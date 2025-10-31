Colombia

El Consejo de Estado anuló la personería jurídica de Dignidad Liberal: el partido de Rodrigo Lara y el que le dio aval a ‘Fuchi’ como concejal En Bogotá

El tribunal argumentó que el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla en 1984 y utilizado como fundamento para el reconocimiento del partido, no se ajusta a los parámetros establecidos por la Corte Constitucional

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
El máximo tribunal administrativo revocó
El máximo tribunal administrativo revocó el reconocimiento legal del partido liderado por Rodrigo Lara Restrepo, generando incertidumbre sobre la representación de figuras emergentes y el futuro político de la colectividad en Colombia - crédito Campaña Rodrigo Lara

La reciente decisión del Consejo de Estado de anular la personería jurídica del partido Dignidad Liberal ha generado un fuerte impacto en el panorama político colombiano, especialmente en Bogotá, donde el concejal Edison Julián Forero Caster, conocido como Fuchi, se convirtió en la mayor sorpresa electoral de 2023.

El fallo, que revoca el reconocimiento legal de la colectividad liderada por Rodrigo Lara Restrepo, pone en entredicho la continuidad de los avales y la representación de figuras emergentes, aunque mantiene la validez de los actos realizados bajo la vigencia del partido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según informó W Radio, la Sección Quinta del Consejo de Estado determinó que la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que otorgó la personería jurídica a Dignidad Liberal no cumplía con los requisitos legales.

El tribunal argumentó que el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, ocurrido en 1984 y utilizado como fundamento para el reconocimiento del partido, no se ajustaba a los parámetros establecidos por la Corte Constitucional.

Esta última había fijado en 1988 la fecha a partir de la cual los hechos de violencia política pueden considerarse para el otorgamiento de personerías jurídicas, ya que ese año marcó el inicio de la apertura democrática con la elección popular de alcaldes.

La decisión del Consejo de
La decisión del Consejo de Estado de revocar el reconocimiento legal al partido Dignidad Liberal reconfigura el panorama político colombiano y plantea interrogantes sobre la continuidad de liderazgos surgidos bajo su aval- crédito Concejo de Bogotá

La decisión judicial se basó en los argumentos presentados por los abogados Samuel Ortiz Mancipe y Manuela Arredondo, quienes señalaron que el CNE incurrió en falsa motivación y desconoció el precedente de la Sentencia SU-257 de 2021 de la Corte Constitucional.

El Consejo de Estado concluyó que, aunque el magnicidio de Lara Bonilla fue un hecho trágico, no impidió la participación del movimiento en las elecciones de 1988, por lo que no podía servir de sustento para el reconocimiento legal del partido.

El fallo, firmado por el magistrado Luis Alberto Álvarez, presidente de la corporación, estableció que la personería jurídica de Dignidad Liberal se extinguirá hacia el futuro. Esto significa que los avales y cargos obtenidos bajo la vigencia del partido, como los de sus funcionarios electos, se mantienen válidos, en atención a la presunción de legalidad y la buena fe.

W Radio citó la sentencia: “No se demostraron escenarios de violencia grave o extraordinaria que hubiesen impedido la participación y el ejercicio en forma libre de los derechos y las garantías fundamentales del movimiento político Dignidad Liberal”.

El contexto de esta decisión se remonta a julio de 2024, cuando el CNE, a petición de Rodrigo Lara Restrepo, otorgó la personería jurídica a Dignidad Liberal. Lara argumentó que el partido, fundado por su padre, había estado vigente en los años 1974, 1978 y 1982, pero desapareció tras el asesinato del entonces ministro de Justicia.

Imagen de archivo de Rodrigo
Imagen de archivo de Rodrigo Lara Restrepo, candidato a la Alcaldía de Bogotá, quien aseguró que de ganar no continuará construyendo estaciones de TransMilenio en la capital del país - crédito campaña Rodrigo Lara

La resolución del CNE justificó el reconocimiento como una medida para evitar que los efectos negativos de la violencia política afectaran a quienes buscan contribuir democráticamente al país.

Desde esta perspectiva, reconocer la personería jurídica a esta organización política es una medida adecuada para asegurar que las consecuencias negativas de los actos violentos no afecten injustamente a quienes buscan contribuir democráticamente al desarrollo de Colombia”, señaló la decisión.

Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que el CNE vulneró el orden superior y aplicó de manera errónea el precedente judicial, al tomar como referencia un hecho de 1984 en lugar de 1988.

La sentencia también sienta un precedente para que el CNE sea más riguroso en la evaluación de futuras solicitudes de personería jurídica, como lo evidencian otros casos recientes en los que se anularon reconocimientos a partidos como Gente en Movimiento y Poder Popular.

El impacto de la decisión se refleja de manera particular en la situación del concejal Fuchi, quien fue elegido el 29 de octubre de 2023 con el respaldo del partido Liderazgo Amplio De Renovación Avanzada de Bogotá (Lara Bogotá), también identificado como Dignidad Liberal.

Fuchi obtuvo 69.230 votos, la mayor cifra entre todos los candidatos al Concejo de Bogotá, en una lista que sumó 138.445 sufragios. Este resultado lo posicionó como la principal revelación de las elecciones regionales, superando ampliamente a candidatos de partidos tradicionales como Alianza Verde, Nuevo Liberalismo, Pacto Histórico y Centro Democrático.

La revocatoria de la personería
La revocatoria de la personería jurídica al partido fundado por Rodrigo Lara Bonilla evidencia el debate sobre los límites entre reparación simbólica y el cumplimiento estricto de las normas democráticas - crédito Campaña Rodrigo Lara

A pesar de la revocatoria de la personería jurídica, la sentencia del Consejo de Estado aclara que los actos realizados bajo la vigencia del partido, como la elección de Fuchi, conservan su validez.

No obstante, la situación abre interrogantes sobre la representación política de quienes resultaron elegidos bajo el aval de Dignidad Liberal y sobre el futuro de la colectividad en el escenario nacional.

Temas Relacionados

Consejo de EstadoDignidad LiberalPersonería jurídicaEdison Julián Forero CasterBogotáFuchiMoteros BogotáColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 9 de la Bundesliga

Los “Gigantes de Baviera” buscan ampliar su racha ante “La Fábrica” en condición de local

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen:

Grave accidente vial en el que se vieron involucrados dos motociclistas y un carro terminó ruedas para arriba: “Hay como dos muertos, Dios mío, ¿Cómo fue esto?”

Un choque en la avenida Mutis, en el occidente de Bogotá, dejó dos fallecidos y un herido grave: las autoridades investigan si el conductor responsable manejaba bajo efectos de alcohol y a exceso de velocidad

Grave accidente vial en el

Concejala de la Unión Patriótica por Bogotá recriminó a María Fernanda Cabal por su polémica entrevista con periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Según la concejal Heidy Sánchez, la senadora negó en una entrevista el exterminio de los miembros de la U.P., y le recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció más de seis mil víctimas

Concejala de la Unión Patriótica

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 31 de octubre de EUR a COP

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Colombia: cotización de apertura del

Colombia: cotización de apertura del dólar hoy 31 de octubre de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Colombia: cotización de apertura del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica por Bogotá recriminó a María Fernanda Cabal por su polémica entrevista con periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Esta es la participante que

Esta es la participante que obtuvo el primer cupo al Top 7 de ‘MasterChef Celebrity’

Así fue como reaccionó Marcela Reyes a la captura del responsable por la muerte de B king y Regio Clownn

Blessd se apodera del ranking de Spotify Colombia, ¿Cuáles son sus canciones más escuchadas?

Halloween 2025: artistas colombianos encendieron la noche más esperada del año con disfraces llamativos

Linda Palma conmovió con emotivo testimonio sobre su enfermedad y la fe que la impulsó a seguir adelante

Deportes

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen:

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 9 de la Bundesliga

Así quedó la tabla de posiciones tras la goleada de Nacional en Villavicencio: nuevo líder de la Liga BetPlay y clasificado

Alberto Gamero y Deportivo Cali habrían llegado a un acuerdo sobre su puesto para la temporada 2026: esto pasará con el técnico

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores: este será el colombiano que buscará el título

Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers: hora y dónde ver en Colombia el juego 6 de la Serie Mundial 2025