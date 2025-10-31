Karol G estará entre los presentadores de los Grammy Anglo: estará acompañada de Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Sam Smith, entre otros

Karol G accepts the award for Best Musica Urbana Album for Manana sera bonito during the 66th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 4, 2024. REUTERS/Mike Blake

La gala de nominaciones de los Premios Grammy 2026 se celebrará el viernes 7 de noviembre de 2025 a las 11:00 a. m. con transmisión en vivo desde live.grammy.com y el canal oficial de la Recording Academy en Youtube.

Este evento, encargado de revelar los nominados en las 95 categorías de la edición número 68, contará por primera vez con Karol G como presentadora.

La participación de Karol G en este papel adquiere especial relevancia porque se trata de su primera incursión como presentadora de las categorías de los Grammy, después de haber sido honrada en 2024 con el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana Latina por su disco Mañana será bonito.

El evento de nominaciones reunirá a algunas de las figuras más importantes del panorama musical, como Chappell Roan, Doechii, Angélique Kidjo, Jon Batiste, Sam Smith, Lizzo, Mumford & Sons, CeCe Winans, Nicole Scherzinger , Sabrina Carpenter, entre otros.

La conducción general estará a cargo de Harvey Mason jr., presidente y CEO de la Recording Academy, quien dirigirá los anuncios de las categorías principales.

Karol G fue anunciada como presentadora de Los Grammy anglo 2026 - crédito @recordingacademy/ Instagram

El anuncio de Karol como presentadora generó varias reacciones en redes sociales de sus seguidores, quienes se mostraron impresionados por la presencia en escenarios internacionales que ha tenido la paisa.

“Mother Karol G, we love u (Madre Karol G, te amamos)”, “Latina mami”, “Great group of beautiful ladies (gran grupo de mujeres hermosas)”, “Some of Best of músic actually, Grammys knows (algunas de las mejores en la música altualmnente, Los Grammy lo saben)”, fueron varias de las reacciones.

La transmisión digital permitirá a los fanáticos personalizar su experiencia, optando por canales o géneros específicos, y la lista completa de nominados estará disponible en el sitio web de los Grammy inmediatamente después de la ceremonia. Este año, la Academia también presenta dos nuevas categorías: Mejor Álbum Country Tradicional y Mejor Portada de Álbum, ampliando el reconocimiento a talentos visuales y musicales.

Tras la ceremonia de anuncios, se transmitirá el “Nominations Wrap-Up Show”, un programa de análisis y entrevistas conducido por los corresponsales de “Entertainment Tonight”. La edición culminará el domingo 1 de febrero de 2026 con la gala principal en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, retransmitida por CBS y Paramount+, con contenido exclusivo, entrevistas y momentos destacados para la audiencia mundial.

La gala de los Grammy anglo este año presentará dos nuevas categorías - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

El anuncio de las nominaciones ha despertado a varios fanáticos que apuestan por los nombres de artistas y proyectos que aparecerán en las categorías.

Maluma debuta como presentador en los Latin Grammys

Otra de las estrellas de la música urbana que fue tenida en cuenta por la academia en la versión latina fue Maluma, quien el 13 de noviembre asumirá un papel inédito en su carrera al convertirse en conductor de los Latin Grammys junto a Roselyn Sánchez, una figura con amplia experiencia en la gala.

Esta edición, que se celebrará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y será transmitida en vivo en Estados Unidos desde las 8:00 p.m. (hora Colombia), marcará la primera vez que el artista colombiano lidera la ceremonia más relevante de la música latina.

Para Maluma, este nuevo rol representa un hito en su trayectoria. Aunque ha sido protagonista en la gala como nominado y ganador —acumula veinte nominaciones a los Latin Grammys y obtuvo el premio a Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por su disco F.A.M.E. en 2018—, nunca había ejercido como presentador de un evento de esta magnitud.

El paisa se estrena como presentador de los Grammy el 13 de noviembre - crédito @maluma / Instagram

El propio cantante expresó en una publicación reciente en Instagram: “Me siento muy emocionado de esta oportunidad que me está dando la academia, ya tenemos años de historia, afortunadamente tengo mi Grammy y siempre vivo agradecido, los quiero un montón y allí nos vemos”, además, Maluma reconoció que “jamás ha conducido un espectáculo y empezó por las ligas mayores”, lo que subraya la relevancia de su elección para liderar la ceremonia.

La lista de nominados de la premiación latina de este año está encabezada por Bad Bunny, quien suma doce menciones, entre ellas a álbum del año por Debí Tirar Mas Fotos y dos nominaciones en las categorías de grabación y canción del año por Baile inolvidable y DtMF.