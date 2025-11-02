Crimen Jaime Esteban Moreno: investigarán club donde estuvo el joven antes de morir; es propiedad de un familiar de conocida congresista

Organizadores del evento emitieron un comunicado para aclarar que la riña se registró afuera del establecimiento - crédito Redes Sociales

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer todo lo registrado con la muerte del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo tras una celebración de Halloween en Chapinero, Bogotá.

Hasta el momento, se sabe que el estudiante de Los Andes estaba en un establecimiento nocturno en el que tuvo un cruce con otro grupo de personas, en el que estaba Juan Carlos Suárez, que minutos después golpeó en repetidas ocasiones a Moreno Jaramillo a pocos metros del bar.

Sin que se conozca la identidad del otro individuo que habría agredido a la víctima, el siguiente punto de la investigación es conocer que paso antes de que Moreno Jaramillo se retirara del evento “Relaja la pelvis”.

Investigarán bar en Chapinero: el familiar de un congresista es el dueño

En la tarde del 2 de noviembre, La FM reveló que las autoridades abrirán una investigación contra Before Club, ubicado en la calle 63 con avenida Caracas, sede del evento mencionado.

Sobre el establecimiento nocturno, se reveló que es propiedad de Andrés Adolfo Solano, pareja sentimental de la congresista María del Mar Pizarro. Además, vecinos del sector han reportado varios inconvenientes debido al incumplimiento de las normas de convivencia.

Entre las denuncias, se destacan señalamientos por exceder los horarios permitidos por el distrito para la apertura de bares en Chapinero, así como conflictos ocurridos al interior del local.

Debido a que hay un conflicto de interés a la hora de opinar sobre aspectos que afecten o beneficien a este negocio, la representante presentó en abril de 2024 una carta al Congreso de la República en la que confirmó su participación accionaria en el club mencionado.

En cuanto a la investigación, el objetivo es esclarecer lo sucedido dentro del bar antes de la riña registrada en la vía pública, ya que se desconoce si Jaime Esteban Moreno Jaramillo y el principal agresor —quien también es estudiante de la Universidad de los Andes— tenían algún conflicto previo.

Bar se pronunció tras lo registrado

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Moreno, ocurrido en la madrugada del viernes 31 de octubre a varias cuadras del lugar donde se desarrolló el evento Relaja tu pelvis, una vez finalizada la jornada”, es como comienza el comunicado expuesto por la organización del evento el 1 de noviembre.

Tras reafirmar que la riña en la que murió Jaime Esteban Moreno Jaramillo no se registró al interior del establecimiento comercial, los organizadores del evento manifestaron que ayudarán a las autoridades en lo que sea necesario.

“De acuerdo con la información conocida, los hechos ocurrieron fuera de las instalaciones y operaciones del evento. Desde Relaja la pelvis reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, la transparencia y el bienestar de todas las personas que asisten a nuestras experiencias y nos mantenemos atentos a colaborar con las autoridades competentes en todo lo que sea necesario”.

Por último, expresaron que no mencionarán más el tema en futuros comunicados y que todo lo ligado al caso será hablado directamente con las autoridades por respeto a la víctima y sus allegados.

“Por respeto a la familia y al proceso en curso, no realizaremos más declaraciones públicas y mantendremos una pausa en nuestras comunicaciones”, se lee en el comunicado.

Debido a que la pareja de la congresista María del Mar Pizarro ha sido mencionada por ser el propietario del bar, en redes sociales usuarios han pedido que alguna de las partes se pronuncie para saber si en el evento se cumplieron con los protocolos de seguridad en todo momento.

Sin embargo, hasta el momento la congresista y su pareja han optado por mantenerse al margen del tema y han estado inactivos en redes sociales. A la par, las autoridades siguen buscando al otro sujeto que habría golpeado a Moreno Jaramillo, para lo que sería fundamental el registro de las cámaras de seguridad del bar.