Abelardo de la Espriella se refirió a la polémica de ‘Miss Bala’, la ex señorita Antioquia Laura Gallego: “Quieren fusilar a joven que cometió un error”

crédito @lauragallegosoliss/IG

Tras las publicaciones de la ex Señorita Antioquia, Laura Solís Gallego, en sus redes sociales —donde compartió un reto preguntando a los precandidatos presidenciales Abelardo de la Espriella y Santiago Botero Jaramillo, en un escenario hipotético en un desierto, a quién dispararían si soltaran a correr a Daniel Quintero (también precandidato y exalcalde de Medellín) y a Gustavo Petro (presidente)—, se conoció una reacción de apoyo a la creadora de contenido y abogada de profesión.

En este caso, y sumada a la publicación que hizo el exsenador petrista Gustavo Bolívar pidiendo que solo le sacaran “tarjeta amarilla” a Gallego y que no se siguiera fomentando lo que él denominó como una “cultura de la cancelación”, ahora Abelardo de la Espriella —uno de los que aparecen en las grabaciones que le valieron a Gallego presentar su renuncia al Concurso Nacional de la Belleza— salió a defenderla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La misma reina e influencer, en la leyenda que acompaña el video que se volvió polémico, le pregunta a De la Espriella: “¿Bala para Petro o para Daniel Quintero?”, a lo que su exjefe (como ella misma aclaró, pues trabajó como abogado en la firma del ahora precandidato) respondió: “No, hombre, esos tipos no valen ni una bala. Que les caiga la justicia”.

La entrevista se difundió en redes el 31 de octubre de 2025, varios días después del anuncio de la renuncia de la ex señorita Antioquia, Laura Gallego Solís - crédito elultraderechista/IG

A raíz de todo lo anterior, y en uno de los fragmentos de una entrevista difundida en su cuenta de Instagram por el medio El Ultra Derechista, el precandidato presidencial respondió: “A mí no me gustó la pregunta. La respondí con toda la delicadeza y todo el cariño porque se trata de una mujer y yo soy muy cuidadoso con ellas”.

Siguiendo con su argumento, el abogado cordobés añadió: “Si un hombre me hubiese hecho esa pregunta, le habría respondido: ‘hay que cuidar el lenguaje’. Pero creo que también están exagerando, ¿no? Es decir, quieren fusilar a una joven que cometió un error, pero aplauden a criminales de lesa humanidad que están en el Congreso de la República con curules regaladas, los miembros de las Farc”.

La posición de De la Espriella dejó, de paso, a la vista su visión sobre lo que ocurre en el país y sobre la tensa relación diplomática que mantiene el gobierno de Gustavo Petro con su par de Estados Unidos, Donald Trump.

crédito @elultraderechista/IG

“Les parece que Laura es una criminal en potencia, pero Petro, que está incluido en la Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU.) y es considerado por el Gobierno estadounidense un narcotraficante —porque así lo dijo el presidente Donald Trump—, les parece un gran líder intergaláctico”, expuso el precandidato presidencial.

Al final, su respuesta concluyó señalando que “esto está siendo aprovechado con fines políticos (la polémica de ‘Miss Bala’, apodo que la misma Gallego reveló que le pusieron algunos de sus seguidores), pero, al final del día, sí creo que hay que cuidar el lenguaje en una situación tan polarizante como la que vive Colombia hoy”.