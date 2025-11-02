Colombia

Anuncian cambios en el pico y placa de Bogotá: impactará a conductores durante noviembre

Las autoridades de movilidad implementarán nuevas reglas para vehículos particulares y de servicio especial, con horarios y días específicos, en un esfuerzo por optimizar los desplazamientos y disminuir la congestión vial en la ciudad

Guardar
La restricción de pico y
La restricción de pico y placa para vehículos particulares rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., excluyendo fines de semana y festivos - crédito Secretaría de Movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) dio a conocer las nuevas disposiciones para el pico y placa en Bogotá durante noviembre de 2025, una medida clave para conductores de vehículos particulares y de servicio especial frente a la creciente dinámica urbana.

El control vehicular busca optimizar los tiempos de desplazamiento y reducir la congestión. En el caso de los vehículos particulares, la medida aplicará de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., excluyendo fines de semana y festivos. Su funcionamiento es sencillo:

  • Días impares: circulan los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Días pares: circulan los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Calendario detallado para noviembre de 2025

Semana del 3 al 9 de noviembre

  • Lunes festivo 3: aplica pico y placa regional
  • Martes 4: Placas 6, 7, 8, 9, 0
  • Miércoles 5: Placas 1, 2, 3, 4, 5
  • Jueves 6: Placas 6, 7, 8, 9, 0
  • Viernes 7: Placas 1, 2, 3, 4, 5
  • Sábado 8/domingo 9: no aplica la medida
Los días impares circulan vehículos
Los días impares circulan vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que los días pares lo hacen las terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 - crédito Colprensa

Semana del 10 al 16 de noviembre

  • Lunes 10: Placas 6, 7, 8, 9, 0
  • Martes 11: Placas 1, 2, 3, 4, 5
  • Miércoles 12: Placas 6, 7, 8, 9, 0
  • Jueves 13: Placas 1, 2, 3, 4, 5
  • Viernes 14: Placas 6, 7, 8, 9, 0
  • Sábado 15/domingo 16: no aplica la medida

Semana del 17 al 23 de noviembre

  • Lunes festivo 17: aplica pico y placa regional
  • Martes 18: Placas 6, 7, 8, 9, 0
  • Miércoles 19: Placas 1, 2, 3, 4, 5
  • Jueves 20: Placas 6, 7, 8, 9, 0
  • Viernes 21: Placas 1, 2, 3, 4, 5
  • Sábado 22/domingo 23: no aplica la medida

Semana del 24 al 30 de noviembre

  • Lunes 24: Placas 6, 7, 8, 9, 0
  • Martes 25: Placas 1, 2, 3, 4, 5
  • Miércoles 26: Placas 6, 7, 8, 9, 0
  • Jueves 27: Placas 1, 2, 3, 4, 5
  • Viernes 28: Placas 6, 7, 8, 9, 0
  • Sábado 29/domingo 30: no aplica la medida

Pico y placa regional

El pico y placa regional
El pico y placa regional se activa el último día de los puentes festivos y restringe el ingreso a Bogotá por los nueve corredores principales - crédito @ClaudiaDiazAco1 / X

El pico y placa regional se activa el último día de los puentes festivos o cuando así lo determine la Administración Distrital, restringiendo el ingreso a Bogotá por los nueve corredores principales:

  • 12:00 p. m. a 4:00 p. m.: ingreso permitido a vehículos con placas pares
  • 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: ingreso permitido a vehículos con placas impares

Pico y placa para servicio de transporte especial

La SDM también dio a conocer el calendario de restricciones para vehículos de transporte especial (automóviles, camionetas o camperos de cuatro pasajeros, excluyendo el conductor), vigente lunes a sábado de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Los domingos y festivos no aplica la restricción.

Calendario de pico y placa para transporte especial – noviembre 2025

Semana del 3 al 9 de noviembre

  • Lunes festivo 3: no aplica la medida
  • Martes 4: Placas 1-2-3-4-5-6-9-0
  • Miércoles 5: Placas 1-2-3-4-5-6-7-8
  • Jueves 6: Placas 3-4-5-6-7-8-9-0
  • Viernes 7: Placas 1-2-5-6-7-8-9-0
  • Sábado 8: Placas 1-2-3-4-7-8-9-0
  • Domingo 9: no aplica la medida

Semana del 10 al 16 de noviembre

  • Lunes 10: placas 1-2-3-4-5-6-9-0
  • Martes 11: placas 1-2-3-4-5-6-7-8
  • Miércoles 12: placas 3-4-5-6-7-8-9-0
  • Jueves 13: placas 1-2-5-6-7-8-9-0
  • Viernes 14: placas 1-2-3-4-7-8-9-0
  • Sábado 15: placas 1-2-3-4-5-6-9-0
  • Domingo 16: no aplica la medida
El calendario de pico y
El calendario de pico y placa para transporte especial en Bogotá aplica de lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., con excepciones los domingos y festivos - crédito Colprensa

Semana del 17 al 23 de noviembre

  • Lunes festivo 17: no aplica la medida
  • Martes 18: Placas 3-4-5-6-7-8-9-0
  • Miércoles 19: Placas 1-2-5-6-7-8-9-0
  • Jueves 20: Placas 1-2-3-4-7-8-9-0
  • Viernes 21: Placas 1-2-3-4-5-6-9-0
  • Sábado 22: Placas 1-2-3-4-5-6-7-8
  • Domingo 23: no aplica la medida

Semana del 24 al 30 de noviembre

  • Lunes 24: placas 3-4-5-6-7-8-9-0
  • Martes 25: placas 1-2-5-6-7-8-9-0
  • Miércoles 26: placas 1-2-3-4-7-8-9-0
  • Jueves 27: placas 1-2-3-4-5-6-9-0
  • Viernes 28: placas 1-2-3-4-5-6-7-8
  • Sábado 29: placas 3-4-5-6-7-8-9-0
  • Domingo 30: no aplica la medida

La invitación desde la Secretaría Distrital de Movilidad es a planear los viajes según este calendario, cumplir con la restricción y sumarse a la transformación positiva que vive Bogotá, priorizando la movilidad sostenible y responsable en todos los actores viales.

Temas Relacionados

Pico y placa Secretaría Distrital de Movilidad Vehículos particulares Movilidad urbana Transporte especial Congestión vehicular Corredores principalesMovilidad BogotáColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Él es Juan Carlos Suárez, principal sospechoso del crimen de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, la noche de Halloween

El hombre fue detenido tras el fallecimiento del joven de 20 años, que murió luego de una brutal agresión a la salida de una fiesta en Bogotá, según la Fiscalía General de la Nación

Él es Juan Carlos Suárez,

Concejal fue asesinado a tiros en La Guajira tras discusión política: también murió el sobrino de un alcalde que intentó vengar el crimen

El violento hecho ocurrió en el municipio de Distracción; durante los acontecimientos, un uniformado de la Policía Nacional también resultó gravemente herido

Concejal fue asesinado a tiros

La Toxi Costeña se volvió a someter a una cirugía estética y presumió sus avances en redes sociales

La creadora de contenido recibió tanto mensajes de apoyo como críticas sobre su decisión de mejorar su apariencia física

La Toxi Costeña se volvió

Captura de ‘el Viejo’ alimentó dudas sobre caso Miguel Uribe: columnista insistió en nexos de ‘Fito’ y Nicolás Maduro, y habló de visita de Petro a Manta

La operación involucraría a figuras de alto perfil y expuso la complejidad de las alianzas criminales en la región, que, según un reconocido periodista, ameritan una investigación, incluso, de la presencia del presidente de la República en suelo ecuatoriano

Captura de ‘el Viejo’ alimentó

Alias el Veneco pidió perdón a familiares de Miguel Uribe y se comprometió a delatar a los autores intelectuales del atentado

El condenado se comprometió a colaborar con la Fiscalía para identificar a los responsables intelectuales del acto en contra de la vida del precandidato presidencial

Alias el Veneco pidió perdón
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Organización social denuncia aparición de

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

ENTRETENIMIENTO

La Toxi Costeña se volvió

La Toxi Costeña se volvió a someter a una cirugía estética y presumió sus avances en redes sociales

Hermana de Karol G se sometió a cirugía plástica para cambiar su apariencia: reveló los detalles en un video

Así fue la fuerte pelea que tuvo Yina Calderón con La diabla en ‘La mansión de Luinny’: Karina García se involucró

Aida Victoria Merlano reveló detalles de lo que le dijo Juan David Tejada cuando terminaron su relación y por qué la dejó marcada

Reportan balacera en la casa donde se hospedaba Westcol en Cali: todo comenzó por un fan que burló la seguridad del streamer

Deportes

Jhon Jader Durán marcó en

Jhon Jader Durán marcó en la victoria de Fenerbache ante Besiktas: perdián 2-0

Jorge Carrascal sufrió lesión con Flamengo y se perdería la final de la Copa Libertadores: también sería baja en la selección Colombia

Cuál equipo ha llevado más hinchas a los partidos de la Liga BetPlay: vea el listado de asistencias

Egan Bernal y Nairo Quintana definieron quién es el mejor ciclista de la historia: no es colombiano

Juan Pablo Montoya eligió quién ganaría una definición entre Max Verstappen y Fernando Alonso en la Fórmula 1: “Podrías voltear la pregunta”