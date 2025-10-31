Plan Éxodo y Retorno y Pico y placa regional: anuncian controles de movilidad en Cundinamarca y Bogotá para el puente festivo

El operativo de movilidad cuenta con coordinación entre agentes de tránsito, Policía de Tránsito, concesionarios viales y organismos de socorro para garantizar la seguridad vial - crédito Gobernación de Cundinamarca

La Secretaría de Movilidad de Cundinamarca anunció el despliegue de su plan operativo y de prevención vial para el Puente Festivo del Día de Todos los Santos, una de las temporadas de mayor movilidad del año en el departamento.

Según cifras oficiales, se espera el tránsito de alrededor de 1,8 millones de vehículos por los peajes, un flujo significativo impulsado tanto por el descanso de fin de semana como por el desarrollo de fiestas y actividades de Halloween en la región.

El Plan Éxodo y el Plan Retorno establecen contraflujos, reversibles y habilitación de carriles adicionales en corredores clave como la Autopista Sur y la vía Bogotá-Girardot - crédito Gobernación de Cundinamarca

El secretario de Movilidad Contemporánea, Diego Jiménez Vargas, enfatizó la importancia de la corresponsabilidad ciudadana, sobre todo porque la celebración coincide con caravanas de moteros disfrazados y eventos en al menos nueve municipios.

“Este puente festivo coincide con celebraciones de Halloween en la que se realizan caravanas de moteros disfrazados en la Sabana, y eventos en al menos nueve municipios, por eso la meta es ‘Cero sustos en la vía’. Asegúrese de que su disfraz incluye casco para su seguridad, si va a conducir evite el consumo de alcohol y las maniobras temerarias que pongan en riesgo la vida de los demás. Su cuidado y precaución salvan vidas”, puntualizó Jiménez.

El operativo movilizará a los agentes de tránsito y tendrá coordinación permanente con la Policía de Tránsito, concesionarios viales, alcaldías municipales y organismos de socorro, para garantizar seguridad y atención oportuna frente a cualquier eventualidad en los corredores de mayor flujo hacia destinos turísticos y festividades.

La Secretaría de Movilidad Contemporánea implementa un plan operativo especial para el Puente Festivo del Día de Todos los Santos, con 1,8 millones de vehículos previstos en tránsito - crédito Gobernación de Cundinamarca

Plan Éxodo y Plan Retorno

31 de octubre y 1 de noviembre (Plan Éxodo):

Regulación de tráfico con pare y siga y contraflujos entre La Mesa (km 66+300) y La Vara (km 85+000), en sentido Bogotá–Girardot.

Habilitación de un tercer carril en la Autopista Sur – Soacha para mejorar el flujo vehicular.

Lunes 3 de noviembre (Plan Retorno):

Reversible continuo desde Apulo (K32+000) hasta Mosquera (Puente Balsillas K113+000), de 10:00 a. m. a 11:59 p. m.

Reversible adicional desde avenida Canoas hasta avenida San Marón (Soacha), entre 4:00 p. m. y 8:00 p. m.

Restricciones para vehículos de carga

Las restricciones para vehículos de carga superiores a 3.4 toneladas aplican en los corredores Chía-Mosquera-La Mesa-Girardot y ramales, con horarios específicos durante el puente festivo - crédito Colprensa

Para vehículos con capacidad igual o superior a 3.4 toneladas en los corredores Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot y el ramal a Soacha:

Viernes 31 de octubre: 3:00 p. m. – 11:00 p. m.

Sábado 1 de noviembre: 6:00 a. m. – 3:00 p. m.

Lunes 3 de noviembre: 10:00 a. m. – 11:00 p. m.

En los corredores Los Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao la restricción se aplicará durante los cuatro días, de 10:00 a. m. a 11:00 p. m.

Pico y placa regional (lunes 3 de noviembre)

Placas pares: Ingreso a Bogotá entre 12:00 p. m. y 4:00 p. m.

Placas impares: Ingreso a Bogotá entre 4:00 p. m. y 8:00 p. m.

La medida del Pico y placa regional se llevará a cabo en los siguientes corredores viales de Bogotá:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte, en sentido norte-sur.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur-norte.

Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali, en sentido occidente-oriente.

Avenida calle 80: desde el puente de Guadua hasta el Portal 80, en sentido occidente-oriente.

Avenida carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte-sur.

Vía Suba Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte-sur.

Vía la Calera: desde el peaje Patios hasta la carrera 7, en sentido oriente-occidente.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar, en sentido oriente-occidente.

El Pico y Placa Regional regula el ingreso a Bogotá el lunes 3 de noviembre, diferenciando horarios para placas pares e impares, excepto en la vía al Llano - crédito Alcaldía de Bogotá

Medidas especiales para la Vía al Llano

De cara al Torneo Internacional del Joropo en Villavicencio, el Ministerio de Transporte mantiene la operación del “semáforo dinámico” en el kilómetro 18 y define horarios de prioridad para optimizar el tránsito:

Viernes 31 de octubre (3:00 p. m. – 10:00 p. m.): prioridad Bogotá → Villavicencio

Sábado 1 de noviembre (6:00 a. m. – 3:00 p. m.): prioridad Bogotá → Villavicencio

Lunes 3 de noviembre (10:00 a. m. – 11:00 p. m.): prioridad Villavicencio → Bogotá

Para la Vía al Llano no habrá Pico y placa regional en el retorno, facilitando el ingreso de los asistentes al evento. Los vehículos de carga mayores a 3.4 toneladas deberán respetar la restricción horaria, mientras que vehículos menores podrán circular sin limitación.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, recalcó: “La vía al Llano continúa en operación y con estas medidas buscamos que el Torneo Internacional del Joropo se disfrute con tranquilidad. Mantenemos el semáforo dinámico en el kilómetro 18 y priorizamos los sentidos de circulación en los días clave para garantizar la movilidad de quienes viajan y retornan este fin de semana. Nuestro compromiso es proteger la vida en la vía y asegurar la conectividad de la región”.

El Ministerio de Transporte mantiene el semáforo dinámico y prioriza sentidos de circulación en la vía al Llano por el Torneo Internacional del Joropo en Villavicencio - crédito Coviandina

Recomendaciones para los viajeros

Durante el puente festivo, la Secretaría de Movilidad tendrá presencia de su cuerpo de agentes en municipios como Sibaté, Ricaurte, La Mesa, Anapoima, Tena y San Antonio, acompañando el desarrollo de eventos y el plan retorno.

La recomendación para los viajeros es planificar su viaje con anticipación, revisar el estado técnico de sus vehículos y respetar las normas de tránsito. El compromiso compartido entre conductores, pasajeros, peatones y autoridades será esencial para lograr un puente festivo sin víctimas y con una movilidad segura para todos.