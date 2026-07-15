Subsecretario de EE. UU. confirmó que la Casa Blanca no ha pedido considerar el levantamiento de sanciones contra Petro

El presidente Gustavo Petro fue incluido en la Lista Clinton por presuntamente contribuir con sus acciones al incremento del narcotráfico - crédito Presidencia de la República

En una audiencia del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, enfocada en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, el subsecretario adjunto para América del Sur en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Luis Mendez, se refirió a las sanciones que pesan sobre el presidente colombiano, Gustavo Petro, impuestas por Estados Unidos.

El funcionario aseguró que se espera que el mandatario saliente remedie acciones que incomodaron al Gobierno del presidente Donald Trump. Sin embargo, aclaró que no ha recibido información proveniente de la Casa Blanca en la que se le indique al Departamento de Estado considerar el levantamiento de las sanciones establecidas contra Petro y la posibilidad de que cuente con una visa.

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“No en este momento”, precisó Mendez.

El primer mandatario perdió su visado tras haber viajado a Estados Unidos y, en medio de una manifestación, haber sugerido a la fuerza pública no obedecer las órdenes de Donald Trump. De igual manera, fue incluido en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), junto con algunos integrantes de su familia y su Gobierno.

“Gustavo Petro está siendo designado hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”, precisó el Departamento de Estado en su momento.

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