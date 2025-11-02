Álvaro Uribe insistió en reconstruir la cooperación con Israel de cara a las elecciones 2026 y propuso revivir el Plan Colombia

El expresidente recordó los logros del Plan Colombia y su relevancia en la cooperación con Estados Unidos, insistiendo en su recuperación - crédito @AlvaroUribeVel/X

Durante una reunión política en el Club Comfaboy de Tunja (Boyacá), el expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, abordó con firmeza la necesidad de replantear la política de seguridad y las relaciones internacionales de Colombia.

En su intervención, el 1 de noviembre, Uribe se refirió a la importancia de recuperar apoyos estratégicos y fortalecer la cooperación con aliados como Estados Unidos e Israel, mientras mantuvo un énfasis claro en que la búsqueda de seguridad no debe comprometer los esfuerzos de paz en el país.

Uribe inició su intervención con una visión clara sobre la urgencia de actuar de inmediato: “Que el primer día que llegue sabiendo lo que va a hacer y que llegue a ejecutar de inmediato”. Con estas palabras, señaló que la seguridad nacional requiere decisiones firmes y la reconstrucción de acuerdos internacionales que, según él, fueron olvidados o desatendidos.

Durante un encuentro en Tunja, Álvaro Uribe destacó la urgencia de replantear la política de seguridad y las relaciones internacionales de Colombia - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Uribe propone nuevo Plan Colombia y alianzas estratégicas

El expresidente rememoró los beneficios que trajo el Plan Colombia y cómo su implementación fue resultado de negociaciones con diferentes administraciones estadounidenses.

“Tenemos que replantear las relaciones con los Estados Unidos, tener un nuevo Plan Colombia. El Plan Colombia ayudó mucho. Lo hizo el presidente Pastrana y lo aproveché yo”, afirmó, al recordar la firma del acuerdo y su importancia en la cooperación bilateral.

El líder del Centro Democrático explicó que la negociación de aquel acuerdo implicó un esfuerzo conjunto y un respaldo económico significativo: “Y se firmó, yo lo recordaba con la doctora Cristina esta mañana. Se firmó el segundo Plan Colombia. Y quedó bien, porque se empezó a negociar con el presidente republicano George W. Bush, y se terminó la negociación y se firmó con el presidente demócrata, presidente (Barack) Obama”.

Uribe señaló que Israel sigue siendo un aliado clave en defensa y aviación, pese a la interrupción diplomática desde mayo de 2024. - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/efe

Esta es la razón de una ruptura diplomática con Israel

El expresidente Álvaro Uribe vinculó la necesidad de recuperar estas alianzas con la cooperación militar de Israel, país con el que Colombia mantiene vínculos estratégicos pese a la interrupción diplomática desde mayo de 2024, en el Gobierno de Gustavo Petro.

Cabe destacar que, desde el 2 de mayo de 2024, el gobierno de Gustavo Petro y el Estado de Israel tienen relaciones diplomáticas interrumpidas por cuenta de las polémicas posturas del mandatario colombiano, quien casi a título personal rompió relaciones con uno de los aliados históricos de Colombia.

Aunque Petro ha asegurado que se opone a la ofensiva iniciada por Israel en la Franja de Gaza —una región utilizada por el grupo terrorista palestino Hamas para organizar un entramado criminal en el que emplean escuelas y hospitales como escudos humanos—, hasta ahora no ha condenado la masacre perpetrada por este grupo extremista contra más de 1.200 civiles en Israel el 7 de octubre de 2023, un día sagrado para la comunidad judía.

Frente a esto, la cooperación militar, algunos acuerdos estratégicos y las relaciones diplomáticos se vieron afectados, pues el Gobierno colombiano es un crítico con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; por eso, el exmandatario Uribe señaló que contar con aliados en defensa y aviación es crucial para fortalecer la seguridad nacional, aclarando que esto no implica fomentar la violencia.

El presidente Gustavo Petro mantiene una relación tensa con Israel, luego de la guerra que hubo en Medio Oriente - crédito Presidencia

Expresidente habló sobre la importancia de decisiones inmediatas en seguridad

Al mismo tiempo, Uribe defendió la coexistencia entre seguridad y paz: “¿Quién más que nosotros quiere la paz? En el Gobierno mío se desmovilizaron 53.000. A mí me regañan que porque Fabio (Valencia) estaba conversando con las Farc, pero nosotros queremos, pensamos que la seguridad no se excluye con la paz. Lo que pasa es que si no hay seguridad, los violentos le toman el pelo a la paz”.

Con estas declaraciones, el exmandatario dejó claro que su visión política se centra en un fortalecimiento integral de la seguridad colombiana, mediante la recuperación de acuerdos internacionales estratégicos y el mantenimiento de la paz interna.

La reconstrucción de la cooperación con Estados Unidos e Israel aparece como un pilar de su agenda política y una apuesta para garantizar que los esfuerzos de seguridad y paz sean complementarios y sostenibles.

Uribe espera que alguno de sus aspirantes internos del Centro Democrático sea candidato presidencial en 2026, priorizando la paz y la prudencia - crédito Luisa González/Colprensa

De esta manera, el expresidente espera que alguno de sus aspirantes internos del Centro Democrático —Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Andrés Guerra o Miguel Uribe Londoño— se convierta en candidato presidencial para las elecciones de 2026, teniendo como base la paz, pero con prudencia, y especialmente enfocándose en restablecer las relaciones con el aliado Israel.