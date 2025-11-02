Anuncian cambios en el pico y placa de Bogotá: impactará a conductores durante noviembre

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) dio a conocer las nuevas disposiciones para el pico y placa en Bogotá durante noviembre de 2025, una medida clave para conductores de vehículos particulares y de servicio especial frente a la creciente dinámica urbana.
El control vehicular busca optimizar los tiempos de desplazamiento y reducir la congestión. En el caso de los vehículos particulares, la medida aplicará de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., excluyendo fines de semana y festivos. Su funcionamiento es sencillo:
- Días impares: circulan los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Días pares: circulan los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Calendario detallado para noviembre de 2025
Semana del 3 al 9 de noviembre
- Lunes festivo 3: aplica pico y placa regional
- Martes 4: Placas 6, 7, 8, 9, 0
- Miércoles 5: Placas 1, 2, 3, 4, 5
- Jueves 6: Placas 6, 7, 8, 9, 0
- Viernes 7: Placas 1, 2, 3, 4, 5
- Sábado 8/domingo 9: no aplica la medida
Semana del 10 al 16 de noviembre
- Lunes 10: Placas 6, 7, 8, 9, 0
- Martes 11: Placas 1, 2, 3, 4, 5
- Miércoles 12: Placas 6, 7, 8, 9, 0
- Jueves 13: Placas 1, 2, 3, 4, 5
- Viernes 14: Placas 6, 7, 8, 9, 0
- Sábado 15/domingo 16: no aplica la medida
Semana del 17 al 23 de noviembre
- Lunes festivo 17: aplica pico y placa regional
- Martes 18: Placas 6, 7, 8, 9, 0
- Miércoles 19: Placas 1, 2, 3, 4, 5
- Jueves 20: Placas 6, 7, 8, 9, 0
- Viernes 21: Placas 1, 2, 3, 4, 5
- Sábado 22/domingo 23: no aplica la medida
Semana del 24 al 30 de noviembre
- Lunes 24: Placas 6, 7, 8, 9, 0
- Martes 25: Placas 1, 2, 3, 4, 5
- Miércoles 26: Placas 6, 7, 8, 9, 0
- Jueves 27: Placas 1, 2, 3, 4, 5
- Viernes 28: Placas 6, 7, 8, 9, 0
- Sábado 29/domingo 30: no aplica la medida
Pico y placa regional
El pico y placa regional se activa el último día de los puentes festivos o cuando así lo determine la Administración Distrital, restringiendo el ingreso a Bogotá por los nueve corredores principales:
- 12:00 p. m. a 4:00 p. m.: ingreso permitido a vehículos con placas pares
- 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: ingreso permitido a vehículos con placas impares
Pico y placa para servicio de transporte especial
La SDM también dio a conocer el calendario de restricciones para vehículos de transporte especial (automóviles, camionetas o camperos de cuatro pasajeros, excluyendo el conductor), vigente lunes a sábado de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Los domingos y festivos no aplica la restricción.
Calendario de pico y placa para transporte especial – noviembre 2025
Semana del 3 al 9 de noviembre
- Lunes festivo 3: no aplica la medida
- Martes 4: Placas 1-2-3-4-5-6-9-0
- Miércoles 5: Placas 1-2-3-4-5-6-7-8
- Jueves 6: Placas 3-4-5-6-7-8-9-0
- Viernes 7: Placas 1-2-5-6-7-8-9-0
- Sábado 8: Placas 1-2-3-4-7-8-9-0
- Domingo 9: no aplica la medida
Semana del 10 al 16 de noviembre
- Lunes 10: placas 1-2-3-4-5-6-9-0
- Martes 11: placas 1-2-3-4-5-6-7-8
- Miércoles 12: placas 3-4-5-6-7-8-9-0
- Jueves 13: placas 1-2-5-6-7-8-9-0
- Viernes 14: placas 1-2-3-4-7-8-9-0
- Sábado 15: placas 1-2-3-4-5-6-9-0
- Domingo 16: no aplica la medida
Semana del 17 al 23 de noviembre
- Lunes festivo 17: no aplica la medida
- Martes 18: Placas 3-4-5-6-7-8-9-0
- Miércoles 19: Placas 1-2-5-6-7-8-9-0
- Jueves 20: Placas 1-2-3-4-7-8-9-0
- Viernes 21: Placas 1-2-3-4-5-6-9-0
- Sábado 22: Placas 1-2-3-4-5-6-7-8
- Domingo 23: no aplica la medida
Semana del 24 al 30 de noviembre
- Lunes 24: placas 3-4-5-6-7-8-9-0
- Martes 25: placas 1-2-5-6-7-8-9-0
- Miércoles 26: placas 1-2-3-4-7-8-9-0
- Jueves 27: placas 1-2-3-4-5-6-9-0
- Viernes 28: placas 1-2-3-4-5-6-7-8
- Sábado 29: placas 3-4-5-6-7-8-9-0
- Domingo 30: no aplica la medida
La invitación desde la Secretaría Distrital de Movilidad es a planear los viajes según este calendario, cumplir con la restricción y sumarse a la transformación positiva que vive Bogotá, priorizando la movilidad sostenible y responsable en todos los actores viales.