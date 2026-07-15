Gobierno de Abelardo de la Espriella dio paso clave en el restablecimiento de relaciones entre Colombia e Israel: así fue la reunión en Washington

El canciller designado del Gobierno de Abelardo de la Espriella, Omar Bula, se reunió en Washington con su homólogo de Israel, Gideon Sa'ar, en el primer paso del restablecimiento de las relaciones entre Colombia y este país - crédito @gidonsaar/X

A 23 días para que asuma en propiedad el Gobierno de Abelardo de la Espriella, su canciller designado, Omar Bula, se reunió en la jornada del miércoles 15 de julio de 2026 en Washington (Estados Unidos) con su par de Israel, Gideon Sa’ar, en el primer encuentro bilateral que marca el inicio de diálogos para la reactivación de relaciones entre ambos países, luego de que el mandatario saliente, Gustavo Petro, rompiera este vínculo.

El encuentro, que se registró en el tercer día de la delegación del mandatario electo en suelo norteamericano, dejó como principal conclusión la intención de los dos estados del “restablecimiento total” de los lazos diplomáticos y comerciales. Siendo esta una reunión provechosa, pues se confirmó la eliminación de visado y la apertura de una embajada colombiana en Jerusalén, considerada un eje político y económico.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, expresó su satisfacción por el encuentro con el canciller designado de Colombia, Omar Bula, como parte del restablecimiento formal de relaciones - crédito @gidonsaar/X

En consecuencia, De la Espriella restablecerá nuevamente las relaciones plenas con Israel desde el 7 de agosto, según confirmaron ambos funcionarios. “Me alegró reunirme en Washington con Omar Bula, el futuro ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Esbozamos una hoja de ruta detallada para la reanudación plena e inmediata de las relaciones diplomáticas y económicas entre los países”, expresó Sa’ar.

Con esto, empezó a superarse la crisis entre Colombia e Israel, que se extendió por más de dos años tras la determinación del actual jefe de Estado, Gustavo Petro, que el 1 de mayo de 2024 anunció la suspensión de los vínculos diplomáticos y la salida de todo el cuerpo diplomático israelí de Bogotá; en un accionar influenciado por su defensa de la causa palestina en el conflicto con la administración de Benjamín Netanyahu.

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Los pasos a seguir tras la reunión de cancilleres de Colombia e Israel en Washington

En ese orden de ideas, el jefe de la diplomacia israelí precisó que “ambos países nombrarán embajadores de manera inmediata”, luego de la expulsión del embajador Gali Dagan, que abandonó Colombia en 2024; y de la diplomática colombiana en ese país, Margarita Manjarrez, que retornó al país por instrucción de Petro. “El Ministerio de Relaciones Exteriores brindará toda la asistencia necesaria para ello”, precisó el ministro Sa’ar.

Gideon Sa'ar y Omar Bula, ministros de Relaciones Exteriores de Israel y Colombia, este último aún en calidad de designado, sostuvieron una exitosa reunión en Washington luego de más de dos años de ruptura de relaciones entre ambos países - crédito @gidonsaar/X

En lo referente al visado, el acuerdo bilateral contempla, además, la eliminación del requisito para ciudadanos de ambos países. “Acordamos la cancelación recíproca de la necesidad de visas. Y mucho más que eso. Colombia fue una de las grandes amigas de Israel y esta amistad será, muy pronto, más fuerte que nunca. Trabajaremos juntos para promover y fortalecer esta alianza”, agregó el diplomático israelí.

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Con ello, se dio un paso trascendental en la intención de De la Espriella para reposicionar a Colombia como aliado estratégico de Israel en América Latina, tras el giro abrupto de la administración Petro que culminó con la suspensión del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la expulsión de diplomáticos israelíes. En ese entonces, justificó la ruptura al afirmar que no podía mantener lazos con “un gobierno genocida”.

Fue durante la movilización del 1 de mayo, el presidente Gustavo Petro confirmó el rompimiento de las relaciones entre Colombia e Israel; y desde entonces han transcurrido dos años y dos meses - crédito Institucional TV

El nuevo acuerdo anticipa, en síntesis, una etapa de mayor acercamiento político y comercial, con la designación inmediata de embajadores, la reapertura de canales de diálogo y la implementación de proyectos conjuntos en sectores estratégicos. Para Colombia, Israel no solo es un socio en materia tecnológica y de seguridad nacional, sino un destino exportador de productos preciados como el carbón y la carne.

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“Colombia restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes. Israel puede contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme”, dijo De la Espriella antes de la segunda vuelta presidencial y tal parece que el encuentro efectuado en la capital estadounidense va alineado en ese objetivo, como parte de una agenda que busca posicionar en el exterior las bondades del plan de Gobierno del abogado de derecha.