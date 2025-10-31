Grave accidente vial en el que se vieron involucrados dos motociclistas y un carro terminó ruedas para arriba: “Hay como dos muertos, Dios mío, ¿Cómo fue esto?”

Tras un accidente que cobró la vida de dos personas y dejó a otra gravemente herida, la policía busca a los ocupantes de un vehículo volcado que abandonaron la escena, según testigos y reportes preliminares - crédito Redes Sociales

El impacto registrado en la avenida Mutis con carrera 114, en el occidente de Bogotá, ocasionó la muerte de dos motociclistas, mientras un tercer hombre resultó gravemente herido.

De acuerdo con los reportes preliminares divulgados poco después del suceso, el conductor de un vehículo particular habría manejado a alta velocidad y, aparentemente, bajo los efectos del alcohol, lo que provocó que perdiera el control e impactara a las víctimas.

El violento choque provocó que el automóvil se volcara, dejando un saldo de dos personas sin vida en el sitio.

En medio del desconcierto, testigos señalaron que “los ocupantes del carro huyeron tras el accidente”, declaración que ahora forma parte clave de la investigación en curso.

Actualmente, las autoridades competentes desarrollan labores investigativas para ubicar a los responsables de este grave hecho, a la vez que se recogen testimonios y se revisan grabaciones cercanas al lugar del siniestro, buscando esclarecer con exactitud cómo ocurrieron los acontecimientos y determinar la identidad de quienes escaparon del vehículo volcado.

Los análisis forenses y los informes policiales preliminares serán determinantes para establecer las circunstancias que rodearon el accidente y definir si, como indican las versiones iniciales, la ingesta de alcohol y el exceso de velocidad estuvieron presentes en la conducta del conductor involucrado en el trágico suceso.