualmente al gobierno departamental: “Ese lote no es de la Gobernación. Se vendió en administraciones anteriores”, le dijo la administración departamental al citado medio.

Además, la administración departamental subrayó que la potestad para suspender obras o conceder licencias de construcción corresponde exclusivamente a las autoridades municipales. En simultáneo, desde el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), se reiteró que la actual administración no participó en la venta del predio.

“El lote mencionado del Parque Manantiales no fue vendido por la actual administración departamental. Se hizo hace más de 10 años. Aunque quisiera hacerlo, no es competencia del gobernador Andrés Julián suspender la construcción mencionada o entregar licencias de construcción en estos predios. Lo anterior corresponde a los municipios, quienes determinan el uso del suelo —que lo da el POT—”, explicó una funcionaria del Idea a El Colombiano.

La petición de Uribe al gobernador Rendón se fundamentó en su preocupación por el posible impacto ambiental que la obra podría generar en la zona de Las Palmas. En respuesta, la Gobernación insistió en que cualquier decisión sobre la continuidad del proyecto debe ser tomada por las autoridades municipales, responsables de la regulación del uso del suelo y la expedición de licencias.

La Gobernación de Antioquia, en
La Gobernación de Antioquia, en cabeza de Andrés Julián Rendón, aclaró que carece de competencia legal para intervenir en el desarrollo de la obra - crédito Prensa Gobernación de Antioquia

¿Qué es el proyecto Quantum?

El proyecto Quantum, desarrollado por las empresas Entremontañas y Umbral Propiedad Raíz, se encuentra en el Alto de las Palmas, una de las áreas de mayor valorización en Envigado, próxima a Medellín y al aeropuerto José María Córdova.

El complejo destaca por su entorno natural y sus especificaciones arquitectónicas de alta calidad. Además, su ubicación lo sitúa a escasos metros de la avenida Las Palmas, el Columbus School y el Mall Indiana, entre otros puntos de referencia.

El historial del predio resulta fundamental para comprender la polémica. El lote, enclavado en el escarpe oriental de Envigado, fue incluido en 1971 en una Zona Forestal Protectora de 118,25 kilómetros cuadrados, según disposiciones del Ministerio de Agricultura y el extinto Inderena. Desde la década de 1990, se han impulsado diversos proyectos para aprovechar su localización estratégica.

En 1997, se organizó un concurso arquitectónico para un Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones, iniciativa que no llegó a materializarse. Posteriormente, la propuesta evolucionó hacia la creación de un parque tecnológico, concebido como un complejo institucional y empresarial orientado a fomentar la inversión extranjera, la industria y el desarrollo científico en el Oriente antioqueño.

Uribe pidió detener el avance
Uribe pidió detener el avance del proyecto inmobiliario Quantum, ubicado en el sector de Las Palmas, en el municipio de Envigado - crédito Reuters

Consultados por El Colombiano, los desarrolladores del edificio defendieron la legalidad y el enfoque del proyecto:

“Todo el proceso de licenciamiento del proyecto se adelantó conforme a la normatividad vigente en el parque tecnológico, con las autorizaciones respectivas otorgadas por las autoridades competentes. Quantum se desarrolla bajo las condiciones y usos permitidos en el predio según la clasificación del suelo y las disposiciones urbanísticas aplicables”, aseguró en una comunicación escrita Enrique Arango Henao, representante legal de Entremontañas, a El Colombiano.

Ante los cuestionamientos sobre la posible promoción de espacios residenciales, Arango argumentó que el diseño arquitectónico responde a un concepto de “espacio flexible”, compatible con los usos aprobados para el suelo.

Los espacios que se promocionan dentro del proyecto corresponden a unidades destinadas al uso de oficina, en coherencia con la licencia expedida. Cualquier denominación comercial o conceptual busca resaltar la flexibilidad de los espacios, pero siempre dentro del marco legal y normativo vigente”, añadió el delegado de Entremontañas.

Temas Relacionados

Gobernador de AntioquiaAndrés Julián RendónÁlvaro Uribe VélezProyecto inmobiliario QuantumEnvigadoSuspensiónColombia-Noticias

Más Noticias

Este es el nombre del conductor que causo el accidente que le costó la vida a dos personas el 31 de octubre en Bogotá

El conductor manejaba el automotor por orden de su propietario, ya que este presta servicios de lavado a varios tipos de vehículos

Este es el nombre del

Cuál es la canción de K-pop número uno en iTunes Colombia hoy

La música coreana es un fenómeno que ha logrado abrirse camino en el mundo occidental, sobre todo tras el exitoso tema ‘Gangnam Style’ de PSY y la fama de BTS

Cuál es la canción de

Familiares de Jaime Esteban Moreno despidieron al joven de Los Andes, durante las exequias: “Era un amor de persona”

El hermano menor y uno de los tíos del estudiante hablaron sobre el dolor que sienten, mientras se adelantan las exequias en el norte de Bogotá

Familiares de Jaime Esteban Moreno

Buscan a sicario vestido de payaso que causó la muerte de una niña durante la noche de Halloween en Valle del Cauca

La menor de edad fue alcanzada por una bala perdida en Yumbo, donde las autoridades desplegaron todo un operativo para encontrar al agresor

Buscan a sicario vestido de

Golpe al contrabando en Santa Marta: decomisan miles de productos sin documentación, cuyo valor superaba los $300 millones

El operativo permitió la incautación de miles de productos ilegales, revelando la magnitud del comercio ilícito y su impacto en la economía formal y la seguridad local

Golpe al contrabando en Santa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Organización social denuncia aparición de

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

ENTRETENIMIENTO

Cuál es la canción de

Cuál es la canción de K-pop número uno en iTunes Colombia hoy

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

La Toxi Costeña se volvió a someter a una cirugía estética y presumió sus avances en redes sociales

Hermana de Karol G se sometió a cirugía plástica para cambiar su apariencia: reveló los detalles en un video

Así fue la fuerte pelea que tuvo Yina Calderón con La diabla en ‘La mansión de Luinny’: Karina García se involucró

Deportes

En video: así fue el

En video: así fue el agónico gol de Jhon Jader Durán en el clásico entre Fenerbache y Besiktas en Turquía

Jorge Carrascal sufrió lesión con Flamengo y se perdería la final de la Copa Libertadores: también sería baja en la selección Colombia

Cuál equipo ha llevado más hinchas a los partidos de la Liga BetPlay: vea el listado de asistencias

Egan Bernal y Nairo Quintana definieron quién es el mejor ciclista de la historia: no es colombiano

Juan Pablo Montoya eligió quién ganaría una definición entre Max Verstappen y Fernando Alonso en la Fórmula 1: “Podrías voltear la pregunta”