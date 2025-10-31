“Las locuras de Galán”: representante Juan Carlos Wills critica restricciones a motociclistas en Bogotá

Carlos Fernando Galán - Alcaldía de Bogotá | crédito Colprensa

El representante a la Cámara Juan Carlos Wills lanzó duras críticas contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por las restricciones impuestas a los motociclistas durante el puente festivo de Halloween.

En declaraciones recogidas por Semana, el congresista calificó la decisión como una medida “injusta y sin sentido” que afecta directamente a quienes utilizan la moto como herramienta de trabajo.

Representante a la Cámara Juan Carlos Wills

“Estas son las locuras del alcalde Carlos Fernando Galán”, manifestó Wills, al rechazar el decreto distrital que prohíbe la circulación de motocicletas en horarios nocturnos y restringe el tránsito de parrillero en varios corredores principales de la capital. Según el parlamentario del Partido Conservador y Cambio Radical, la medida “castiga a la gente trabajadora que se gana la vida en la noche”.

El congresista insistió en que la administración distrital no socializó la decisión con los sectores afectados. Semana destacó que, de acuerdo con Wills, la Alcaldía actuó sin escuchar a los gremios de moteros ni evaluar el impacto económico sobre los trabajadores informales y domiciliarios.

Líderes gremiales reclaman atención a sus demandas sobre abusos, congestión y mala gestión, advirtiendo que la falta de diálogo podría desencadenar movilizaciones - crédito Montaje Infobae/Johan Largo/X

“Está bien que la situación de seguridad se le haya salido de las manos y que haya que tomar medidas, pero no medidas como estas”, expresó el representante, al pedirle al alcalde revisar el alcance del decreto. Para Wills, las nuevas restricciones “no resuelven los problemas de seguridad” y, en cambio, generan inconformidad entre miles de ciudadanos.

El congresista advirtió que el decreto afecta de forma particular a quienes laboran en horarios nocturnos y dependen de su motocicleta para desplazarse. “La gente de bien, los trabajadores, que les toca salir de noche, su única herramienta de trabajo que es la moto, y usted se las esté prohibiendo, alcalde”, cuestionó.

De acuerdo con la información publicada por Semana, el representante llamó a la administración distrital a ejercer “coherencia” y promover el diálogo con los motociclistas, al tiempo que advirtió que decisiones improvisadas “solo contribuyen al desorden en la ciudad”.

Mientras tanto, la medida sigue generando protestas y bloqueos en varios sectores de Bogotá. Semana reportó que integrantes del gremio de moteros realizaron concentraciones en vías como la Avenida Ciudad de Cali y la Avenida Villavicencio, manifestando su rechazo a las restricciones.

Motociclista en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá, por su parte, defendió el decreto argumentando que se trata de una “acción preventiva y temporal” para reducir riesgos de seguridad durante las celebraciones de Halloween. El alcalde Carlos Fernando Galán pidió comprensión a la ciudadanía y reiteró que las restricciones estarán vigentes hasta la medianoche del lunes 3 de noviembre.

En declaraciones recogidas por Semana, Galán explicó que la decisión se basó en antecedentes de desorden público durante años anteriores. Además, el secretario de Seguridad, César Restrepo, precisó que el comportamiento de algunos motociclistas en estas fechas —incluyendo maniobras peligrosas, bloqueos y uso indebido de las vías— motivó la implementación de medidas excepcionales.

Restrepo aseguró que “se analizaron los eventos de los últimos años y se determinó que este tipo de restricciones contribuyen a prevenir accidentes y actos de vandalismo”. Aun así, reconoció que las protestas y los bloqueos generaron congestión en varios puntos de la capital durante la mañana del 30 de octubre.

De acuerdo con el decreto distrital, los motociclistas que incumplan la restricción serán sancionados con una multa de 604.100 pesos y la inmovilización del vehículo, conforme a la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito.

Aunque las autoridades insisten en que la medida busca preservar la seguridad de los ciudadanos durante el festivo, la controversia continúa. El representante Wills reiteró, en diálogo con Semana, que seguirá insistiendo para que el Distrito retire las restricciones y “se escuche la voz de quienes trabajan honestamente y dependen de su moto para sobrevivir”.