Anuncian cambios en el pico y placa de Bogotá: impactará a conductores durante noviembre

La restricción de pico y placa para vehículos particulares rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., excluyendo fines de semana y festivos - crédito Secretaría de Movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) dio a conocer las nuevas disposiciones para el pico y placa en Bogotá durante noviembre de 2025, una medida clave para conductores de vehículos particulares y de servicio especial frente a la creciente dinámica urbana.

El control vehicular busca optimizar los tiempos de desplazamiento y reducir la congestión. En el caso de los vehículos particulares, la medida aplicará de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., excluyendo fines de semana y festivos. Su funcionamiento es sencillo:

Días impares: circulan los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Días pares: circulan los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Calendario detallado para noviembre de 2025

Semana del 3 al 9 de noviembre

Lunes festivo 3: aplica pico y placa regional

Martes 4: Placas 6, 7, 8, 9, 0

Miércoles 5: Placas 1, 2, 3, 4, 5

Jueves 6: Placas 6, 7, 8, 9, 0

Viernes 7: Placas 1, 2, 3, 4, 5

Sábado 8/domingo 9: no aplica la medida

Los días impares circulan vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que los días pares lo hacen las terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 - crédito Colprensa

Semana del 10 al 16 de noviembre

Lunes 10: Placas 6, 7, 8, 9, 0

Martes 11: Placas 1, 2, 3, 4, 5

Miércoles 12: Placas 6, 7, 8, 9, 0

Jueves 13: Placas 1, 2, 3, 4, 5

Viernes 14: Placas 6, 7, 8, 9, 0

Sábado 15/domingo 16: no aplica la medida

Semana del 17 al 23 de noviembre

Lunes festivo 17: aplica pico y placa regional

Martes 18: Placas 6, 7, 8, 9, 0

Miércoles 19: Placas 1, 2, 3, 4, 5

Jueves 20: Placas 6, 7, 8, 9, 0

Viernes 21: Placas 1, 2, 3, 4, 5

Sábado 22/domingo 23: no aplica la medida

Semana del 24 al 30 de noviembre

Lunes 24: Placas 6, 7, 8, 9, 0

Martes 25: Placas 1, 2, 3, 4, 5

Miércoles 26: Placas 6, 7, 8, 9, 0

Jueves 27: Placas 1, 2, 3, 4, 5

Viernes 28: Placas 6, 7, 8, 9, 0

Sábado 29/domingo 30: no aplica la medida

Pico y placa regional

El pico y placa regional se activa el último día de los puentes festivos y restringe el ingreso a Bogotá por los nueve corredores principales - crédito @ClaudiaDiazAco1 / X

El pico y placa regional se activa el último día de los puentes festivos o cuando así lo determine la Administración Distrital, restringiendo el ingreso a Bogotá por los nueve corredores principales:

12:00 p. m. a 4:00 p. m.: ingreso permitido a vehículos con placas pares

4:00 p. m. a 8:00 p. m.: ingreso permitido a vehículos con placas impares

Pico y placa para servicio de transporte especial

La SDM también dio a conocer el calendario de restricciones para vehículos de transporte especial (automóviles, camionetas o camperos de cuatro pasajeros, excluyendo el conductor), vigente lunes a sábado de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Los domingos y festivos no aplica la restricción.

Calendario de pico y placa para transporte especial – noviembre 2025

Semana del 3 al 9 de noviembre

Lunes festivo 3: no aplica la medida

Martes 4: Placas 1-2-3-4-5-6-9-0

Miércoles 5: Placas 1-2-3-4-5-6-7-8

Jueves 6: Placas 3-4-5-6-7-8-9-0

Viernes 7: Placas 1-2-5-6-7-8-9-0

Sábado 8: Placas 1-2-3-4-7-8-9-0

Domingo 9: no aplica la medida

Semana del 10 al 16 de noviembre

Lunes 10: placas 1-2-3-4-5-6-9-0

Martes 11: placas 1-2-3-4-5-6-7-8

Miércoles 12: placas 3-4-5-6-7-8-9-0

Jueves 13: placas 1-2-5-6-7-8-9-0

Viernes 14: placas 1-2-3-4-7-8-9-0

Sábado 15: placas 1-2-3-4-5-6-9-0

Domingo 16: no aplica la medida

El calendario de pico y placa para transporte especial en Bogotá aplica de lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., con excepciones los domingos y festivos - crédito Colprensa

Semana del 17 al 23 de noviembre

Lunes festivo 17 : no aplica la medida

Martes 18: Placas 3-4-5-6-7-8-9-0

Miércoles 19: Placas 1-2-5-6-7-8-9-0

Jueves 20: Placas 1-2-3-4-7-8-9-0

Viernes 21: Placas 1-2-3-4-5-6-9-0

Sábado 22: Placas 1-2-3-4-5-6-7-8

Domingo 23: no aplica la medida

Semana del 24 al 30 de noviembre

Lunes 24: placas 3-4-5-6-7-8-9-0

Martes 25: placas 1-2-5-6-7-8-9-0

Miércoles 26: placas 1-2-3-4-7-8-9-0

Jueves 27: placas 1-2-3-4-5-6-9-0

Viernes 28: placas 1-2-3-4-5-6-7-8

Sábado 29: placas 3-4-5-6-7-8-9-0

Domingo 30: no aplica la medida

La invitación desde la Secretaría Distrital de Movilidad es a planear los viajes según este calendario, cumplir con la restricción y sumarse a la transformación positiva que vive Bogotá, priorizando la movilidad sostenible y responsable en todos los actores viales.