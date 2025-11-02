Ciudadanos se subieron a bus del Sitp y lo convirtieron en “chiva rumbera” durante la noche de Halloween: todo quedó en video

El conductor del bus animó la celebración encendiendo y apagando las luces, sumándose al ambiente festivo de Halloween - crédito @lauraroncancio961/TikTok

La noche de Halloween en Bogotá no solo fue escenario para que varias personas recorrieran las calles de la ciudad con sus disfraces, sino también para generar un ambiente festivo, como preámbulo a la época de Navidad y fin de año.

En redes sociales se viralizó un video en el que un grupo de ciudadanos convirtió un bus del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) en una auténtica fiesta móvil, conocida popularmente en Colombia como una ‘chiva rumbera’.

Incluso, en el filme compartido por la usuaria de TikTok @lauraroncancio961, se observa cómo el conductor del bus también colaboró activamente con la celebración, encendiendo y apagando las luces para animar a los pasajeros. Algunos de los presentes lucían disfraces, mientras que otros se sumaron a la fiesta sin caracterización alguna, demostrando que el espíritu festivo no requería de mayores preparativos.

Aunque no se especifica el lugar exacto del momento, la escena llamó la atención de quienes observaban desde la calle capitalina, sorprendidos por la energía y la actitud positiva dentro del articulado, algo poco frecuente en el transporte público de la capital.

Disfraces, música y alegría marcaron la noche en el bus del SITP, mostrando el espíritu festivo de los ciudadanos de Bogotá - crédito @lauraroncancio961/TikTok

El video, que llegó a más de 100.000 visualizaciones en la plataforma digital, generó todo tipo de comentarios en las redes sociales. Algunos internautas se emocionaron con la actividad, al tanto que comenzaron a colocar apodos al bus fiestero.

“Esto solo pasa en Colombia”; “cover: 3.200”; “El mejor Halloween de Colombia se vive en BOGOTÁ y más nada”; “El señor del Sitp era DJ, logística, luces, todo en 1”; “Esperamos el señor del Sitp no le hayan cancelado su contrato”; “Como van a hacer eso ....... sin mí”; “si no los dejaron salir en moto... tocó sitp jajaja”; “Bogotá es bien random”, fueron algunos de los comentarios destacados en la red social.

La celebración, que se desarrolló mientras la ciudad vivía la tradicional noche de disfraces, evidenció una vez más la capacidad de los ciudadanos para encontrar espacios de alegría y convivencia, incluso en los lugares más cotidianos.

El video fue grabado en la avenida NQS, en el centro de Bogotá, durante la noche de Halloween - crédito @julianpks/Instagram

Jóvenes lanzaron pólvora en un techo de un bus en Transmilenio

El bus rumbero no fue la única actividad que llamó la atención de los internautas. A ello se sumó un grupo de jóvenes disfrazados que se subieron al techo de un bus articulado del sistema TransMilenio en el centro de Bogotá y, mientras el vehículo estaba en movimiento, comenzaron a lanzar pólvora.

El momento fue captado por el usuario Julián Cruz en Instagram (@julianpks), quien aseguró que fue una experiencia única e irrepetible: “¿Dulce o travesura? Hace muchos años no me disfrazaba y me divertía tanto”, manifestó en la red social.

En un momento, el grupo de jóvenes decidió bajar del techo del bus articulado e iniciar una carrera por la avenida NQS con la pólvora en la mano, lo que generó un riesgo para los conductores que transitaban por esta reconocida vía de la ciudad.

Durante la noche de Halloween, un grupo de jóvenes Lanzaron Pólvora Desde El Techo De Un Bus De Transmilenio - crédito @julianpks/Instagram

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Entre halagos, bromas y críticas, varios usuarios comentaron el filme que fue grabado con un dron y cámaras de teléfonos móviles.

“Hay personas que de verdad viven la vida, ¿me llevan?”; “Veo que nadie habla de la excelente filmación que hicieron”; “ÉPICO”; “Le dieron color y vida a una ruta de Transmilenio, muy capos”; “Aunque va en contra de la Ley fue legendario. Maravilloso”; “A la Epa Colombia la metieron a la cárcel por hacer tonterías ha pagado y tú estás buscando lo mismo”; “Al principio iba a reprochar. Luego, me encantó”, fueron algunos de los comentarios publicados en el video.

Los implicados arriesgan una multa de 189.900 pesos por evasión del pago del pasaje - crédito Colprensa

En caso de haber sido sorprendidos en el acto, los involucrados podrían enfrentar una multa tipo 2, equivalente a 189.900 pesos, por evasión del pago del pasaje, además de otras sanciones relacionadas con comportamientos contrarios a la seguridad y convivencia en el sistema.

El reciente auge de videos virales que muestran a jóvenes realizando maniobras peligrosas sobre los techos de buses en Bogotá ha encendido el debate sobre la seguridad y la convivencia en el transporte público de la ciudad.