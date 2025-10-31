Colombia

Puentes de noviembre: los destinos preferidos por los colombianos para aprovechar el descanso y viajar dentro del país

Los colombianos ya preparan sus maletas para los puentes de noviembre, una temporada marcada por el clima ideal, las promociones de última hora y el deseo de desconectarse antes de las vacaciones de fin de año

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
Las búsquedas de alojamiento en
Las búsquedas de alojamiento en Colombia aumentan en noviembre por los dos puentes festivos y el clima favorable - crédito iStock

La llegada de noviembre suele activar las ganas de salir de la rutina. Dos puentes seguidos, clima amable en buena parte del país y tarifas que empiezan a moverse antes de las vacaciones de fin de año conforman una mezcla irresistible para quienes buscan una escapada breve. En ese contexto, un análisis de Booking.com encendió el interés al mostrar hacia dónde apuntan las búsquedas de alojamiento de los colombianos durante las primeras semanas del mes.

El estudio, realizado entre el 1 y el 15 de octubre, confirma algo que ya se había visto en temporadas anteriores, los destinos que combinan sol, playa y una propuesta cultural o gastronómica vigorosa siguen ganando terreno. Sin embargo, el orden de preferencias cambió este año, sobre todo en el primer fin de semana festivo.

Los colombianos prefieren escapadas cortas
Los colombianos prefieren escapadas cortas que combinan descanso, gastronomía local y actividades auténticas, según Booking.com - crédito Europa Press

Primer puente: 31 de octubre al 3 de noviembre

Aunque las playas suelen llevarse los titulares, la ciudad que más crece en búsquedas para este primer puente es Medellín. El incremento alcanzó el 29% frente al año anterior. La capital antioqueña mantiene una oferta diversa que convence a perfiles muy distintos de viajeros, quienes llegan atraídos por el Pueblito Paisa, quienes buscan conciertos o encuentros culturales, y quienes simplemente quieren disfrutar del ambiente nocturno en El Poblado.

Bogotá ocupa el segundo lugar, con un aumento del 24%. La capital aparece bien posicionada por su agenda urbana y una escena gastronómica que no para de renovarse. Museos, teatros y ferias coinciden con un circuito de restaurantes que, cada fin de semana, atrae a más visitantes de otras regiones.

El ranking del primer puente se completa con tres destinos de mar: Cartagena, Santa Marta y San Andrés. Aunque Cartagena conserva su lugar entre los favoritos, las cifras revelan un mayor dinamismo en Santa Marta —que registra un crecimiento del 42%— y, sobre todo, en San Andrés, donde las búsquedas se dispararon un 46 %. La lectura más clara es que las escapadas frente al mar siguen siendo prioridad, especialmente para quienes viajan en grupo o familia y buscan desconexión total.

Medellín lidera el crecimiento de
Medellín lidera el crecimiento de interés turístico con un 29% más de búsquedas para el primer puente de noviembre - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Segundo puente: 14 al 17 de noviembre

Si el primer fin de semana ofrecía un equilibrio entre ciudad y mar, el segundo se decanta con fuerza por los destinos playeros. San Andrés se coloca al frente con un sorprendente 93 % de aumento en búsquedas respecto al mismo periodo del año pasado. El dato sugiere que, en noviembre, la isla se posiciona como la alternativa predilecta para quienes quieren días de playa sin grandes desplazamientos internacionales.

Medellín vuelve a figurar, esta vez en segundo lugar, con un significativo 86% de crecimiento. Su éxito para ambos puentes muestra que la ciudad se ha consolidado como un destino de escapadas cortas, incluso para quienes viven en otras capitales. Tras ella aparece Bogotá, con un 65% más de búsquedas. La capital se mantiene en el podio gracias a la amplia oferta de planes urbanos, desde recorridos patrimoniales hasta experiencias gastronómicas fuera de los corredores tradicionales.

San Andrés registra un incremento
San Andrés registra un incremento del 93% en búsquedas para el segundo puente, consolidándose como destino playero favorito - crédito Pipo Jackman

Cartagena, aunque fuera del top tres en este segundo puente, no pierde relevancia, presenta un aumento del 56% en búsquedas, un indicador de que sigue siendo uno de los destinos más sólidos del país. Santa Marta cierra el listado con un repunte del 22%, impulsada por quienes buscan naturaleza, playas menos concurridas y la posibilidad de escaparse rápidamente desde otras ciudades del Caribe.

Más allá de los números, el informe deja una tendencia clara, los colombianos están prefiriendo viajes breves que combinan descanso, comida local y actividades auténticas. Las búsquedas muestran planes de fin de semana que privilegian el ritmo tranquilo, los recorridos cortos y el descubrimiento espontáneo.

En este panorama, Medellín, Bogotá, Cartagena, Santa Marta y San Andrés aparecen como los protagonistas del mes, cada uno con un perfil distinto pero igualmente atractivo. Las cifras de Booking.com también sugerirían una ventaja para quienes reservan con anticipación, especialmente en los destinos de sol y playa donde la demanda sube a doble dígito.

Temas Relacionados

FestivosTurismoMedellínCartagenaSan AndresViajes en ColombiaDestinos en ColombiaColombia-NoticiasColombia-Viajes

Más Noticias

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

En el pódcast Conducta Delictiva, Caroline Mejía narró como estuvo involucrada en el proceso judicial del crimen

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y

Halloween 2025: artistas colombianos encendieron la noche más esperada del año con disfraces llamativos

A pocas horas de la ‘Noche de Brujas’, las celebridades dan muestra de creatividad y humor con atuendos que ya marcan tendencia en el país

Halloween 2025: artistas colombianos encendieron

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores: este será el colombiano que buscará el título

Un cafetero hará parte de la definición del título en Lima, que nuevamente será entre clubes brasileños y que prometen dar espectáculo por el nivel de sus plantillas

Palmeiras y Flamengo jugarán la

Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers: hora y dónde ver en Colombia el juego 6 de la Serie Mundial 2025

La novena canadiense tiene una oportunidad invaluable para alcanzar su primera consagración en el Clásico de Otoño en 35 años

Toronto Blue Jays vs. Los

Así se desarrolló el paro de moteros en Bogotá: Carlos Fernando Galán se pronunció al cierre de la jornada

Según lo dispuesto en el Decreto Distrital 528 de 2025, estas medidas buscan prevenir incidentes de seguridad vial y desórdenes urbanos durante el fin de semana festivo

Así se desarrolló el paro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

Abatido alias Místico, cabecilla del Clan del Golfo, en operación del Ejército en Abriaquí, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Halloween 2025: artistas colombianos encendieron

Halloween 2025: artistas colombianos encendieron la noche más esperada del año con disfraces llamativos

Linda Palma conmovió con emotivo testimonio sobre su enfermedad y la fe que la impulsó a seguir adelante

Marlon Solórzano confirmó el fin de su relación con la rusa Yana Karpova y aclaró si volvería con Karina García: “Estoy soltero, ¿por qué no?"

Karol G reveló que estuvo a punto de rechazar la invitación para cantar con Andrea Bocelli en el Vaticano: “Estaba supernerviosa”

Amparo Grisales volvió a encender las redes por reflexión sobre la edad: “Los que celebran son los que se restan años”

Deportes

Palmeiras y Flamengo jugarán la

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores: este será el colombiano que buscará el título

Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers: hora y dónde ver en Colombia el juego 6 de la Serie Mundial 2025

Rafael Dudamel tendría todo listo para ser nuevo técnico de equipo de la Liga BetPlay: de cuál se trata

El colapso del Deportivo Pereira: gerente del equipo explicó las razones de la crisis económica

La fotografía viral de Jorge Carrascal junto a una leyenda brasileña luego de clasificar a la final de la Copa Libertadores: “Bestia del fútbol”