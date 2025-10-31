Colombia

Terminó la reunión entre Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria: estos fueron los detalles del encuentro de cara a las elecciones de 2026

El expresidente Uribe ofreció algunos detalles de la reunión política en sus redes sociales: ambos expresidentes “queremos laborar por el futuro de Colombia”

El expresidente Uribe aclaró la
El expresidente Uribe aclaró la posibilidad de una coalición de cara a las presidenciales del 2026 - crédito redes sociales/X

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reveló que culminó su reunión con su homólogo César Gaviria Trujillo, para buscar puntos de unión en las estrategias políticas que adelantan el Centro Democrático y el Partido Liberal frente a las cada vez más cercanas elecciones presidenciales de 2026.

Según un mensaje publicado por Uribe Vélez en sus redes sociales, ambos líderes exploraron posibles alianzas partidistas, mientras sus movimientos definen candidaturas y estrategias.

Uribe señaló, en ese mensaje, que acudió al encuentro acompañado por Gabriel Vallejo, director de su colectividad, y en medio de un proceso interno donde el Centro Democrático baraja los nombres de los senadores Andrés Guerra, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Miguel Uribe Londoño como potenciales aspirantes a la presidencia.

El objetivo del diálogo sería abrir un canal de cooperación que impacte el futuro político del país.

Sin embargo, ya están saliendo los pronunciamientos más recientes. El primero, por parte de Uribe Vélez.

Nosotros queremos construir, colaborar en la construcción de una gran coalición de base democrática, incluyendo, desde Abelardo hasta el doctor Fajardo”, dijo Álvaro Uribe en una rueda de prensa realizada apenas culminó el encuentro en Llanogrande, Antioquia.

