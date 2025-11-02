Así fue la fuerte pelea que tuvo Yina Calderón con La diabla en ‘La mansión de Luinny’: Karina García se involucró

Yina Calderón y ‘La Diabla’ protagonizan la pelea más explosiva en La Mansión de Luinny - crédito @yinacalderontv/IG

El ambiente en La Mansión de Luinny vivió uno de sus momentos más tensos tras una fuerte pelea entre Yina Calderón y La Diabla, un altercado que escaló rápidamente y obligó a la producción del reality a intervenir para evitar consecuencias mayores.

La disputa, que inició en la cocina del programa, pasó de un intercambio verbal a un forcejeo con lanzamiento de objetos, dejando al descubierto la intensidad con la que conviven los participantes dentro del show.

Según se pudo ver en las grabaciones, el conflicto comenzó porque La Diabla empezó a tratarla de forma hostil sin motivo aparente a Yina Calderón cuando la colombiana estaba tocando una tambora junto a su compañero Axel.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Fue después de eso que Yina tomó la decisión de acercarse a su compañera para lanzarle una advertencia, mientras sostenía en sus manos un objeto perteneciente a La Diabla, lo que desató la ira de la misma.

Fuerte pelea entre Yina Calderón y La diabla en La mansión de Luinny - crédito @lamansiondeluinny/IG

“Si me sigues molestando y tratándome mal cuando no te he hecho absolutamente nada, me voy a meter con tu muñeco. Pilas, porque yo soy más atrevida que tú mil veces”, habría advertido Calderón, en referencia al muñeco “Chuky”, uno de los objetos más preciados de su contrincante, mientras se lo ritaba al piso.

La reacción de La Diabla no se hizo esperar y sin aviso camino hacia las habitaciones, allá buscó la ropa y accesorios de Calderón y respondió lanzándole al suelo todas sus pertenencias, asegurando que había cometido un error grave al tocar su muñeco.

Esto ocasionó que la tensión aumentara, ya que la empresaria de fajas volvió a tomar la figura de acción y exigió que le recogiera sus cosas, amenazando con cortar el cabello, mientras dormía si no lo hacía.

En medio del altercado, Yina gritó: “¿Por qué crees que me dicen villana? Estoy reloca, no te das cuenta. Debería darte miedo porque estoy loca”, una frase que encendió aún más los ánimos.

El muñeco “Chuky” desata la guerra entre Yina Calderón y ‘La Diabla’ en La Mansión de Luinny - crédito @lamansiondeluinny/IG

Durante la caótica escena, Karina García fue una de las primeras en reaccionar y tan pronto vio la situación les pidió calma, mientras indicaba: “No muchachas, no se pongan en esas, no vale la pena”, pero sosteniendo a La diabla para que no fue a contestar con la fuerza. Sin embargo, Calderón le pidió que no interviniera, afirmando que era un asunto entre ellas dos.

Pese a los intentos de mediación, las participantes continuaron con los insultos y forcejeos hasta que miembros del equipo de producción ingresaron al set para separarlas, pero solo uno de ellos logró recuperar el muñeco, mientras ambas mujeres seguían lanzándose advertencias.

Tras el incidente, Karina García volvió a acercarse a La Diabla para ofrecerle ayuda con la reparación del muñeco dañado durante la pelea, en un gesto que fue bien recibido por parte de los seguidores del programa.

El conflicto dejó huella en la convivencia, especialmente porque Yina Calderón aseguró que no le importaría ser expulsada del reality si continuaban las provocaciones.

Por su parte, La Diabla sostuvo que Yina buscaba generar polémica para ganar notoriedad dentro del programa, algo que Calderón negó categóricamente, asegurando que no necesitaba recurrir a conflictos para destacar.

Karina García intenta poner paz tras el caos entre Yina Calderón y ‘La Diabla’ en el reality - crédito @lamansiondeluinny/IG

Mientras tanto, Karina García continúa posicionándose como una de las participantes más sólidas del formato y su liderazgo dentro del grupo y su carácter equilibrado la han mantenido en los primeros lugares de la competencia.

Además, ha expresado que las experiencias vividas en La Casa de los Famosos Colombia la ayudaron a fortalecerse emocionalmente, dejando claro que “esta vez no permitirá que nadie la pase por encima”, incluso, conociendo que las tensiones con Yina persisten, sobre todo después de que la empresaria recordara públicamente que fue ella quien recomendó a Karina para ingresar al reality.