Colombia

Así fue la fuerte pelea que tuvo Yina Calderón con La diabla en ‘La mansión de Luinny’: Karina García se involucró

Un enfrentamiento en la cocina terminó con gritos, amenazas y hasta lanzamiento de objetos, obligando a la producción a intervenir y dejando a todos los fans del ‘reality’ sorprendidos

Guardar
Yina Calderón y ‘La Diabla’
Yina Calderón y ‘La Diabla’ protagonizan la pelea más explosiva en La Mansión de Luinny - crédito @yinacalderontv/IG

El ambiente en La Mansión de Luinny vivió uno de sus momentos más tensos tras una fuerte pelea entre Yina Calderón y La Diabla, un altercado que escaló rápidamente y obligó a la producción del reality a intervenir para evitar consecuencias mayores.

La disputa, que inició en la cocina del programa, pasó de un intercambio verbal a un forcejeo con lanzamiento de objetos, dejando al descubierto la intensidad con la que conviven los participantes dentro del show.

Según se pudo ver en las grabaciones, el conflicto comenzó porque La Diabla empezó a tratarla de forma hostil sin motivo aparente a Yina Calderón cuando la colombiana estaba tocando una tambora junto a su compañero Axel.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Fue después de eso que Yina tomó la decisión de acercarse a su compañera para lanzarle una advertencia, mientras sostenía en sus manos un objeto perteneciente a La Diabla, lo que desató la ira de la misma.

Fuerte pelea entre Yina Calderón
Fuerte pelea entre Yina Calderón y La diabla en La mansión de Luinny - crédito @lamansiondeluinny/IG

Si me sigues molestando y tratándome mal cuando no te he hecho absolutamente nada, me voy a meter con tu muñeco. Pilas, porque yo soy más atrevida que tú mil veces”, habría advertido Calderón, en referencia al muñeco “Chuky”, uno de los objetos más preciados de su contrincante, mientras se lo ritaba al piso.

La reacción de La Diabla no se hizo esperar y sin aviso camino hacia las habitaciones, allá buscó la ropa y accesorios de Calderón y respondió lanzándole al suelo todas sus pertenencias, asegurando que había cometido un error grave al tocar su muñeco.

Esto ocasionó que la tensión aumentara, ya que la empresaria de fajas volvió a tomar la figura de acción y exigió que le recogiera sus cosas, amenazando con cortar el cabello, mientras dormía si no lo hacía.

En medio del altercado, Yina gritó: “¿Por qué crees que me dicen villana? Estoy reloca, no te das cuenta. Debería darte miedo porque estoy loca”, una frase que encendió aún más los ánimos.

El muñeco “Chuky” desata la
El muñeco “Chuky” desata la guerra entre Yina Calderón y ‘La Diabla’ en La Mansión de Luinny - crédito @lamansiondeluinny/IG

Durante la caótica escena, Karina García fue una de las primeras en reaccionar y tan pronto vio la situación les pidió calma, mientras indicaba: “No muchachas, no se pongan en esas, no vale la pena”, pero sosteniendo a La diabla para que no fue a contestar con la fuerza. Sin embargo, Calderón le pidió que no interviniera, afirmando que era un asunto entre ellas dos.

Pese a los intentos de mediación, las participantes continuaron con los insultos y forcejeos hasta que miembros del equipo de producción ingresaron al set para separarlas, pero solo uno de ellos logró recuperar el muñeco, mientras ambas mujeres seguían lanzándose advertencias.

Tras el incidente, Karina García volvió a acercarse a La Diabla para ofrecerle ayuda con la reparación del muñeco dañado durante la pelea, en un gesto que fue bien recibido por parte de los seguidores del programa.

El conflicto dejó huella en la convivencia, especialmente porque Yina Calderón aseguró que no le importaría ser expulsada del reality si continuaban las provocaciones.

Por su parte, La Diabla sostuvo que Yina buscaba generar polémica para ganar notoriedad dentro del programa, algo que Calderón negó categóricamente, asegurando que no necesitaba recurrir a conflictos para destacar.

Karina García intenta poner paz
Karina García intenta poner paz tras el caos entre Yina Calderón y ‘La Diabla’ en el reality - crédito @lamansiondeluinny/IG

Mientras tanto, Karina García continúa posicionándose como una de las participantes más sólidas del formato y su liderazgo dentro del grupo y su carácter equilibrado la han mantenido en los primeros lugares de la competencia.

Además, ha expresado que las experiencias vividas en La Casa de los Famosos Colombia la ayudaron a fortalecerse emocionalmente, dejando claro que “esta vez no permitirá que nadie la pase por encima”, incluso, conociendo que las tensiones con Yina persisten, sobre todo después de que la empresaria recordara públicamente que fue ella quien recomendó a Karina para ingresar al reality.

Temas Relacionados

Yina CalderónLa diablaLa mansión de LuinnyKarina GarcíaPelea Yina Calderón y La DiablaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Fijada la fecha para la consulta que decidirá la autonomía de San Basilio de Palenque

Los habitantes del municipio participarán en una consulta popular para determinar si desean convertirse en un municipio autónomo, independiente del municipio Mahates

Fijada la fecha para la

Tomás Uribe, hijo del expresidente Uribe, apoyó el llamado de Germán Vargas Lleras: “Nos unimos o nos derrota el narco-comunismo”

“El comunismo llega para no irse jamás. Que lo digan en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, para solo referirme a Latinoamérica, tantas veces azotada por esta tragedia”, aseguró el líder político del partido Cambia Radical tras el resultado de la consulta del Pacto Histórico que dejó vencedor al senador Iván Cepeda

Tomás Uribe, hijo del expresidente

Gustavo Petro desafió a Estados Unidos y aseguró que viajará a Nueva York, aunque le retiraron la visa: “Así no quiera recibirme”

El mandatario colombiano anunció en una entrevista internacional que participará en el Consejo de Seguridad de la ONU e insistió en que las sanciones de Washington se deben a sus posiciones críticas sobre intervenciones extranjeras

Gustavo Petro desafió a Estados

Marbelle se enfureció con María José Pizarro por estar bailando durante una marcha: “Es feliz donde huele a m…”

La cantante colombiana expresó su descontento con la senadora del Pacto Histórico, que fue grabada compartiendo con allegados durante una movilización ciudadana en Bogotá

Marbelle se enfureció con María

El exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga habló de la frontera de Colombia y Venezuela: “Hoy solo es una zona de terror y zozobra”

El precandidato presidencial destacó la necesidad de fortalecer la frontera para el comercio legal y combatir la influencia de grupos armados que operan en dicha zona

El exgobernador del Meta Juan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Organización social denuncia aparición de

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

ENTRETENIMIENTO

Hermana de Karol G se

Hermana de Karol G se sometió a cirugía plástica para cambiar su apariencia: reveló los detalles en un video

Aida Victoria Merlano reveló detalles de lo que le dijo Juan David Tejada cuando terminaron su relación y por qué la dejó marcada

Reportan balacera en la casa donde se hospedaba Westcol en Cali: todo comenzó por un fan que burló la seguridad del streamer

Karina García se sinceró sobre sus inseguridades y sorprendió al mostrarse sin maquillaje en ‘La mansión de Luinny’

Así fue el concierto de Ryan Castro en Bogotá: el cantante dedicó emotivas palabras a sus fans y lanzó aviso con el que emocionó a muchos

Deportes

Jorge Carrascal sufrió lesión con

Jorge Carrascal sufrió lesión con Flamengo y se perdería la final de la Copa Libertadores: también sería baja en la selección Colombia

Cuál equipo ha llevado más hinchas a los partidos de la Liga BetPlay: vea el listado de asistencias

Egan Bernal y Nairo Quintana definieron quién es el mejor ciclista de la historia: no es colombiano

Juan Pablo Montoya eligió quién ganaría una definición entre Max Verstappen y Fernando Alonso en la Fórmula 1: “Podrías voltear la pregunta”

Así formarían Atlético Nacional y América de Cali para las semifinales de la Copa Colombia: se juega la ida en Medellín