Ni ajo ni cerveza, este es el condimento secreto para que la carne quede suave para los asados

En Antioquia, Bogotá y zonas del Caribe, algunos asaderos marinan costilla, morrillo o chatas con cúrcuma, ajo, comino y cítricos, para dejar las carnes con una costra dorada y sabores complejos

Cortes de carne bañados en
Cortes de carne bañados en adobo con varios condimentos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La cúrcuma, famosa por su color vibrante y sus propiedades aromáticas, ha encontrado espacio en la cocina contemporánea colombiana como aliño para carnes, aunque tradicionalmente no es central en adobos ancestrales locales.

Su sabor terroso y ligeramente amargo, junto con ese color amarillo intenso, puede transformar cualquier corte de carne, aportándole aroma, sabor y aspecto apetitoso para asados.

Utilizada principalmente en la cocina del Caribe y en preparaciones inspiradas en fusiones internacionales, la cúrcuma está ganando espacio en picadas, parrilladas familiares y propuestas de chefs creativos que reinventan el asado colombiano.

La incorporación de la cúrcuma en adobos para carnes refleja una tendencia de innovación en distintas regiones urbanas, especialmente donde la gastronomía colombiana se mezcla con influencias de la India y el sudeste asiático.

En Antioquia, Bogotá y zonas del Caribe, algunos asaderos marinan costilla, morrillo o chata con cúrcuma, ajo, comino y cítricos, logrando carnes con una costra dorada y sabores complejos.

Las carnes con este adobo suelen acompañarse de arepas, yuca asada, papa salada o ensaladas frescas.

Receta de adobo de cúrcuma para carnes asadas

El adobo a base de cúrcuma aporta un carácter cálido, exótico y apetecible a la carne.

Cuando se combina con ajo, comino, limón y pimienta, la cúrcuma penetra profundamente los cortes, intensificando los jugos y realzando el sabor tras la cocción en la brasa o parrilla.

El resultado: una carne tierna, aromática y de color vibrante, ideal tanto para asados de res como de cerdo, pollo o cordero.

Sal dorada en un pequeño
Sal dorada en un pequeño recipiente de cerámica, acompañada de cúrcuma en polvo y especias secas, ideal para sazonar platillos de forma saludable - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora 40 minutos (incluida maridación mínima)
  • Preparación del adobo: 10 minutos
  • Maridación: mínimo 1 hora (ideal de 3 a 8 horas)
  • Cocción en parrilla o asador: 30 minutos dependiendo del corte

Ingredientes

  1. 1 kg de carne para asar (res, cerdo, cordero o pollo)
  2. 2 cucharadas de cúrcuma en polvo
  3. 6 dientes de ajo machacados
  4. 2 cucharaditas de comino en polvo
  5. 1 cucharadita de pimienta negra molida
  6. 2 cucharaditas de sal
  7. Jugo de 2 limones
  8. 2 cucharadas de aceite vegetal o de oliva
  9. 1 cucharadita de cilantro picado (opcional)
  10. 1 cebolla cabezona rallada (opcional)
La cúrcuma, famosa por su
La cúrcuma, famosa por su color vibrante y sus propiedades aromáticas, ha encontrado espacio en la cocina contemporánea colombiana como aliño para carnes, aunque tradicionalmente no es central en adobos ancestrales locales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo hacer adobo de cúrcuma para carnes asadas, paso a paso

  1. Coloca la carne en un recipiente amplio, limpia y seca.
  2. En un bowl aparte, mezcla la cúrcuma, el ajo, el comino, la pimienta y la sal.
  3. Agrega el jugo de limón y el aceite a los polvos para formar una pasta espesa.
  4. Si decides usar cebolla o cilantro, incorpora y mezcla bien.
  5. Unta toda la superficie de la carne con la mezcla, masajeando cada corte para que se impregne completamente.
  6. Tapa el recipiente y lleva a la nevera a marinar por al menos 1 hora (mejor si es entre 3 y 8 horas).
  7. Saca la carne al ambiente unos 20 minutos antes del asado.
  8. Precalienta la parrilla o asador y asegúrate de que las brasas estén al punto.
  9. Asa la carne a temperatura media, sellando primero cada lado para conservar los jugos.
  10. Cocínala de acuerdo al término deseado, girando solo una vez.
  11. Deja reposar la carne 5 minutos antes de cortarla para asegurar jugosidad.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: aproximadamente 290 kcal
  • Proteínas: 27 g
  • Grasas: 16 g
  • Carbohidratos: 4 g
  • Sodio: 850 mg
  • Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

  • Refrigerada (ya cocida): hasta 3 días en recipiente hermético.
  • En el adobo (sin cocinar): máximo 24 horas refrigerada.
  • No se recomienda congelar ya cocida, ya que la textura se afecta.
Conocida también como azafrán de
Conocida también como azafrán de raíz, la cúrcuma ofrece múltiples beneficios más allá de su uso culinario - crédito Freepik

