Colombia

Cayó alias Gol, presunto miembro del Clan del Golfo en Barranquilla: lo capturaron con siete kilos de cocaína

Según la investigación, este sujeto estaría bajo las órdenes de alias Nequi, señalado líder del grupo armado, que tendría el control de la comercialización de drogas en la capital colombiana

Guardar
Alias Gol portaba estupefacientes valorados
Alias Gol portaba estupefacientes valorados en 36 millones de pesos y que iba a ser distribuida en el área metropolitana de Barranquilla- crédito Policía Nacional

La Policía Metropolitana de Barranquilla reporto la captura en flagrancia de Erwin Sierra Pérez, conocido como alias Gol, señalado de liderar el tráfico de estupefacientes en la capital del departamento de Atlántico.

Según el reporte oficial, la detención se produjo durante una diligencia de registro y allanamiento en el barrio San Salvador, en un operativo coordinado entre la institución policial y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El brigadier general Edwin Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, resaltó que, durante el operativo, fueron incautadas cuatro panelas de base de coca con un peso total de 7,2 kilogramos, equivalentes a unas 7.000 dosis listas para su distribución y valoradas en 36 millones de pesos.

“Durante una diligencia de registro y allanamiento desarrollada en el barrio San Salvador (de Barranquilla), fue capturado un ciudadano de 46 años de edad, identificado con el alias de ‘Gol’”, explicó el oficial.

Alias ‘Gol’, identificado como Erwin Sierra Pérez, enfrenta cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes - crédito Policía Nacional

El comandante Urrego Pedraza añadió que este resultado afecta de manera directa la estructura criminal del Clan del Golfo, organización que, bajo el mando de alias Nequi, mantiene el control de la comercialización de estupefacientes en la región, por lo que no descarta su participación en el grupo armado.

“Con este importante resultado se impacta la economía ilícita del Clan del Golfo y se ratifica nuestro compromiso con la comunidad en la lucha contra el tráfico de estupefacientes”, agregó el comandante de la Policía de Barranquilla.

Alias Gol, de cuarenta y seis años, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y enfrenta cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, delitos que, de acuerdo con las autoridades, cometía mediante la distribución de drogas en varios barrios de la capital del Atlántico.

“Continuaremos ejecutando acciones contundentes para desarticular las redes criminales que afectan la seguridad ciudadana”, puntualizó el oficial, reiterando su llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad relacionada con el tráfico de estupefacientes.

Alias Ñao se desempeñaba como
Alias Ñao se desempeñaba como sicario dentro del Clan del Golfo - crédito Policía Nacional

Capturan a alias Ñao, presunto sicario del Clan del Golfo

La captura de alias Gol se suma a otros operativos adelantados por la Policía Nacional en la capital del Atlántico, con el fin de contrarrestar el accionar criminal de los grupos armados en esta región colombiana.

Uno de ellos fue la captura de alias Ñao, señalado como presunto integrante del Clan del Golfo y uno de los principales dinamizadores de homicidios en el área metropolitana de la ciudad del Caribe colombiano.

Las investigaciones policiales apuntan a que este sujeto desempeñaba el papel de sicario dentro de la organización armada, por medio de homicidios selectivos, cobro de extorsiones y tráfico de estupefacientes.

Alias Ñao contaba con una anotación judicial por el delito de hurto - crédito Policía Nacional

Del mismo modo, las autoridades resaltaron que esta estructura mantiene presencia en los barrios La Manga, Por Fin, El Bosque, Me Quejo, Santo Domingo y Santa María, así como en los municipios de Soledad, Malambo y Galapa.

El capturado, quien ya contaba con una anotación judicial por el delito de hurto, figura entre los actores criminales priorizados por su papel en la dinamización de homicidios en la zona. Según labores de inteligencia citadas por la Policía al medio local El Heraldo, se le vincula con al menos cinco homicidios cometidos durante el año 2025, bajo las órdenes del cabecilla urbano conocido como alias Pastilla.

El brigadier general Edwin Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó la importancia de este operativo en el marco de la ofensiva contra el Clan del Golfo.

Esta captura representa un avance importante en la estrategia para desarticular las estructuras del Clan del Golfo que operan en el área metropolitana. Continuaremos atacando de manera frontal a quienes pretenden sembrar el miedo mediante la violencia y la intimidación”, afirmó el oficial.

Por el momento, alias Ñao fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su correspondiente judicialización. Entre tanto, la Policía Nacional invitó nuevamente a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad delictiva o la presencia de integrantes de grupos criminales en la capital atlanticense.

Temas Relacionados

CapturaAlias GolClan del GolfoTrafico de drogasBarranquillaAtlánticoGrupos armadosColombia-Noticias

Más Noticias

Enrique Gómez habla de su tío Álvaro Gómez Hurtado por los 30 años de su asesinato: “Su crimen sigue impune”

A 30 años del asesinato, el sobrino del líder político expuso en un acto conmemorativo las fallas del proceso judicial, la exoneración de implicados y la falta de sanciones por testimonios falsos

Enrique Gómez habla de su

Jorge Carrascal sufrió lesión con Flamengo y se perdería la final de la Copa Libertadores: también sería baja en la selección Colombia

El volante cartagenero abandonó el campo con dolor agudo en la espalda. Su recuperación es incierta

Jorge Carrascal sufrió lesión con

Se conoció nuevo video de los momentos previos al accidente en la av. Mutis de Bogotá, que dejó dos muertos: se ve quiénes se suben al carro

Por este caso buscan al conductor del vehículo, quien no es el propietario del automotor que ocasionó el siniestro, el cual cobró la vida de Carlos Mario Cavadía Sierra y Viviana Marcela Suárez Isaza. El conductor tuvo que salir a aclarar lo ocurrido debido a varias publicaciones que circulan en las redes sociales

Se conoció nuevo video de

Sellaron un bar con fachada de ‘sindicato’ en el barrio Restrepo, Bogotá, durante Halloween: un perro policía detectó tusi y marihuana

La Policía reportó que el operativo fue sorpresa para los integrantes. Las autoridades informaron la captura de un hombre que tenía un revólver

Sellaron un bar con fachada

Germán Vargas Lleras habló sobre Iván Cepeda y la consulta del Pacto Histórico, además envió mensaje a los candidatos: “Se acabó el tiempo”

El exvicepresidente y líder de Cambio Radical señaló que el surgimiento de la izquierda radical marca una coyuntura trascendental para Colombia

Germán Vargas Lleras habló sobre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Karina García se sinceró sobre

Karina García se sinceró sobre sus inseguridades y sorprendió al mostrarse sin maquillaje en ‘La mansión de Luinny’

Así fue el concierto de Ryan Castro en Bogotá: el cantante dedicó emotivas palabras a sus fans y lanzó aviso con el que emocionó a muchos

Los momentos más recordados de la única presentación de Diomedes Díaz en el estadio El Campín de Bogotá, tras cumplirse 20 años

Karina García habló de su rol como madre y las precauciones que toma antes de presentar una pareja a su hija: “Supercuidadosa”

Mon Laferte regresa a Colombia con su “Femme Fatale Tour” en mayo de 2026: fechas y ciudades

Deportes

Jorge Carrascal sufrió lesión con

Jorge Carrascal sufrió lesión con Flamengo y se perdería la final de la Copa Libertadores: también sería baja en la selección Colombia

Cuál equipo ha llevado más hinchas a los partidos de la Liga BetPlay: vea el listado de asistencias

Egan Bernal y Nairo Quintana definieron quién es el mejor ciclista de la historia: no es colombiano

Juan Pablo Montoya eligió quién ganaría una definición entre Max Verstappen y Fernando Alonso en la Fórmula 1: “Podrías voltear la pregunta”

Así formarían Atlético Nacional y América de Cali para las semifinales de la Copa Colombia: se juega la ida en Medellín