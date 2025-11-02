Cayó alias Gol, presunto miembro del Clan del Golfo en Barranquilla: lo capturaron con siete kilos de cocaína

Alias Gol portaba estupefacientes valorados en 36 millones de pesos y que iba a ser distribuida en el área metropolitana de Barranquilla- crédito Policía Nacional

La Policía Metropolitana de Barranquilla reporto la captura en flagrancia de Erwin Sierra Pérez, conocido como alias Gol, señalado de liderar el tráfico de estupefacientes en la capital del departamento de Atlántico.

Según el reporte oficial, la detención se produjo durante una diligencia de registro y allanamiento en el barrio San Salvador, en un operativo coordinado entre la institución policial y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

El brigadier general Edwin Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, resaltó que, durante el operativo, fueron incautadas cuatro panelas de base de coca con un peso total de 7,2 kilogramos, equivalentes a unas 7.000 dosis listas para su distribución y valoradas en 36 millones de pesos.

“Durante una diligencia de registro y allanamiento desarrollada en el barrio San Salvador (de Barranquilla), fue capturado un ciudadano de 46 años de edad, identificado con el alias de ‘Gol’”, explicó el oficial.

Alias ‘Gol’, identificado como Erwin Sierra Pérez, enfrenta cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes - crédito Policía Nacional

El comandante Urrego Pedraza añadió que este resultado afecta de manera directa la estructura criminal del Clan del Golfo, organización que, bajo el mando de alias Nequi, mantiene el control de la comercialización de estupefacientes en la región, por lo que no descarta su participación en el grupo armado.

“Con este importante resultado se impacta la economía ilícita del Clan del Golfo y se ratifica nuestro compromiso con la comunidad en la lucha contra el tráfico de estupefacientes”, agregó el comandante de la Policía de Barranquilla.

Alias Gol, de cuarenta y seis años, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y enfrenta cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, delitos que, de acuerdo con las autoridades, cometía mediante la distribución de drogas en varios barrios de la capital del Atlántico.

“Continuaremos ejecutando acciones contundentes para desarticular las redes criminales que afectan la seguridad ciudadana”, puntualizó el oficial, reiterando su llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad relacionada con el tráfico de estupefacientes.

Alias Ñao se desempeñaba como sicario dentro del Clan del Golfo - crédito Policía Nacional

Capturan a alias Ñao, presunto sicario del Clan del Golfo

La captura de alias Gol se suma a otros operativos adelantados por la Policía Nacional en la capital del Atlántico, con el fin de contrarrestar el accionar criminal de los grupos armados en esta región colombiana.

Uno de ellos fue la captura de alias Ñao, señalado como presunto integrante del Clan del Golfo y uno de los principales dinamizadores de homicidios en el área metropolitana de la ciudad del Caribe colombiano.

Las investigaciones policiales apuntan a que este sujeto desempeñaba el papel de sicario dentro de la organización armada, por medio de homicidios selectivos, cobro de extorsiones y tráfico de estupefacientes.

Alias Ñao contaba con una anotación judicial por el delito de hurto - crédito Policía Nacional

Del mismo modo, las autoridades resaltaron que esta estructura mantiene presencia en los barrios La Manga, Por Fin, El Bosque, Me Quejo, Santo Domingo y Santa María, así como en los municipios de Soledad, Malambo y Galapa.

El capturado, quien ya contaba con una anotación judicial por el delito de hurto, figura entre los actores criminales priorizados por su papel en la dinamización de homicidios en la zona. Según labores de inteligencia citadas por la Policía al medio local El Heraldo, se le vincula con al menos cinco homicidios cometidos durante el año 2025, bajo las órdenes del cabecilla urbano conocido como alias Pastilla.

El brigadier general Edwin Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó la importancia de este operativo en el marco de la ofensiva contra el Clan del Golfo.

“Esta captura representa un avance importante en la estrategia para desarticular las estructuras del Clan del Golfo que operan en el área metropolitana. Continuaremos atacando de manera frontal a quienes pretenden sembrar el miedo mediante la violencia y la intimidación”, afirmó el oficial.

Por el momento, alias Ñao fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su correspondiente judicialización. Entre tanto, la Policía Nacional invitó nuevamente a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad delictiva o la presencia de integrantes de grupos criminales en la capital atlanticense.